Nach Attacken in der Straße von Hormus:US-Militär meldet Angriffe auf Ziele in Iran
Die USA haben nach eigenen Angaben "starke" Schläge gegen Iran gestartet. Damit reagieren sie auf die Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus.
Die USA greifen nach eigenen Angaben Ziele in Iran an. Dies sei eine Reaktion auf iranische Attacken auf drei Handelsschiffe in der Straße von Hormus, teilte das Militär mit.
Das Vorgehen Irans sei gefährlich und ein klarer Bruch der Waffenruhe. Zeitgleich berichten iranische Medien über mehrere Explosionen im Süden des Landes. Diese seien unter anderem in den Hafenstädten Sirik und Bandar Abbas sowie auf der Insel Keschm zu hören gewesen. Berichte über Opfer oder Schäden liegen zunächst nicht vor.
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