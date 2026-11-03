Bericht: USA greifen mehrere Ziele in Iran an

Die USA haben laut Regierungsvertretern iranische Ziele in der Straße von Hormus angegriffen. Trump hatte zuvor erklärt, vor den Midterms keine Angriffe anordnen zu wollen.

Washington hat nach Angaben des „Wall Street Journals“ in den vergangenen Wochen mehrere begrenzte Attacken heimlich gegen Iran ausgeführt. Quelle: Amirhosein Khorgooi / dpa

Einen Tag vor den Midterms haben die USA einem US-Medienbericht zufolge die iranische Insel Keschm angegriffen - obwohl US-Präsident Donald Trump diplomatische Fortschritte mit Teheran signalisiert hatte. Das "Wall Street Journal" berichtete unter Berufung auf namentlich nicht genannte US-Regierungsvertreter, dass dem Angriff am Montag auf die größte Insel in der Straße von Hormus bereits mehrere begrenzte Attacken vorausgegangen seien.

Diese habe Washington in den vergangenen Wochen heimlich gegen Iran ausgeführt. Auch die Nachrichtenagentur AP berichtet und bezieht sich ebenfalls auf einen US-Regierungsvertreter. Laut dpa berichteten auch die Sender CNN und CBS über die "begrenzten" Angriffe auf die Insel.

Meinungsumfragen würden die Demokraten im Repräsentantenhaus als Sieger sehen, so Claudia Bates. Man müsse aber bedenken, dass „Trump in Umfragen schon oft unterschätzt wurde“. 03.11.2026 | 2:06 min

Straße von Hormus im Mittelpunkt des Konflikts

Keschm liegt in der Straße von Hormus. Die Meerenge steht im Mittelpunkt des Konflikts zwischen den USA und Iran. Sie ist enorm wichtig für den weltweiten Handel mit Öl und Gas. Seit dem Beginn des Iran-Krieges Ende Februar hat Teheran die Straße von Hormus weitgehend blockiert und greift dort regelmäßig Schiffe an. Die USA verhängten im Gegenzug eine Seeblockade iranischer Häfen.

Die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna meldete, dass auf der Insel fünf Explosionen kurz hintereinander zu hören gewesen seien. Einige Bewohner berichteten zudem, zwei Flugzeuge am Himmel gesehen zu haben. Auch im iranischen Staatsfernsehen wurde von Explosionen auf Keschm berichtet.

Das US-Verteidigungsministerium verwies bei Fragen zu den gemeldeten Angriffen an das zuständige US-Kommando Centcom, das auf eine entsprechende Anfrage der Nachrichtenagentur AFP am späten Montag jedoch zunächst nicht reagierte.

Die USA feiern ihren 250. Geburtstag. Doch statt in Feierstimmung sind viele US-Amerikaner unzufrieden mit der Politik des Präsidenten. Kehren die Menschen Donald Trump den Rücken? 24.06.2026 | 47:26 min

"Wall Street Journal": Angriffe absichtlich geheim gehalten

Dem Wall Street Journal zufolge führen die USA bereits seit einigen Wochen Angriffe in kleinerem Umfang gegen Iran aus. Einige Regierungsvertreter bezeichneten die Aktionen demnach als defensiv; sie dienten dazu, Iran daran zu hindern, weiterhin ungehindert Handelsschiffe in der Straße von Hormus anzugreifen.

Dem Zeitungsbericht zufolge seien Militärschläge in kleinerem Umfang ausgeführt und absichtlich geheim gehalten worden, um keine Absicht zur Wiederaufnahme einer größeren Militäroperation gegen Iran zu signalisieren.

Sollte Trump die Midterms verlieren, hätte dies nicht nur großen Einfluss auf seine innen- und außenpolitische Macht, sondern wäre auch eine persönliche Niederlage, so Claudia Bates. 02.11.2026 | 2:20 min

Trump und Vance geben sich optimistisch

Trump und Vizepräsident JD Vance gaben sich am Vorabend der Wahlen optimistisch, nach gut acht Monaten Krieg mit Iran ein baldiges Friedensabkommen erzielen zu können.

Der Präsident und ich sind beide recht zuversichtlich, was die Aussichten auf eine mögliche Verhandlungslösung angeht. „ JD Vance, US-Vizepräsident

"Es könnte passieren!", schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. Er gab zudem an, die Ölpreise fielen "wie ein Stein".

Die Ölpreise, die durch die iranische De-facto-Blockade der Straße von Hormus in die Höhe geschossen waren, sind am Montag um mehr als sieben Prozent eingebrochen. Grund dafür war der Optimismus hinsichtlich eines möglichen Endes des Konflikts. Der unpopuläre Iran-Krieg und seine Folgen für die Benzinpreise sowie andere Wirtschaftsbereiche gelten als Schwachpunkt der Republikaner im Bemühen, ihre Mehrheiten im Kongress zu verteidigen.

Quelle: AFP, Reuters, AP