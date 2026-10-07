Drei Jahre Krieg in Gaza:Unter Druck, nicht zerbrochen: Die US-Beziehung zu Israel
von Katharina Schuster, Washington D.C.
Israel hat in den USA an Rückhalt verloren. Doch trotz politischer Konflikte und wachsender Kritik ist die Partnerschaft enger, als viele glauben, erklärt ein Nahost-Experte.
Im Juni 2026 kommt es zu einem ungewöhnlich offenen Moment zwischen zwei Männern, die eigentlich als politische Verbündete gelten.
US-Präsident Donald Trump macht Israels Premier Benjamin Netanjahu klar, dass Israel seinen Kurs gegenüber Iran nicht allein bestimmen kann. Während Jerusalem den Druck auf Teheran nämlich aufrechterhalten will, setzt Trump auf Verhandlungen.
Der US-Präsident sagt der "Financial Times":
Noch vor wenigen Jahren wäre eine solche öffentliche Machtdemonstration kaum vorstellbar gewesen. Doch nicht erst seit dem Iran-Krieg, sondern seit dem Angriff der Hamas auf Israel und dem Krieg in Gaza ist eine Partnerschaft belastet, die lange als unerschütterlich galt.
Warum die Unterstützung für Israel bröckelt
In Washington wächst die Kritik an Israels Vorgehen im Gazastreifen. Und auch in der Bevölkerung bröckelt die Unterstützung vor allem bei jüngeren Amerikanern. Der Nahost-Experte Aaron David Miller erklärt im Gespräch mit ZDFheute:
Lange habe Israel in den USA als kleine Demokratie gegolten, die sich gegen feindliche Nachbarn verteidigen muss. Der Krieg in Gaza habe dieses Bild für viele Amerikaner verändert. Und in Washington werde Israels Politik vor allem unter den Demokraten kontrovers diskutiert.
- die öffentliche Unterstützung für Israel
- der parteiübergreifende Rückhalt in Washington
- die traditionell israelfreundliche Haltung amerikanischer Präsidenten
Die Unterstützung für Israel sei damit stärker politisiert als früher. Zwar gibt es weiterhin Rückhalt in beiden Parteien. Doch die Lager driften auseinander, und die Debatte über Israels Kurs wird schärfer geführt als noch vor wenigen Jahren.
Warum die Beziehung dennoch nicht zerbrochen ist
"Die Beziehung steht unter größerem Stress, als ich ihn jemals erlebt habe", betont Miller. Doch wer darin bereits einen Bruch sieht, übersehe einen entscheidenden Punkt.
Auch militärisch. Washington liefert Waffen, unterstützt Israel auf internationaler Bühne und arbeitet eng mit den israelischen Geheimdiensten zusammen. Diese Zusammenarbeit sei "äußerst robust", so Miller.
Gerade im Sicherheitsbereich seien die Verbindungen enger als viele Kritiker wahrnehmen, bilanziert Miller, der ein Vierteljahrhundert im US-Außenministerium an Lösungen für den Nahostkonflikt arbeitete.
Und auch beim Thema Iran verfolgten beide Staaten trotz Meinungsverschiedenheiten im Kern dasselbe Ziel: Iran einzudämmen und seine nuklearen Ambitionen zu begrenzen. Für viele Entscheidungsträger in D.C. bleibe Israel deshalb ein unverzichtbarer Partner im Nahen Osten.
Und so steht die Beziehung zwischen den USA und Israel zwar unter erheblichem Druck, doch ihr Fundament trägt bislang weiter. Oder, wie Miller es formuliert: "Sie ist noch nicht zerbrochen".
Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.
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