António Guterres - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

António Guterres
António Guterres ist der neunte Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN). Seit dem 2017 hat er dieses Amt inne. Guterres war seit 1995 Premierminister in Portugal. Während seiner Amtszeit setzte er sich dafür ein, eine Lösung der Krise in Osttimor zu finden. Heute setzt er sich für die Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen ein.
