Irans Revolutionsgarden: Straße von Hormus geschlossen

Iran schließt die Straße von Hormus und droht mit einer entschiedenen Antwort auf jede militärische Reaktion. Neue Angriffe von US-Seite sind bereits gestartet.

Die iranischen Revolutionsgarden haben die Sperrung der für den Welthandel wichtigen Straße von Hormus verkündet. Quelle: dpa

Die Marine der Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) hat nach eigenen Angaben Warnschüsse auf ein Schiff in der Straße von Hormus abgegeben und dieses gestoppt. Das Schiff habe die maritime Sicherheit in der Meerenge gefährdet, teilten die Revolutionsgarden über ihren Kanal Sepah News auf Telegram mit. Demnach hätten zuvor mehrere Schiffe versucht, eine nicht genehmigte Route zu befahren, und Aufforderungen der Revolutionsgarden ignoriert, ihre Route zu korrigieren.

IRGC: Straße von Hormus geschlossen

Infolge dieses Vorfalls werde die Straße von Hormus bis auf Weiteres und bis zum Ende der US-amerikanischen Eingriffe in der Region geschlossen bleiben, hieß es in der Mitteilung weiter. Die Durchfahrt sei verboten. Sollte der "Aggressor" neue Angriffe gegen Iran starten, hieß es an die USA gewandt, werde man mit weiteren Angriffen auf "feindliche Stützpunkte" in der Region reagieren.

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USA starten neue Angriffe gegen Iran

Das US-Militär startete nach eigenen Angaben neue Angriffe auf Iran. Das für die Region zuständige Regionalkommando Centcom erklärte, dass die iranischen Revolutionsgarden ein unter der Flagge Zyperns fahrendes Containerschiff in der Straße von Hormus angegriffen hätten. Es ist die dritte Runde von US-Angriffen auf Iran in dieser Woche.

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Ein US-Beamter bestätigte dem gut vernetzten Journalisten Barak Ravid, dass die Revolutionsgarden eine Rakete auf ein Handelsschiff abgefeuert hätten, das versucht habe, die Straße von Hormus zu passieren. Das Schiff sei getroffen und schwer beschädigt worden.

Die Revolutionsgarden hätten zuvor erklärt, keine "ausländische Einmischung" bei der Festlegung von Schiffsrouten in der Straße von Hormus dulden zu wollen, hieß es in der Mitteilung der IRGC-Marine weiter. Eine solche Einmischung würde ein entscheidendes Vorgehen von iranischer Seite nach sich ziehen.

Vertreter aus Washington und Teheran hatten sich Mitte Juni auf ein Rahmenabkommen geeinigt, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen soll. Darin war vereinbart worden, innerhalb von 60 Tagen einen endgültigen Deal auszuhandeln. Es beinhaltet auch die Forderung nach einer Öffnung der für den Handel wichtigen Straße von Hormus. Seit Anfang April galt zudem eine Waffenruhe. Trotzdem kam es immer wieder zu neuen Angriffen.

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Quelle: dpa, Reuters, AFP