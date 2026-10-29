US-Medien: Vance kontaktiert Irans Sicherheitsratschef Resaei

Nach der gescheiterten Vereinbarung zwischen den USA und Iran im Juni stockten die Verhandlungen. Nun soll der US-Vizepräsident einen Brief nach Teheran geschickt haben.

US-Vizepräsident JD Vance will Berichten zufolge die Verhandlungen mit Iran wiederbeleben. Quelle: AP

Im Bemühen um eine Wiederbelebung der Friedensverhandlungen mit Iran hat US-Vizepräsident JD Vance einem US-Medienbericht zufolge Irans Chef des Obersten Nationalen Sicherheitsrats kontaktiert.

Vance habe Mohsen Resaei einen Brief geschickt, berichtete das "Wall Street Journal" ("WSJ") am Mittwoch. In dem Schreiben geht es demnach eher um einen "möglichen Verhandlungsrahmen" als um Einzelheiten eines Friedensvorschlags.

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Möglicher Militäreinsatz gegen Iran?

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Wie das "WSJ" zudem berichtete, hat Washington mehrere Golfstaaten aufgefordert, sich auf einen möglichen "kurzen, intensiven Militäreinsatz" gegen Iran nach den US-Zwischenwahlen am 3. November einzustellen. Unter Berufung auf informierte Kreise berichtete die Zeitung am Mittwoch, dass Trump noch keine endgültige Entscheidung getroffen habe.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi teilte mit, Iran sei kampfbereit, gebe der Diplomatie aber weiter eine Chance. "Wir stehen weiterhin in engem und ständigem Kontakt mit Vermittlern, um Vorschläge zu prüfen, die die Umsetzung unseres Sieben-Tage-Plans in weniger als einer Woche gewährleisten können", schrieb er auf der Plattform X. Der Plan sieht eine schrittweise Deeskalation vor, wurde von Washington aber bisher abgelehnt.

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Iran-Krieg begann im Februar

Der Iran-Krieg hatte Ende Februar mit Angriffen der USA und Israels auf Iran begonnen. Seither halten die iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormus de facto blockiert, was die weltweiten Energiepreise in die Höhe getrieben hat.

Nach dem Scheitern einer Vereinbarung zwischen Washington und Teheran im Juni waren die diplomatischen Bemühungen ins Stocken geraten.

Quelle: AFP, dpa