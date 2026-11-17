Eine mögliche "Dirty Bomb" in der US-Hauptstadt, Drohungen gegen Minister und Cyberangriffe in Europa. Iran-Experte Schindler erklärt, wie sich der Krieg weiter ausweiten könnte.

US-Medien berichten von möglichen iranischen Anschlagsplänen in den USA, Präsident Trump nimmt das "sehr ernst". Wie real die Bedrohung ist und ob der Konflikt sich zuspitzt – ZDFheute live. 17.11.2026 | 16:38 min

Bisher konzentrieren sich die Kämpfe zwischen den Vereinigten Staaten und Iran vor allem auf die Golfregion. Doch Medienberichten zufolge deuten neue US-Geheimdienstinformationen auf konkrete Anschlagspläne gegen US-Regierungsvertreter hin.

Die USA wiederum sollen zuletzt einen dritten Flugzeugträger in den Nahen Osten verlegt haben. Sicherheitsexperte Hans-Jakob Schindler warnt bei ZDFheute live, dass der Konflikt auch auf westliche Staaten ausstrahlen könnte.

Sehen Sie das Interview mit Hans-Jakob Schindler oben in ganzer Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt er zu ...

... möglichen Anschlägen auf die US-Regierung

Der US-Sender CNN berichtet über Geheimdiensthinweise, denen zufolge Iran Anschläge auf hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung prüft, darunter auch den Einsatz einer sogenannten "Dirty Bomb" in Washington. Schindler erklärt, eine solche Waffe sei "keine nukleare Reaktion, sondern einfach nur ein Verteilen von strahlendem Material". Die technische Herstellung sei vergleichsweise einfach, weil Sprengstoff mit radioaktivem Material kombiniert werde. Beides sei in Iran vorhanden.

Deutlich schwieriger sei jedoch die Umsetzung in den USA. Schindler verweist auf Strahlendetektoren an Grenzen und Flughäfen sowie die Überwachung radioaktiver Stoffe im Land. Deshalb hätten amerikanische Behörden die Berichte über konkrete Anschlagspläne zuletzt etwas relativiert.

Dr. Hans-Jakob Schindler ... Quelle: ZDF … ist Nahost-Experte und Senior Director beim Counter Extremism Project. Er arbeitete unter anderem in der Forschung und für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Bereich Terrorismusüberwachung. Zwischen 2005 und 2011 arbeitete er in der deutschen Botschaft in Irans Hauptstadt Teheran. Schindler schrieb seine Doktorarbeit über internationalen Terrorismus an der schottischen Universität in St Andrews.

Gleichzeitig sieht der Experte die Bedrohung für führende Regierungsvertreter als ernst an. Es habe in den vergangenen Wochen mehrere bekannt gewordene Anschlagsversuche gegeben. Finanzminister Scott Bessent habe inzwischen sogar eine Wohnung auf einem Militärstützpunkt bezogen. Auch Außenminister Marco Rubio und Verteidigungsminister Pete Hegseth gelten laut Medienberichten als besonders gefährdet.

Klar ist, dass das wichtige Personal - Außenminister, Verteidigungsminister und der Finanzminister - ganz oben auf der Zielliste steht, zusammen mit dem Präsidenten. „ Hans-Jakob Schindler, Sicherheits- und Nahostexperte

Schindler verweist zudem auf Signale aus Teheran. Die Revolutionsgarden hätten angekündigt, Vergeltungsmaßnahmen künftig nicht mehr auf die Golfregion zu beschränken. Über die Region hinaus müssten hier Gegenschläge gegen die Amerikaner und amerikanische Interessen geführt werden, fasste er entsprechende Botschaften zusammen.

... Cyberangriffen auf Supermärkte

Für Aufsehen sorgten zuletzt auch Cyberangriffe auf Kühlsysteme von Supermärkten in Deutschland, Frankreich und anderen Ländern, für die mehrere europäische Nachrichtendienste die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich machen. Schindler hält die Vorwürfe für plausibel. Die Ermittler stützten sich nicht nur auf IP-Adressen, sondern auch auf Farsi-Formulierungen im Schadcode. "Das ist absolut typisch für iranische Hackerangriffe", so Schindler.

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Nach Einschätzung des Experten haben die Revolutionsgarden ihre Cyberfähigkeiten seit Jahren systematisch ausgebaut. Bereits 2011 seien US-Finanzinstitutionen attackiert worden, später hätten iranische Hacker zeitweise Zugang zum Steuerungssystem eines kleinen Staudamms im Bundesstaat New York gehabt.

Warum aber sollten Supermärkte zum Ziel werden? Schindler vermutet ein politisches Kalkül. Die Revolutionsgarden könnten versuchen, europäische Gesellschaften zu verunsichern und den Druck auf die USA zu erhöhen. Ziel sei es möglicherweise, weitere Zugeständnisse Washingtons in den festgefahrenen Verhandlungen zu erzwingen. Ob auch ähnliche Vorfälle in Deutschland auf Iran zurückzuführen sind, lasse sich bislang allerdings nicht belegen.

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... dem weiteren Verlauf des Iran-Kriegs

Trotz der jüngsten Eskalation erwartet Schindler derzeit keinen schnellen Durchbruch. Wahrscheinlicher sei ein "eingefrorener Konflikt", in dem keiner nachgebe.

Beide Seiten denken, sie sitzen am längeren Hebel. „ Hans-Jakob Schindler, Sicherheits- und Nahostexperte

Die USA setzen darauf, dass die wirtschaftliche Isolation Iran zunehmend schwächt. Wegen der Blockade und ausbleibender Öl- und Gaseinnahmen gerät das Regime nach Ansicht Schindlers wirtschaftlich immer stärker unter Druck. Steigende Inflation, soziale Spannungen und erste Anschläge im eigenen Land belasteten die Führung zusätzlich.

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Die Revolutionsgarden wiederum hofften darauf, dass die politische Unterstützung für den Krieg in den USA weiter sinkt. Sie kalkulierten, dass Präsident Donald Trump den Konflikt angesichts innenpolitischer Probleme irgendwann beenden und Zugeständnisse machen müsse. Schindler sieht deshalb vorerst keinen klaren Sieger.

Ich glaube eher, es wird weder einen Gewinner noch einen Verlierer geben, sondern es wird leider so sein, dass wir mit diesem Konflikt noch länger leben müssen. „ Hans-Jakob Schindler, Sicherheits- und Nahostexperte

Den höchsten Preis zahle dabei die Bevölkerung in Iran. Inflation und Lebensmittelpreise hätten inzwischen ein dramatisches Ausmaß erreicht. Der Konflikt bleibt damit vorerst regional verankert. Die jüngsten Drohungen, mutmaßlichen Cyberoperationen und Sicherheitsmaßnahmen in den USA zeigen jedoch, dass seine Auswirkungen längst über die Grenzen des Nahen Ostens hinausreichen.

Das Interview führte ZDFheute live-Moderator Marc Burgemeister, ausgewertet hat es Anne Sophie Feil.

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