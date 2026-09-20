Erstes Konzert nach Macklemore-Aus: Ed Sheeran äußert sich

Streit um propalästinensische Äußerungen:Nach Macklemore-Ausschluss: Ed Sheeran äußert sich bei Konzert
Nach Macklemores Ausschluss aus seinem Tour-Vorprogramm hat sich Ed Sheeran erstmals zu der Kontroverse geäußert. Er mache "Fehler" und verurteile das Vorgehen Israels im Gazastreifen.
Bei seinem ersten Konzert nach dem Ausschluss von US-Rapper Macklemore (43) aus dem Vorprogramm seiner US-Tour aufgrund von propalästinensischen Äußerungen hat Popstar Ed Sheeran (35) zu der Kontroverse Stellung bezogen. US-Medienberichten zufolge sagte Sheeran bei dem Konzert in Philadelphia:
Er sei es gewohnt, dass seine Musik kritisiert werde. "Aber in dieser Woche habe ich Kritik zu etwas viel Wichtigerem bekommen und ich musste schwierige Entscheidungen treffen und ich mache Fehler und es tut mir so, so leid." Er wolle, dass seine Konzerte sichere Orte für alle seien, er wolle kein Aktivist sein und er wolle seine Fans nicht enttäuschen - "deswegen bin ich heute Abend hier, alleine und mache mit meiner Tour weiter".
Macklmore wegen Äußerungen von Tour ausgeschlossen
Macklemoore hatte sich Anfang des Monats bei einem gemeinsamen Konzert in East Rutherford nahe New York propalästinensisch geäußert. Wenige Tage später teilte Macklemore mit, dass "Sheeran und sein Team" ihn aus der Tour gestrichen hätten.
Sheeran wies kurz darauf die Verantwortung für den Rauswurf zurück und betonte, dass sei die Entscheidung des Tourveranstalters gewesen, nicht seine. Aus Solidarität mit Macklemore verließen dann noch vier weitere Bands und Künstler aus dem Vorprogramm die Tour: Aaron Rowe, Lukas Graham, die Band Beoga und Finneas O'Connell.
Ed Sheeran: Situation im Gazastreifen "nicht zu rechtfertigen"
Die Kontroverse habe ihn "in die Mitte eines wichtigen und leidenschaftlichen Streits über die Redefreiheit und das komplexeste politische Thema des Planeten" geworfen, sagte Sheeran nun. Anschließend verurteilte er sowohl das Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 in Israel als auch das israelische Vorgehen im Gazastreifen:
Sheeran brachte seine Trauer "angesichts des Ausmaßes der Zerstörung und des Verlustes des Lebens von Zivilisten und des Lebens von Kindern" im Gazastreifen zum Ausdruck. Auch die "systematische Ungerechtigkeit" im Westjordanland dürfe "nicht ignoriert werden". Vor dem Stadion, in dem das Konzert stattfand, hatten sich US-Medienangaben zufolge einige propalästinensische Demonstranten versammelt.
Einfach propalästinensisch oder schon antisemitisch?
Macklemore äußert sich seit Jahren propalästinensisch. Kritiker werfen dem Musiker vor, in Auftritten und Liedtexten antisemitische Stereotype zu bedienen, was der Künstler bestreitet. Der Vorwurf von Antisemitismus werde mitunter genutzt, um Kritik am Staat Israel abzuwehren, hatte Macklemore in einem ersten Post zur Auseinandersetzung erklärt.
Eine heftige Debatte hatte ein Macklemore-Auftritt auch in Deutschland im vergangenen Sommer ausgelöst, nachdem er als Headliner auf dem Deichbrand-Festival in Niedersachsen angekündigt worden war. Letztlich stand Macklemore auf der Bühne und warf Israel erneut Völkermord vor.
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