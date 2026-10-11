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US-Militär attackiert erneut Schiff nach Verlassen des Irans

Blockierte Häfen im Iran-Krieg:US-Militär attackiert erneut Schiff nach Verlassen des Irans

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Das US-Militär hat nach eigenen Angaben ein ziviles Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens attackiert. Die Besatzung des Schiffs sei dabei nicht zu Schaden gekommen.

Frachtschiff in Straße von Hormus

Das US-Militär gibt an, im Golf von Oman ein Frachtschiff angegriffen zu haben, das versucht haben soll, eine Seeblockade gegen Iran zu durchbrechen.

11.10.2026 | 0:21 min

Das US-Militär hat nach eigenen Angaben erneut ein ziviles Frachtschiff nach Verlassen eines iranischen Hafens angegriffen. Ein US-Kampfflugzeug habe im Golf von Oman das unter panamaischer Flagge fahrende Frachtschiff "M/V Ocean Molica" am Heck getroffen und den Antrieb lahmgelegt, teilte das für die Region zuständige US-Kommando Centcom mit.

Die Besatzung des Schiffes sei dabei nicht zu Schaden gekommen, hieß es. Der Frachter habe wiederholte Warnungen ignoriert und versucht, die bestehende Seeblockade gegen den Iran zu durchbrechen, hieß es weiter. Das Schiff habe versucht, die regionalen Gewässer zu durchqueren, nachdem es zuvor einen iranischen Hafen verlassen hatte, erklärte Centcom.

Archiv: Öltanker liegen in der Straße von Hormuz vor Bandar Abbas, Iran, vor Anker.

Die diplomatischen Anstrengungen zur Lösung des Konflikts sind damit vorerst gescheitert. Dennoch fließt wieder mehr Öl durch die Straße von Hormus.

14.09.2026 | 1:30 min

Häfen und Straße von Hormus: USA und Iran blockieren sich gegenseitig

Die USA blockieren im Iran-Krieg iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren. Schiffen wird nicht erlaubt, iranische Häfen anzusteuern oder von dort abzulegen.

Die Karte zeigt die Straße von Hormus, eine Meerenge zwischen Oman, den VAE und Iran. Etwa ein Fünftel des weltweit gehandelten Öls und verflüssigten Gases (LNG) muss durch die Straße von Hormus.

Der Iran blockiert seit Beginn des Kriegs seinerseits die für den globalen Energiehandel wichtige Straße von Hormus. Dort wurde erneut ein Tanker attackiert, wie die britische Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) meldete. Es sei ein Feuer ausgebrochen, die Besatzung sei den Angaben nach aber in Sicherheit.

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete die ZDFheute Xpress am 11.10.2026 um XX:XX Uhr.
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