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US-Militär meldet Angriffe auf Ziele in Iran

Eilmeldung

Nach Attacken in der Straße von Hormus:US-Militär meldet Angriffe auf Ziele in Iran

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Die USA haben nach eigenen Angaben "starke" Schläge gegen Iran gestartet. Damit reagieren sie auf die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus.

Angriff auf den Iran

Die USA haben nach eigenen Angaben erneut Iran angegriffen (Archivbild).

Quelle: dpa

Die USA greifen nach eigenen Angaben Ziele in Iran an. Dies sei eine Reaktion auf iranische Attacken auf drei Handelsschiffe in der Straße von Hormus, teilte das Militär mit.

Im Golf von Oman, entlang der Schifffahrtsrouten zwischen der Straße von Hormus und dem Arabischen Meer, sind Tanker und Frachtschiffe zu sehen.

In der Straße von Hormus ist offenbar erneut ein Tanker angegriffen worden. Die Besatzung meldete einen Treffer durch ein unbekanntes Geschoss. Verletzt wurde niemand.

07.07.2026 | 0:22 min

Das Vorgehen Irans sei gefährlich und ein klarer Bruch der Waffenruhe. Zeitgleich berichten iranische Medien über mehrere Explosionen im Süden des Landes. Diese seien unter anderem in den Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas sowie auf der Insel Keschm zu hören gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen zunächst nicht vor.

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Quelle: Reuters, AFP
Über den Iran-Krieg berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zuletzt bei heute Xpress am 07.07.2026 um 8:46 Uhr sowie bei ZDFheute live am 06.07.2026 ab 14:50 Uhr.
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IranUSA

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