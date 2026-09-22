Trump bei der UN-Generaldebatte: Iran und Grönland im Fokus

Der Iran-Krieg, das Grönland-Abkommen und der Krieg in der Ukraine werden wahrscheinlich Donald Trumps Auftritt bei der UN-Generalversammlung prägen. Wichtige Fragen und Antworten.

Es werden rund 120 Staats- und Regierungschefs in New York erwartet. Mindestens 1.500 bilaterale Gespräche sollen laut UN-Generalsekretariat stattfinden. (Archivbild) Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump inszeniert sich auf internationaler Bühne gern als Friedensstifter. Doch bei seiner Rede zum Auftakt der UN-Generaldebatte heute in New York wird dieses Bild besonders vom Iran-Krieg überschattet.

Wie wird sich Trump in der wichtigsten UN-Woche des Jahres zu dem Krieg äußern, den er vor fast sieben Monaten gemeinsam mit Israel begann? Wichtige Fragen und Antworten:

Welche Themen wird Trump adressieren?

Was genau Trump zum Iran-Krieg sagt, dürfte zu den zentralsten Fragen in New York gehören. Den wollte Trump eigentlich auf wenige Wochen begrenzen. Mehr als ein halbes Jahr später lässt sich sagen: Eine dauerhafte Beilegung ist noch immer nicht in Sicht. Zwar kommt Irans Präsident Massud Peseschkian laut iranischen Medien auch nach New York, zu einem möglichen Gespräch mit Trump wurde zunächst aber nichts bekannt.

Neben dem Iran-Krieg dürfte auch ein Fokus auf dem russischen Krieg gegen die Ukraine liegen - sowie auf der erwarteten Unterzeichnung eines Abkommens im Grönland-Streit, zu dem bislang wenig bekannt ist.

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Was ist der größte Streitpunkt zwischen Washington und Teheran?

Eindeutig die Kontrolle über die umkämpfte Straße von Hormus. Iran brachte den Schiffsverkehr in der für den internationalen Ölhandel wichtigen Meerenge schon kurz nach Kriegsbeginn mit Drohungen und Angriffen faktisch zum Erliegen. Weltweit stiegen daraufhin die Öl- und Treibstoffpreise - eine Kriegsfolge, die viele der in New York anwesenden Staats- und Regierungschefs betrifft.

Iran reagierte seit Kriegsbeginn Ende Februar zudem immer wieder mit Gegenangriffen in der Region. Von Trumps heutigem Treffen mit Vertretern der Golfstaaten, die von den Folgen des Krieges besonders betroffen sind, erwarten Experten keinen Durchbruch. Im vergangenen Jahr wurde eine Begegnung im Rahmen der wichtigen UN-Woche allerdings zum Ausgangspunkt für Trumps Plan zur Befriedung des Gaza-Konflikts.

Damals beriet der US-Präsident in New York mit Vertretern mehrerer arabischer und islamischer Staaten über ein Ende des Krieges zwischen der islamistischen Palästinenserbewegung Hamas und Israel. Wenige Tage später stellte Trump seinen Gaza-Friedensplan vor.

Worum geht es in der Grönland-Frage genau?

In diesem Jahr will der US-Präsident die Bühne in New York auch nutzen, um eine Einigung in einem Streit zu präsentieren, den er selbst überhaupt erst auslöste. Der US-Präsident hatte in der Vergangenheit mehrfach mit der Annexion Grönlands gedroht - und damit nicht nur den Nato-Partner Dänemark brüskiert, sondern auch Zweifel an der Geschlossenheit der weltgrößten Militärallianz und gegenseitigen Bündnistreue geweckt.

Seine Begründung: Das zu Dänemark gehörende Territorium sei sonst nicht vor Russland und China sicher - und das wiederum sei eine Gefahr für die USA.

Grönland bleibt unter dänischer Souveränität: Nach monatelangem Streit einigen sich die USA, Dänemark und Grönland auf ein Abkommen, das kommende Woche unterzeichnet werden soll. 19.09.2026 | 2:50 min

Nach langem Streit um die strategisch bedeutsame Arktisinsel verkündeten die USA, Dänemark und Grönland vor wenigen Tagen einen Durchbruch. An diesem Dienstag soll nun eine Einigung unterzeichnet werden. Trump zufolge sichern sich die USA mit der Vereinbarung weitreichende Befugnisse und Kontrolle über die weltgrößte Insel.

Die dänische und grönländische Seite bestätigten die Darstellungen Trumps zu diversen Vorteilen für die USA in dieser Form bisher nicht - beide sprachen von einem Deal, der "auch gut für die Nato und Europa ist". Entsprechend spannend wird es sein, welche Details zu dem Abkommen in New York bekannt werden.

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Und was ist mit der Ukraine?

Am Rande der Generaldebatte ist an diesem Dienstag Berichten zufolge auch ein Treffen zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj verabredet. Dabei soll es unter anderem um eine mögliche Teilwaffenruhe im Krieg mit Russland gehen, die für Angriffe auf Energieanlagen und zur See gelten würde.

Trump hatte im Wahlkampf vor seiner zweiten Amtszeit behauptet, als Präsident könne er den russischen Angriffskrieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Bislang führten die Vermittlungsbemühungen der USA allerdings nicht zu wirklichen Fortschritten.

Wen trifft Trump noch?

Es sind bilaterale Treffen mit dem britischen Premierminister Andy Burnham sowie mit Venezuelas geschäftsführender Präsidentin Delcy Rodríguez geplant. Das US-Militär nahm Venezuelas autoritären Staatschef Nicolás Maduro im Januar bei einem Militäreinsatz in Caracas fest. Seither arbeitet Trumps Regierung verstärkt mit Rodríguez zusammen - auch beim Zugang zu Venezuelas riesigen Ölvorkommen, die die USA zu ihren Gunsten nutzen wollen.

"Größter Öl-Deal in der Weltgeschichte": Die USA sichern sich laut Trump mehr als 65 Milliarden Barrel der Ölreserven Venezuelas. ZDFheute live analysiert, was hinter dem Abkommen steckt. 29.08.2026 | 10:23 min

Welche Redner werden neben Trump erwartet?

Bei der Generaldebatte sollen am ersten Tag auch die Präsidenten der Türkei, Brasiliens und Frankreichs sprechen.

Großbritannien, Frankreich und Kanada planen zudem ein Treffen zur Zweistaatenlösung im Dauerkonflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Die drei Länder hatten vor einem Jahr Palästina als Staat anerkannt und zuletzt weitere gemeinsame Schritte gegen den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland angekündigt, darunter Importverbote und Sanktionen.

Wer vertritt Deutschland in New York?

Deutschland wird von Außenminister Johann Wadephul (CDU), Umweltminister Carsten Schneider und Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (beide SPD) vertreten. Vor dem Hintergrund der Spekulationen über einen möglichen Wechsel an der Spitze der Bundesregierung sagte Kanzler Friedrich Merz (CDU) seine Reise nach New York vergangene Woche kurzfristig ab.

Insgesamt werden rund 120 Staats- und Regierungschefs zu der UN-Woche erwartet. Mindestens 1.500 bilaterale Gespräche seien angefragt worden, hieß es vom UN-Generalsekretariat.

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Quelle: dpa