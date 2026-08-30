Iran: Chamenei fordert muslimische Allianz gegen USA und Israel

Irans oberster Führer Chamenei hat die muslimischen Länder zu einer Allianz gegen die USA und Israel aufgerufen - sie sollten ihren "wahren Feind" erkennen und ihm entgegentreten.

Modschtaba Chamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Chamenei (Archivbild). Quelle: Vahid Salemi / AP / dpa

Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, hat die muslimischen Länder zu einer gemeinsamen Allianz gegen die USA und Israel aufgerufen. "Die Lösung für die Probleme der islamischen Nationen liegt in der Einigkeit der Worte, in der Freundschaft und der Zusammenarbeit auf dem Weg zum Guten", hieß es in einer schriftlichen Botschaft Chameneis, die am Sonntag auf seiner offiziellen Website veröffentlicht wurde.

Jeder, der eine Spaltung unter den Muslimen oder Konflikte in der muslimischen Gemeinschaft befördere, "hat den Zielen der Feinde des Islam gedient", fügte er hinzu.

Chamenei fordert auf, "Feind entgegenzutreten"

Chamenei forderte die Staatenlenker in der Region auf, "Euren wahren Feind zu erkennen, seinen Plan zu verstehen und ihm entgegenzutreten", wobei er sich auf die USA und Israel bezog. Er rief auch die Menschen in Iran zu einer geschlossenen Haltung gegen die Feinde Teherans auf.

Neue US-Sanktionen würden in Teheran nicht zu einer Strategieänderung führen, sagt Iran-Experte Fathollah-Nejad bei ZDFheute live. Mittel- und langfristig könnte sich das Kalkül aber ändern. 24.08.2026 | 24:44 min

Seit Beginn des Iran-Kriegs hat Teheran als Vergeltung für die Angriffe der USA Militärstützpunkte von Verbündeten der Vereinigten Staaten in der Region angegriffen. Die Beziehungen zu betroffenen Ländern wie Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien, Kuwait, Katar oder dem Oman haben sich seitdem deutlich verschlechtert.

Modschtaba Chamenei ist der Nachfolger seines Vaters Ayatollah Ali Chamenei, der seit 1989 an der Spitze der Islamischen Republik gestanden hatte und am ersten Tag des US-israelischen Krieges gegen den Iran am 28. Februar getötet worden war. Modschtaba Chamenei ist seitdem noch nicht öffentlich aufgetreten. Es wurden bislang auch keine Audio- und Videoaufnahmen von ihm veröffentlicht.

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Quelle: AFP