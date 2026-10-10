Saudi-Arabien:Verletzte nach Angriff auf Flughafen in Riad
Am Flughafen in Riad wurde der Betrieb ausgesetzt, mehrere Menschen wurden verletzt. Es ist nicht der erste Angriff auf den wichtigsten Flughafen der saudischen Hauptstadt.
Am Hauptflughafen der saudischen Hauptstadt Riad ist nach einem Angriff am Samstag der Betrieb vorübergehend eingestellt worden.
Bei der Attacke am King-Khalid-Flughafen habe es mehrere Verletzte gegeben, teilte die staatliche Luftfahrtbehörde mit. Sie sprach von einer Fortsetzung anhaltender Angriffe auf die Luftfahrtanlagen der ölreichen Monarchie. Konkrete Informationen lieferte sie nicht.
Vermehrt Angriffe der Huthi-Miliz auf Saudi-Arabien
Die mit Iran verbündete Huthi-Miliz im Jemen hat in letzter Zeit ihre Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien verstärkt und sich zuvor zu Anschlägen auf den Flughafen von Riad und andere Einrichtungen auf saudischem Gebiet bekannt.
Von der Rebellengruppe gab es zunächst kein Bekennerschreiben zu dem Angriff vom Samstag.
Konflikt im Jemen eskalierte erneut
Zuletzt war der Flughafen am Donnerstag angegriffen worden. Drei saudische Staatsangehörige kamen ums Leben, weitere wurden verletzt.
Hintergrund der Angriffe ist eine militärische Eskalation zwischen den Huthi und den von Saudi-Arabien unterstützten Regierungstruppen im vom Krieg zerrütteten Jemen. Die Huthi kämpfen seit mehr als einem Jahrzehnt gegen die international anerkannte Regierung des Jemen.
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