Israel gegen Hisbollah in Dauerkonflikt:"Der Krieg ist nicht zu Ende": Leben im Südlibanon
von Jenifer Girke
Fast täglich israelische Luftangriffe, Hunderttausende sind vertrieben und die Terrororganisation Hisbollah hat weiter großen Einfluss. Wie leben die Menschen vor Ort im Konflikt?
Die 13-jährige Sidra baut ein Lego-Auto - ab und zu sieht man ein Lächeln in ihrem Gesicht. Ein Glücksmoment, wie ihn Kinder im Südlibanon nur selten erleben. Wir sind in einer UNICEF-Einrichtung in der Küstenstadt Tyrus, etwa 30 Kilometer von der Front entfernt.
Die Kinder sind mit Krieg aufgewachsen, hier bekommen sie Hilfe, das Erlebte zu verarbeiten. Sidra erzählt uns: "Während des Krieges hatten wir Angst und haben uns gefürchtet. Menschen haben ihre Häuser verloren und auch unser Haus ist zerstört." Auch Bahjat hat Schlimmes erlebt:
Wie der 7. Oktober den Süden des Libanon beeinflusste
Der Libanon ist Kriege und Krisen gewohnt - doch mit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verschärfte sich die Lage. Sowohl die Hamas als auch die Hisbollah werden von Iran unterstützt. Die Hisbollah griff nur einen Tag nach dem 7. Oktober von Israel besetztes Territorium im Südlibanon an - und Israel sah in der islamistischen Terrororganisation einmal mehr eine große Bedrohung.
Nach gegenseitigem Säbelrasseln im Grenzgebiet im Südlibanon weitete Israel seine Militäroperationen massiv aus und begann im Herbst 2024 eine Bodenoffensive im Süden Libanons. Für Hunderttausende Libanesen im Süden bedeutet das bis heute: Vertreibung und Angst.
Die Rolle der Hisbollah und der Einfluss Irans
Die israelische Regierung sagt, sie führe einen Krieg gegen die Terrororganisation Hisbollah. Diese wird von Iran finanziert und unterstützt Iran im Krieg gegen Israel und die USA.
Gleichzeitig ist die Hisbollah auch eine politische Partei im Libanon und hat vor allem im Süden des Landes, in dem die Mehrheit Schiiten sind, großen Einfluss - und noch immer viele Unterstützer.
Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung beobachtet die Lage im Libanon schon lange, hat sieben Jahre dort gelebt und gearbeitet. "Der iranische Einfluss ist das, was den Libanon in den Krieg mit Israel hineingezogen hat, weil im Libanon die mit Iran verbündete Hisbollah sitzt, die Israel beschossen hat", sagt Scheller. "Deswegen ist Iran ein wichtiger Faktor."
Die Hisbollah sei eine Art Staat im Staate, so Scheller, weil sie besser bewaffnet und besser trainiert sei als die libanesische Armee.
Binnenvertriebene in Tyrus: "Es gibt keine Zukunft!"
Die Küstenstadt Tyrus wurde zum Auffangort für Menschen, die aus ihren Dörfern nahe der israelischen Grenze fliehen mussten.
So wie die Familie von Enas Theiny: Die 39-Jährige ist hochschwanger und bereitet sich auf die Geburt ihres vierten Kindes vor. Die ganze Familie wohnt in einem einzigen Raum: Es ist ein Klassenzimmer einer Schule, die zur Notunterkunft wurde. "Der Krieg ist nicht zu Ende. Nicht einen einzigen Tag hörte der Beschuss auf, hörte der Krieg auf", schildert Enas.
2024 - während des Krieges zwischen Israel und der Hisbollah - wurde ihr Haus zerstört. Sie wollten von vorne anfangen, wechselten den Wohnort und zogen nach Tyrus. Doch vor fünf Monaten haben sie auch dieses Zuhause verloren, als die Lage erneut eskalierte.
Ohne Hilfsorganisationen wie World Vision könnte Enas ihren Alltag mit drei kleinen Kindern nicht bewältigen "Man merkt, dass die Kinder nicht zur Ruhe kommen, sie stehen ständig unter enormem Druck. Aber sobald sie hören, dass das Team von World Vision da ist, rennen sie voller Freude barfuß nach draußen."
World Vision kümmert sich vor allem um Familien in solchen Sammelunterkünften und bietet Kinderbetreuung an. "Kinder können nicht zur Schule gehen, und Schulgebäude dienen als Notunterkünfte, obwohl sie eigentlich Schüler für das neue Schuljahr aufnehmen sollten", sagt Fares Samaha von World Vision.
Ihr Ziel: Den Kindern etwas Routine ermöglichen, damit sie sich sicher fühlen können - in einem Land, das nur wenig Sicherheit kennt.
Letzter Checkpoint vor der "roten Zone"
Immer wieder sieht man im Südlibanon Plakate gefallener Hisbollah-Kämpfer, die als Märtyrer verehrt werden. Und man sieht viel Zerstörung - so wie in Tyrus: Hier wurden durch israelische Luftangriffe auch zivile Einrichtungen getroffen, darunter Wohnhäuser.
Je weiter wir in den Süden fahren, desto mehr Zerstörung ist zu sehen. Nahost-Expertin Scheller sagt dazu: "Man kann durchaus auch Muster systematischer Zerstörung sehen, insbesondere in Orten, die der Grenze sehr nahe gelegen sind."
Eigentlich herrscht eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah, doch die wird von beiden Seiten gebrochen: "Es kommt auch weiterhin zu Angriffen der Hisbollah mittels Drohnen auf die israelische Armee. Und so wie die israelische Armee es beschreibt, wenden sie sich auch gegen Infrastruktur der Hisbollah, die sie finden."
Wir erreichen den Ort Haddatha, nur etwa sieben Kilometer von der israelischen Grenze entfernt - weiter dürfen wir nicht. Über uns fliegen israelische Aufklärungsdrohnen und wir hören deutlich die Einschläge von Luftangriffen. In dieser Gegend ist das momentan der letzte Ort und der letzte Checkpoint vor der sogenannten roten Zone.
Innerhalb der "roten Zone" sind fast alle Dörfer zerstört. Israel hat hier eine etwa zehn Kilometer breite Pufferzone geschaffen, circa 600.000 Menschen wurden daraus vertrieben.
Frieden im Südlibanon - nicht in Sicht
Das, was im Süden des Libanon passiert, merken die Menschen im ganzen Land.
Die Wirtschaft liegt am Boden, Armut steigt, und wichtige Wirtschaftszweige wie der Tourismus leiden extrem. In der Vergangenheit war Südlibanon, darunter auch die historische Küstenstadt Tyrus, ein beliebtes Reiseziel bei internationalen Touristen. Laut der Weltbank wird die libanesische Wirtschaft in diesem Jahr voraussichtlich um 6,4 Prozent schrumpfen und die Inflation auf 17,5 Prozent steigen.
Doch an ein Ende der Angriffe glauben die wenigsten im Libanon: "Jetzt haben viele den Eindruck, dass auf den Krieg immer ein erneuter Krieg folgt und im Moment ist die Frustration besonders groß," sagt Nahost-Expertin Scheller, "denn die Kriegshandlungen sind umfassender, als es in den vorigen Kriegen zu spüren war."
Es gebe momentan keine Verhandlungen, die dazu führten, dass die israelische Armee sich zurückziehe. Die Hisbollah sei nicht vertrieben und nicht vollständig bekämpft.
Deswegen müssen die Menschen vor allem im Südlibanon weiterhin mit Angriffen rechnen, während sie versuchen, irgendwie zu überleben und die Hoffnung auf ein besseres Morgen nicht zu verlieren.
Jenifer Girke berichtet als ZDF-Reporterin derzeit aus dem ZDF-Nahoststudio in Kairo.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Nahost-Konflikt
Drei Jahre nach dem 7. Oktober:"Wie soll ich hier wieder leben?" - Rückkehr an den TatortThomas Reichart, Tel Avivmit Video2:09
- Analyse
Drei Jahre Krieg in Gaza:Unter Druck, nicht zerbrochen: Die US-Beziehung zu IsraelKatharina Schuster, Washington D.C.
Nach mehr als 20 Jahren Einsatz:US-Truppen verlassen den Irak: Welche Folgen hat der Abzug?Jenifer Girke, Kairomit Video2:31
Neue Angriffe in Nahost:Iran-Experte: "Diese Eskalation verschärft sich rapide"mit Video0:27