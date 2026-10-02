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Iran: Fotograf in akuter Gefahr?

Unterstützer setzen auf Öffentlichkeit :Iran: Fotograf in akuter Gefahr?

von Christian Semm

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Seit Beginn des Kriegs in Iran verschärft sich die Menschenrechtslage. Der Kunstfotograf Navid Irani befindet sich in Haft; seine Unterstützer fürchten um sein Leben.

iranischer Kunst-Fotografen Navid Irani

Tausende politische Gefangene sitzen noch in iranischen Gefängnissen. Auch der Fotograf Navid Irani, dessen Geschichte das ZDF schon länger beobachtet.

02.10.2026 | 2:25 min

Seine Arbeit als Kunstfotograf hat Navid Irani das Tor zur Welt geöffnet und ihn in viele Länder geführt: nach Tansania, in die Türkei, in den Libanon und nach Südafrika. Auf seiner Facebook-Seite sind noch einige seiner Aufnahmen zu sehen. Menschen und die Geschichten hinter ihren Gesichtern, ihre Persönlichkeiten und ihr Leben haben Navid Irani schon immer fasziniert. Seine Bilder waren in Ausstellungen, Büchern und Werbung zu sehen.

Seine Arbeit findet ein abruptes Ende, als er am 16. Januar 2026 in seiner Heimatstadt Maschhad zu Hause von Sicherheitskräften festgenommen wird. Das ZDF beobachtet seinen Fall schon länger.

Hans-Udo Muzel | ehem. deutscher Botschafter in Iran

"Die Versorgungslage ist auch katastrophal" und die Menschen müssten "schauen, dass sie da überleben", sagt Hans-Udo Muzel, Deutscher Botschafter a.D., unter anderem im Iran und Katar.

02.10.2026 | 5:55 min

Festnahme während der Januarproteste

Seine Festnahme fällt in die Zeit landesweiter Proteste und einer massiven Repressionswelle. Warum genau die Behörden ihn festnahmen, ist nicht abschließend geklärt. Im Januar 2026 kommt es in Iran zu landesweiten Demonstrationen, die als "Januarproteste" bekannt werden. Das Regime kappt nahezu das gesamte Internet und die Telefonverbindungen. Die Revolutionsgarde schießt mit scharfer Munition in Menschenmengen.

Erst Wochen später zeigen aus dem Land geschmuggelte Handyaufnahmen das Ausmaß. Die Schätzungen zur Zahl der Getöteten reichen von 5.000 bis 30.000. Die Menschenrechtsorganisation HRANA sprach von mehr als 7.000 bestätigten Todesopfern. Gleichzeitig werden nach Regierungsangaben mehr als 6.000 Menschen festgenommen; unabhängige Nichtregierungsorganisationen sprechen von mehr als 10.000. Einer von ihnen ist Navid Irani.

Bei seiner Festnahme wird auch seine Fotoausrüstung beschlagnahmt. Navid Irani sitzt im Vakilabad-Gefängnis in Maschhad in Untersuchungshaft; sein Leben könnte in Gefahr sein.

Friedliche Proteste der Iraner in Lissabon

Immer mehr Videos aus Iran dringen an die Öffentlichkeit, die die Brutalität der Sicherheitskräfte zeigen. Augenzeugen und Experten sprechen von Massakern an Protestierenden.

26.01.2026 | 3:06 min

Sorge um Navid Irani im Gefängnis

Die deutsch-iranische Filmemacherin Niloufar Taghizadeh kennt Navid Irani seit vielen Jahren und hat mit ihm als Kunstfotograf an einem gemeinsamen Buchprojekt gearbeitet.

Ich weiß, dass in diesem Gefängnis, in dem auch Navid sitzt, regelmäßig Folter und psychische Gewalt ausgeübt werden. Es sind dort auch sehr viele sehr junge Menschen inhaftiert, und es passieren regelmäßig Hinrichtungen.

Niloufar Taghizadeh, Filmemacherin

Navid Irani gehört der religiösen Minderheit der Bahá’í an. Die Gläubigen werden in Iran seit Jahrzehnten systematisch unterdrückt und in ihren Grundrechten eingeschränkt. Seine Unterstützer sind der Ansicht, dass es Navid Irani wohl auch so ergangen sei. Wegen seines Glaubens habe man ihn in Iran daran gehindert, seine Arbeiten als Fotograf in Ausstellungen zu zeigen. Außerdem sei er dauerhaftem Druck und der Diskriminierung durch die Behörden ausgesetzt gewesen.

Narges Mohammadi setzt sich für die Menschenrechte im Iran ein - 2023 erhält sie den Friedensnobelpreis. In der Haft schreibt sie ein Buch über ihr Leben und die Zustände im Iran.

Narges Mohammadi setzt sich für die Menschenrechte im Iran ein - 2023 erhält sie den Friedensnobelpreis. In der Haft schreibt sie ein Buch über ihr Leben und die Zustände im Iran.

28.09.2026 | 3:00 min

Seit Beginn der israelisch-amerikanischen Angriffe auf Iran im Februar 2026 habe sich die Lage für die Menschen in Iran, die im Visier des Regimes stehen, noch einmal verschärft - vor allem für die Bahá’í, erzählt Mariam Claren von der Menschenrechtsorganisation HAWAR.help im ZDF-Interview.

Im Fall von Navid glauben wir, dass der primäre Faktor seiner Verhaftung seine Tätigkeit als Fotograf ist. Aber es ist ganz wichtig: Dass er der Gruppe der Baha'i angehört, spielt dem Regime weiterhin auch mit in die Karten.

Mariam Claren, HAWAR.help

Brennender Müllcontainer auf Straße in Teheran

In Iran gehen die Menschen seit Wochen auf die Straße. Erst gegen die hohen Preise, weiteten sich die Demonstrationen zu Protesten gegen das Regime aus. Und das schlägt mit aller Härte zurück.

14.01.2026 | 6:40 min

Unterstützer setzen auf Öffentlichkeit

HAWAR.help und andere Menschenrechtsgruppen setzen sich für die Freilassung Tausender Gefangener ein, darunter Navid Irani. Mariam Claren weiß, wovon sie spricht: Vier Jahre lang war ihre Mutter Nahid Taghavi in Iran inhaftiert. Claren ist überzeugt, dass unermüdlicher, lautstarker Protest aus Politik und Zivilgesellschaft Wirkung zeigen kann - so wie im Fall ihrer Mutter.

"Meine Mutter ist seit Januar 2025 wieder gesund zurück in Deutschland. Trotzdem sehe ich es als meine Aufgabe an, andere Familien, Freunde und Bekannte, denen dasselbe widerfährt, wie mir widerfahren ist, zu unterstützen. Und dabei gibt es eine goldene Regel: Öffentlichkeit schützt den Gefangenen", sagt sie.

Im besten Fall, und da haben wir noch und nöcher Fälle, wird der Fall von der Islamischen Republik Iran ernst genommen. Sie sehen, dass die internationale Gemeinschaft darauf achtet. Und für den Gefangenen selbst bedeutet das, nicht vergessen worden zu sein.

Mariam Claren, HAWAR.help

Dass Navid Irani nicht vergessen wird, dafür will auch der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen sorgen. Er begleitet den Fall und fordert die Freilassung des Fotografen: "Navid Irani sitzt im Gefängnis. Ihm wird der Prozess gemacht und es droht eine schwere Strafe."

Er hat aber nichts gemacht und dieses brutale Unrecht, das ihm schon widerfahren ist und das ihm droht, das soll jedenfalls nicht im Dunkeln und unbemerkt von der Öffentlichkeit geschehen. Das ist unter anderem das, was wir tun können.

Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker

Gerichtstermin in den kommenden Tagen erwartet

Navid Irani ist einer von tausenden politischen Gefangenen in iranischen Gefängnissen. Nach ZDF-Informationen soll er in den kommenden Tagen in Maschhad vor Gericht gestellt werden. Seine Unterstützer befürchten eine schwere Strafe; sie fürchten um sein Leben.

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Über dieses Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 02.10.2026 ab 5:30 Uhr.
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