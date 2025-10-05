  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

António Guterres - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

António Guterres

|
António Guterres ist der neunte Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN). Seit dem 2017 hat er dieses Amt inne. Guterres war seit 1995 Premierminister in Portugal. Während seiner Amtszeit setzte er sich dafür ein, eine Lösung der Krise in Osttimor zu finden. Heute setzt er sich für die Einhaltung der Charta der Vereinten Nationen ein.
  1. Die Sonne strahlt vom blauen wolkenlosem Himmel

    Weckruf für 1,5-Grad-Grenze:UN: Klimawandel beschleunigt sich drastisch

    mit Video
  2. Teilnehmer laufen am COP29 Logo vorbei.

    COP29 in Baku:Klimakonferenz könnte in Verlängerung gehen

    0:47 min
  3. Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht während einer Plenarsitzung auf dem UN-Klimagipfel COP29.
    FAQ

    COP29 in Baku:Das sind die Knackpunkte beim Weltklimagipfel

    mit Video
  4. Die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, der Premierminister des Vereinigten Königreichs, Keir Starmer, Simon Stiell, Klimachef der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ilham Aliyev, Präsident von Aserbaidschan, und der türkische Präsident Recep Tayyip, vorne in der Mitte, posieren mit anderen für eine Gruppenfoto beim UN-Klimagipfel COP29.

    Aserbaidschan:UN-Klimakonferenz: Rede von Guterres erwartet

    0:23 min
  5. UN-Generalsekretär Guterres beim BRICS-Gipfeltreffen

    Brics-Gipfel:EU fordert Einsatz für Kriegsende

    0:18 min
  6. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen in Washington, D.C.

    Nachrichten | heute:Israel könnte "internationales Recht verletzten"

    von Elmar Theveßen
    2:04 min
  7. Bewohner gehen mit ihren Habseligkeiten auf den Trümmern zerstörter Gebäude am Ort des israelischen Luftangriffs in Beirut, Libanon

    Israelischer Angriff:Libanon: Erneut zwei UN-Soldaten verletzt

    mit Video
  8. Kanzler Scholz beim UN-Zukunftsgipfel

    Zukunftsgipfel der UN:Wie kommt die Weltgemeinschaft aus der Krise?

    Susanne Lingemann, New York
  9. Typical: UN Sicherheitsrat

    Nach Luftangriff auf Rafah:UN-Sicherheitsrat will Dringlichkeitssitzung

  10. UN-ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT-GUTERRES

    Stimme des moralischen Gewissens:UN-Generalsekretär Guterres wird 75

    Susanne Lingemann, New York