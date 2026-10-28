Wahl in Israel: Ex-Ministerpräsident Olmert setzt auf Eisenkot

Wahl in Israel:Ex-Ministerpräsident: Netanjahu kann keine Regierung bilden
Ehud Olmert glaubt nicht, dass Netanjahu in der Knesset eine Mehrheit findet. Die Opposition um Eisenkot solle sich daher mit den arabischen Parteien zusammenschließen.
Wer regiert Israel zukünftig? Diese Frage ist auch am Tag nach der Wahl eines neuen Parlaments, bei der Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Herausforderer Gadi Eisenkot derzeit beinahe gleichauf liegen, völlig offen. Beide signalisierten am Dienstagabend Bereitschaft, eine Regierung zu bilden.
Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Olmert - ein starker Kritiker der Netanjahu-Regierung - ist sich im Gespräch mit heute journal-Moderator Christian Sievers sicher:
Das starke Abschneiden der arabischen Parteien - sie könnten Stand jetzt 19 der 120 Sitze in der Knesset erreichen - nennt Olmert einen "unglaublichen historischen Erfolg", das sei "wirklich bedeutsam".
Olmert: Arabische Parteien bereit zur Zusammenarbeit
Sollte sich Eisenkots Lager mit den arabischen Parteien zusammentun, könnte es eine Mehrheit in der Knesset erreichen. "Ich hoffe, das wird der Fall sein, aber ich habe ja nicht das Sagen", so Olmert. "Das ist die Hauptfrage, ob sie [die Oppositionsparteien] den Mut haben werden und auch die Führungsqualitäten haben werden, um zuzugehen auf die arabischen Parteien."
Er sei sich sicher, dass die arabischen Parteien bereit seien, sich an der Regierung zu beteiligen. Eisenkot selbst hat sich zu der Frage am Mittwoch nicht geäußert.
Auch Neuwahlen in Israel sind denkbar, wenn sich die Parteien nicht einigen können. "Aber ich denke, das wäre nicht gut für das Land und das wäre sicherlich auch nicht gut für das Oppositionsbündnis", sagt Olmert. Deshalb müsse es sich zu einer Entscheidung durchringen.
Was plant Netanjahu, solange er noch im Amt ist?
Von vielen Israelis auf den Straßen höre man auch, dass noch eine Überraschung möglich sei, solange Netanjahu noch im Amt ist, berichtet Christian Sievers aus Tel Aviv.
"Alles ist möglich", entgegnet Olmert. Etwa, dass Netanjahu Iran angreife, "um dann nochmal die Waage aus dem Gleichgewicht zu bringen und für Panik und Angst zu sorgen".
Olmert führte die israelische Regierung von 2006 bis 2009 und trat nach Korruptionsermittlungen zurück. Er bekleidet heute kein offizielles Amt. Der 81-Jährige zählt zu den schärfsten außerparlamentarischen Kritikern der Regierung von Netanjahu.
Zusammengefasst von Marie Ahlers.
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