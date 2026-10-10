Regierungsviertel: Pro-palästinensische Großdemo in Berlin

In Berlin haben sich am Samstag zahlreiche Demonstranten zu einer pro-palästinensischen Kundgebung versammelt. Die Polizei war mit einem Aufgebot von 1.400 Beamten vor Ort.

Rund 1.000 Menschen haben in Berlin für ein sofortiges Ende des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen demonstriert. Sie kritisierten auch die deutsche Unterstützung Israels. 10.10.2026 | 1:32 min

Mehrere tausend Menschen haben an einer pro-palästinensischen Demonstration im Berliner Regierungsviertel teilgenommen. Sie versammelten sich am Nachmittag gegenüber vom Kanzleramt. Die Polizei sprach von rund 3.500 Teilnehmern. Bis zum späten Nachmittag sei die Veranstaltung weitgehend störungsfrei geblieben.

Demonstration mit Redebeiträgen und Marsch

Zu sehen waren zahlreiche Palästina-Fahnen. Auf einem großen Transparent stand: "Staatsräson Völkermord" und auf einem weiteren "Schluss mit Besatzungsterror". In Sprechchören riefen die Demonstranten: "Free Palestine, free Palestine" (Befreit Palästina). Und: "Fuck you Israel". Eine kleine Gruppe von Gegendemonstranten mit Israel-Fahnen forderte dagegen: "Free Berlin from Hamas!" (Befreit Berlin von der Hamas).

Lena Mosel diskutiert mit Antonia Yamin (deutsch-israelische Journalistin), Mathias Mogge (Generalsekretär der Welthungerhilfe), Bente Scheller (Nahost-Expertin Heinrich-Böll-Stiftung) und Nazih Musharbash (Deutsch-Palästinensische Gesellschaft). 08.10.2026 | 42:53 min

Angemeldet war die Veranstaltung mit 3.000 Teilnehmern unter dem Titel "United4Palestine - No Peace on Stolen Land" (deutsch: Vereint für Palästina - Kein Frieden auf gestohlenem Land). Geplant war zunächst eine Reihe von Redebeiträgen am Startpunkt, die sich allerdings deutlich in die Länge zogen. Erst am späten Nachmittag starteten die Demonstranten dann durch das Regierungsviertel Richtung Alexanderplatz. Die Route wurde geändert, ursprünglich sollte sie zum Potsdamer Platz führen.

Demo kurz nach dem Jahrestag des Hamas-Angriffs

Erst vor wenigen Tagen war zum Jahrestag der Opfer des Hamas-Angriffs gedacht worden. Vor drei Jahren, am 7. Oktober 2023, griff die islamistische Terrorgruppe Israel an und tötete weit mehr als tausend Menschen. Einige Tage danach begann der Gegenangriff der israelischen Armee mit zehntausenden Toten. Dagegen hatte es auch in Berlin immer wieder Proteste gegeben.

Im Bundestag erinnert eine Ausstellung an den 7. Oktober 2023 in Israel, dem schlimmsten Massaker an Jüdinnen und Juden seit den Nazi-Verbrechen. 09.10.2026 | 2:25 min

An einer Demonstration mit ähnlichem Titel wie diesmal nahmen im Oktober 2025 rund 14.000 Menschen teil. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen und antisemitischen Zeichen und Parolen. Etwa 30 Menschen wurden festgenommen.

Bei einer israelkritischen Demonstration am vergangenen Mittwochabend gab es Auseinandersetzungen mit der Polizei und Festnahmen.

Die Berliner Polizei hatte angekündigt, mit insgesamt rund 1.400 Polizisten im Einsatz zu sein, darunter auch mit Einheiten aus mehreren anderen Bundesländern und von der Bundespolizei.

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Quelle: dpa