Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der von Iran unterstützten Huthi-Miliz verschärft sich. In Riad kam es zu Explosionen. Die USA warnen vor einer raschen Eskalation.

Die Huthi-Miliz hat erneut Saudi-Arabien angegriffen. In der Hauptstadt Riad, nahe dem internationalen Flughafen, soll es mehrere Explosionen gegeben haben. 20.09.2026 | 0:22 min

Der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz spitzt sich weiter zu. Die Huthi werden von Iran unterstützt und haben neue Angriffe unter anderem in der saudischen Hauptstadt Riad für sich proklamiert.

Die USA warnen, dass die Lage "rasch eskalieren" könne. In einer Reisewarnung verweist das US-Außenministerium unter anderem auf Angriffe auf zivile Flughäfen. US-Staatsangehörige, die sich noch nicht in der Region aufhalten, sollten Reisen "ernsthaft überdenken".

Huthi: Dutzende ballistische Raketen und Drohnen

Die Lage in dem Konflikt ist teilweise unübersichtlich. Ein Huthi-Sprecher teilte mit, die Miliz habe Dutzende ballistische Raketen und Drohnen gegen "sensible Ziele" in Riad sowie auf Anlagen des saudischen Ölkonzerns Aramco in der Hafenstadt Janbu am Roten Meer abgefeuert. Die Angriffe hätten mehrere größere Brände ausgelöst.

Die Huthi-Miliz besetzt die Rotmeer-Küste im Jemen und setzt damit Saudi-Arabien massiv unter Druck. "Die Situation für die Menschen vor Ort ist wirklich katastrophal", sagt ZDF-Reporterin Jenifer Girke. 15.09.2026 | 3:06 min

Die saudische Seite bestätigte die Angriffe der Huthi-Miliz auf Riad und andere Städte: Die Luftabwehr habe am Samstagmorgen eine von den Huthis in Richtung Riad abgefeuerte Rakete abgefangen und zerstört, teilte der Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition im Jemen mit. Angriffe auf Janbu und weitere Städte seien ebenfalls abgewehrt worden.

Neue Eskalation: Angriff nahe Flughafen Riad

Nahe des Flughafens Riad hatte es am Samstag zwei Mal heftige Explosionen gegeben. Die saudischen Behörden hatten zuvor eine Warnung herausgegeben. Der Flugbetrieb musste zeitweise unterbrochen werden. Wie Augenzeugen laut mehreren Nachrichtenagenturen berichteten, geriet in Flughafen-Nähe ein Öltank in Brand. Eine offizielle Stellungnahme zur Ursache des Brandes gab es zunächst nicht.

Dichter Rauch steigt in der Nähe des King-Khalid-Flughafens im Nordosten von Riad, Saudi-Arabien, auf. (Archivbild) Quelle: Imago

Die Huthi hatten im Juli eine Seeblockade gegen Saudi-Arabien angekündigt. Seither greifen sie Ziele im saudischen Königreich an. Nach einer Blitzoffensive übernahm die Miliz vergangene Woche die Kontrolle über große Teile der jemenitischen Küste. Das betrifft auch die strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab.

Huthi-Miliz verstärkt Angriffe auf Saudi-Arabien

Nach einer von der UNO vermittelten Waffenruhe im Jahr 2022 waren die Kämpfe zwischen Saudi-Arabien und der Miliz zwischenzeitlich weitgehend zum Erliegen gekommen. Nach den neuen Gefechten ist diese Feuerpause nun praktisch hinfällig.

Die jüngsten Attacken sind laut einem Huthi-Sprecher eine Reaktion auf mehr als 700 saudische Luftangriffe im Jemen. Saudi-Arabien unterstützt die international anerkannte Regierung des Jemen in ihrem langwierigen Konflikt mit der Huthi-Miliz. Seit der neuen Eskalation im Jemen-Krieg gerät Saudi-Arabien immer wieder unter Beschuss durch die Huthi, die hauptsächlich aus dem Jemen agieren. Die erneuten Kämpfe stürzen das ohnehin schon verarmte Land Jemen noch tiefer in den Bürgerkrieg.

Die Huthi rücken im Jemen weiter vor. Zehntausende Menschen sind auf der Flucht. Zugleich wächst die Gefahr für die wichtige Meerenge Bab al-Mandab und damit für den Ölhandel. 14.09.2026 | 2:30 min

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Quelle: AFP, dpa