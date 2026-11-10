US-Präsident Trump sieht den Iran-Krieg militärisch als beendet. Die Seeblockade bleibt jedoch aktiv, während die Diplomatie weiterläuft.

US-Präsident Donald Trump denkt über seine nächsten Schritte im Iran-Krieg nach. Quelle: epa

US-Präsident Donald Trump hält den Krieg gegen Iran aus militärischer Sicht nach eigenen Angaben für weitgehend beendet. "Militärisch ist Iran praktisch erledigt", sagte Trump am Montag (Ortszeit) im Weißen Haus.

Trump im Weißen Haus: "Iran militärisch praktisch erledigt"

Die USA hielten lediglich den gegenwärtigen Zustand aufrecht. Trump war überraschend im Pressesaal des Weißen Hauses erschienen, nachdem er zuvor mit dem Regierungschef von Katar zusammengetroffen war. Iran sei "enthauptet" worden, sagte Trump. Er wolle aber weiterhin sicherstellen, dass eine langfristige Lösung gefunden werde, die das iranische Atomprogramm unschädlich mache.

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Im Verlauf des Krieges hatte Trump wiederholt erklärt, er stehe kurz davor, den US-Streitkräften eine Ausweitung der Angriffe anzuordnen, sollte die iranische Führung nicht rasch den Bedingungen der USA für ein Kriegsende zustimmen. Letztlich war er jedoch immer wieder zurückgerudert. Auch in früheren Fällen hatte er, mitunter auf Drängen seiner Verbündeten am Golf, angekündigt, der Diplomatie mehr Zeit geben zu wollen.

Diplomatie im Nahen Osten: Trump sieht positive Dynamik

In einem Beitrag in den sozialen Medien kurz vor seinem Gespräch mit Journalisten behauptete Trump erneut, die Verbündeten im Nahen Osten - Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Kuwait und andere - "würden den Status quo bevorzugen".

Wenige Minuten später sagte er Reportern, es gebe eine "positive Dynamik" und eine "gute Chance", dass der Krieg "beendet werden könnte". "Sie sprechen mit uns, und sie sprechen sehr höflich. Wir werden sehen, was passiert", sagte Trump. Er fügte hinzu: "Militärische Maßnahmen scheinen nicht besonders notwendig zu sein, aber wir sind bereit und voll bewaffnet, falls sich etwas ändert."

Keine Entwarnung: Tausende US-Soldaten bleiben stationiert

Trump deutete jedoch keinen Abzug der Tausenden US-Soldaten an, die in die Gewässer vor Iran verlegt wurden und eine Seeblockade aufrechterhalten, um den Zufluss iranischen Öls auf den Weltmarkt zu unterbinden. "Wir halten sie aufrecht. Wir haben die größte Seeblockade aller Zeiten", sagte Trump.

Vertreter Katars hatten in der vergangenen Woche Vorschläge zum iranischen Atomprogramm vorgelegt, wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Regierungsvertreter aus dem Nahen Osten mitteilten. Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab. Trump hatte jedoch bereits in der vergangenen Woche auf laufende indirekte Gespräche mit Teheran hingewiesen.

Iran besteht auf Zugeständnissen der USA

Teheran besteht unterdessen weiterhin auf mehreren Zugeständnissen der USA, die Trump in der Vergangenheit abgelehnt hat.

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Zu den zentralen Forderungen Irans vor Gesprächen über das Atomprogramm gehören ein Ende der US-Blockade iranischer Häfen, die Aufhebung der Sanktionen, die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte, Entschädigungen für Kriegsschäden sowie ein Ende der Kampfhandlungen in der gesamten Region, einschließlich der israelischen Militäreinsätze im Libanon.

Quelle: dpa