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US-Medien: Vance kontaktiert Irans Sicherheitsratschef Resaei

Brief an Irans Sicherheitschef:Bericht: Vance lotet mit Iran Chance auf Verhandlungen aus

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Nach der gescheiterten Vereinbarung zwischen den USA und Iran im Juni stockten die Verhandlungen. Nun soll der US-Vizepräsident einen Brief nach Teheran geschickt haben.

Vance

US-Vizepräsident JD Vance will Berichten zufolge die Verhandlungen mit Iran wiederbeleben.

Quelle: AP

Im Bemühen um eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen mit Iran hat US-Vizepräsident JD Vance einem US-Medienbericht zufolge Irans Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats kontaktiert.

Vance habe Mohsen Resaei einen Brief geschickt, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwoch. In dem Schreiben geht es demnach eher um einen "möglichen Verhandlungsrahmen" als um Einzelheiten eines Friedensvorschlags.

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Irans Außenminister Araghtschi hofft auf eine diplomatische Lösung im Konflikt mit den USA. Das sagte er bei einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow in Teheran.

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Wie das "WSJ" zudem berichtete, hat Washington mehrere Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen möglichen "kurzen, intensiven Militäreinsatz" gegen Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November einzustellen. Unter Berufung auf informierte Kreise berichtete die Zeitung am Mittwoch, dass Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte mit, Iran sei kampfbereit, gebe der Diplomatie aber weiter eine Chance. "Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können", schrieb er auf der Plattform X. Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.

Araghtschi bei X

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Nach dem Scheitern einer Vereinbarung zwischen Washington und Teheran im Juni waren die diplomatischen Bemühungen ins Stocken geraten.

Quelle: AFP, dpa
Über den Krieg in Iran berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, etwa bei ZDFheute Xpress am 20.10.2026 ab 12:10 Uhr.

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