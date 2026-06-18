Israel "will kein Abkommen mit Iran" - sagt ein Nahost-Experte

Experte über Nahost-Konflikt:Baumann: Israels Regierung will "kein Abkommen mit Iran"
Das Rahmenabkommen zwischen USA und Iran steht. Beide Seiten versuchen, sich als Gewinner darzustellen. Als Verlierer könne Israel gelten, sagt Nahost-Experte Bauke Baumann.
Das Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA soll eine Grundlage bieten für einen langfristigen Frieden in der Region - auch mit Israel. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Regierung hätten an diesem Abkommen aber derzeit eigentlich gar kein Interesse, sagt Nahost-Experte Bauke Baumann von der Heinrich-Böll-Stiftung im Interview bei ZDFheute live.
Experte: Rahmenabkommen ein Problem für Israel
Das Rahmenabkommen könnte der langersehnte Durchbruch sein und eine Basis für weitere Verhandlungen für Iran und USA - aber ein großes Problem für Israel, erläutert Baumann.
Denn Israel habe in dem Konflikt "ganz auf eine Strategie der militärischen Dominanz" ohne politische Exit-Strategien gesetzt, berichtet Baumann. Das sei Netanjahu nun zum Verhängnis geworden. Auf Druck von Trump habe er dem Abkommen zustimmen müssen, innenpolitisch stehe er deshalb aber "nackt" da. Für den militärischen Weg benötige Israel aber die Unterstützung des großen Partners in Washington.
Dabei sei die Situation für Israel durch den Krieg bisher nicht sicherer geworden, so der Experte. Israel sei "strategisch gescheitert", trotz der schweren Schläge, die es dem iranischen Regime versetzen konnte. Nun müsse man "neue Wege" finden, um die eigene Sicherheit nachhaltig zu garantieren. Das sei bisher nicht gelungen, weder durch die eigene militärische Stärke, noch durch das Abkommen zwischen Iran und den USA.
Baumann sieht US-israelisches Verhältnis beschädigt
Das Verhältnis zwischen den USA und Israel ist Baumann zufolge nicht erst durch den Iran-Krieg und das neue Rahmenabkommen "beschädigt". Schon während des Gaza-Kriegs habe sich die öffentliche Meinung unter den Amerikanern immer stärker gegen Israel gewendet.
Außerdem sei US-Präsident Donald Trump laut dem Experten ein "Opportunist". Als solcher habe er sich bisher eng mit Netanjahu gegeben. Nun habe es aber einen offenen Bruch gegeben, nachdem das enge Verhältnis zu Israel für Trump auch hinsichtlich der anstehenden Zwischenwahlen in den USA "hinderlich" geworden sei. Dieser Bruch ziehe auch das Bild der israelischen Gesellschaft in Mitleidenschaft, so Baumann.
Trotz Rahmenabkommen noch viele Fragen offen
Generell sei durch das Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA noch lange kein dauerhafter Frieden für die Region in Sicht. Aktuell gebe es nur eine "blumige Absichtserklärung", sagt Baumann. Ob sich diese tatsächlich in greifbare Zugeständnisse umwandeln lasse, sei absolut unklar.
Der Konflikt habe zu viel Unsicherheit in der Region geführt. Die Menschen in Iran fühlten sich "betrogen" von Trump, da sie jetzt von einem noch selbstbewussteren Regime "geknechtet werden". Gleichzeitig lebten auch die Menschen im Libanon und in den Golfstaaten in deutlich größerer Unsicherheit. Die Botschaft, die dieser Krieg ausgesendet habe, sei auch nach dem Rahmenabkommen, dass "im Zweifelsfall nur militärische Stärke eine Rückversicherung ist".
Das Interview bei ZDFheute live führte Sara Bildau.
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