Saudi-Arabien: Verletzte nach Angriff auf Flughafen in Riad

Am Flughafen in Riad wurde der Betrieb ausgesetzt, mehrere Menschen wurden verletzt. Es ist nicht der erste Angriff auf den wichtigsten Flughafen der saudischen Hauptstadt.

Rauch steigt am 19. September über dem Flughafen Riad auf (Archivbild). Quelle: imago images

Am Hauptflughafen der saudischen Hauptstadt Riad ist nach einem Angriff am Samstag der Betrieb vorübergehend eingestellt worden.

Bei der Attacke am King-Khalid-Flughafen habe es mehrere Verletzte gegeben, teilte die staatliche Luftfahrtbehörde mit. Sie sprach von einer Fortsetzung anhaltender Angriffe auf die Luftfahrtanlagen der ölreichen Monarchie. Konkrete Informationen lieferte sie nicht.

Die Huthi-Miliz hat erneut Saudi-Arabien angegriffen. In der Hauptstadt Riad, nahe dem internationalen Flughafen, soll es mehrere Explosionen gegeben haben. 20.09.2026 | 0:22 min

Vermehrt Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien

Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat in letzter Zeit ihre Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien verstärkt und sich zuvor zu Anschlägen auf den Flughafen von Riad und andere Einrichtungen auf saudischem Gebiet bekannt.

Von der Rebellengruppe gab es zunächst kein Bekennerschreiben zu dem Angriff vom Samstag.

Saudi-Arabien wurde erneut von der jemenitischen Huthi-Miliz aus der Luft angegriffen. Nahe des internationalen Flughafens in der Hauptstadt Riad gab es mindestens eine Explosion. 19.09.2026 | 0:18 min

Konflikt im Jemen eskalierte erneut

Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden. Drei saudische Staatsangehörige kamen ums Leben, weitere wurden verletzt.

Hintergrund der Angriffe ist eine militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im vom Krieg zerrütteten Jemen. Die Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung des Jemen.

Hinweis Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: dpa