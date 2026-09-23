USA und Iran treffen sich erstmals seit Monaten zu Gesprächen

Die USA und Iran sind zu Gesprächen zusammengekommen. Kurz davor hatte Trump Teheran bei der UN-Generaldebatte mit Vernichtung gedroht, sollte es nicht bald ein Abkommen geben.

Bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen drohte Trump der Islamischen Republik erneut. Quelle: AFP

Vertreter der USA und Irans haben sich am Rande der UN-Generaldebatte in New York getroffen. Das Gespräch am Dienstag (Ortszeit) sei "sehr gut" gelaufen und habe drei Stunden gedauert, sagte US-Präsident Donald Trump dort vor Reportern, ohne konkrete Angaben zu allen Teilnehmern des Treffens zu machen. Iranische Staatsmedien bestätigten das Treffen. Direkte Gespräche zwischen US-amerikanischen und iranischen Vertretern fanden zuletzt im Juni in der Schweiz statt.

Trump zufolge nahmen sein Unterhändler Steve Witkoff und sein Schwiegersohn Jared Kushner an dem Treffen in New York teil. Witkoff selbst sagte dort, dass er sich nach dem Treffen sehr gut fühle. Angaben zu den iranischen Teilnehmern machte Trump nicht. Offen blieb zudem zunächst, ob es konkrete Ergebnisse gab.

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Treffen von Pakistan und Katar vermittelt

Die "New York Times" berichtete unter Berufung auf zwei iranische Beamte, dass der iranische Außenminister Abbas Araghtschi sich mit Witkoff und Kushner getroffen habe. Das Treffen wurde demnach von Pakistan und Katar vermittelt, die sich intensiv für eine Rückkehr zur Diplomatie und für Deeskalation eingesetzt hätten. Das Gespräch habe sich auf einen Weg für ein Abkommen fokussiert, schrieb die Zeitung. Trump stellte vor Reportern ein weiteres baldiges Treffen in Aussicht, nannte aber keine Details.

Vor der UN-Generalversammlung hatte es Spekulationen gegeben, ob Trump selbst womöglich Irans Präsident Massud Peseschkian, der auch in New York sprechen soll, treffen würde. Die US-Regierung hatte sich dazu aber nicht konkret geäußert.

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Auch Irans Präsident wird sprechen

Iranische Staatsmedien bestätigten das Gespräch mit US-Vertretern und hoben hervor, dass es auf Bitte Witkoffs stattgefunden habe. Den USA seien von den iranischen Vertretern, unter anderem Araghtschi, die Bedingungen für eine Öffnung der Straße von Hormus mitgeteilt worden. Dazu zählten die sofortige Aufhebung der US-Seeblockade vor der iranischen Küste, die Auszahlung aller eingefrorenen iranischen Vermögenswerte sowie die Beendigung des Kriegs an allen Fronten, wie der Staatssender Irib berichtete.

Darüber hinaus reagierte der iranische Generalstab der Streitkräfte auf Trumps Rede vor den UN. Die "feindseligen Äußerungen und Drohungen" des US-Präsidenten gegen Iran seien lediglich ein "Instrument der innenpolitischen Propaganda" und basierten nicht auf Fakten vor Ort, hieß es in einer in Staatsmedien veröffentlichten Mitteilung. Man sei zu noch härteren Schlägen bereit. Peseschkian werde bei der Generaldebatte am Mittwoch die Botschaft Irans verkünden.

Als E3-Staat habe Deutschland mitzureden bei den Iran-Sanktionen, nur schaffe Wadephul es nicht, auch mit den Amerikanern zu reden, erklärt ZDF-Korrespondent Andreas Kynast. 22.09.2026 | 2:44 min

Trump drohte Iran in UN-Rede

Bei seiner Rede vor den Vereinten Nationen hatte Trump eine weitreichende Entscheidung in Aussicht gestellt: Option eins sei ein Abkommen, das es Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik, um ihnen "niemals wieder die Chance zu geben, Menschen zu töten und Länder zu zerstören".

Wähle Iran den Krieg, lande die Republik in der "Hölle, ohne Überlebenschance und ohne Hoffnung auf zukünftige Größe oder nachfolgende Generationen", sagte Trump.

Mit dem Sanktionspaket habe der US-Kongress Trump ein mächtiges Mittel an die Hand gegeben. Ob der Präsident tatsächlich hart durchgreifen wird, daran hat ZDF-Korrespondent David Sauer Zweifel. 17.09.2026 | 7:13 min

Konflikt eskalierte zuletzt auch in Jemen

Der Iran-Krieg dauert inzwischen seit fast sieben Monaten an und hat auch die Golfstaaten erfasst. Mehrere beherbergen US-Militärstützpunkte und waren selbst von iranischen Angriffen und den Folgen des Krieges betroffen. Die USA begründeten ihre Angriffe seit dem 28. Februar damit, dass Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Trump wollte den Krieg eigentlich auf wenige Wochen begrenzen, doch der Konflikt zieht sich seither. Zeitweise hatte es eine Waffenruhe gegeben, die aber immer wieder gebrochen worden war.

Zusätzlichen Druck erzeugt die Eskalation im Jemen. Die von Iran unterstützte Huthi-Miliz hat vor gut einer Woche in einer Blitzoffensive die Westküste des Jemen eingenommen und sich damit Zugriff auf die wichtige Meerenge Bab al-Mandab am Eingang zum Roten Meer verschafft. Saudi-Arabien sucht derzeit nach Unterstützern im Kampf gegen die Miliz. Unter anderem die "New York Times" berichtete, Trump habe Saudi-Arabien im Kampf gegen die Miliz unterstützen wollen, das Vorhaben dann aber kurzfristig wieder abgesagt.

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Quelle: dpa, AP, AFP