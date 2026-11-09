  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Pentagonchef Pete Hegseth droht Amtsenthebungsverfahren

US-Verteidigungsminister unter Druck:Republikaner beantragt Amtsenthebung von Pete Hegseth

|

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth steht politisch unter Druck: Der republikanische Abgeordnete Thomas Massie brachte nun einen Antrag auf Amtsenthebung auf den Weg.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth spricht während einer Kabinettssitzung

US-Verteidigungsminister Hegseth steht politisch unter Druck seit den US-Midterms.

Quelle: AFP

Nach der Wahlniederlage der US-Republikaner von Präsident Donald Trump ist Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich jetzt Kriegsminister nennt, mit einem möglichen Amtsenthebungsverfahren (Impeachment) konfrontiert. Der Trump-kritische republikanische Kongressabgeordnete Thomas Massie brachte das Verfahren in Washington mit der Präsentation von Anklagepunkten gegen Hegseth auf den Weg.

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Um den Verteidigungsminister des Amtes zu entheben, wäre eine Zweidrittelmehrheit im Senat nötig. Der von Massie eingebrachte Antrag konzentriert sich vor allem auf den Krieg gegen Iran, nimmt aber auch auf Hegseths Rolle bei Militäreinsätzen im Jemen und in Venezuela Bezug.

Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus könnte bereits bis Mitte der Woche stattfinden.

Midterms in den USA

Es war eine "blaue Welle": Die Demokraten haben bei den Kongresswahlen die Kontrolle über beide Parlamentskammern gewonnen. Die Machtverschiebung stellt beide Parteien vor Fragen.

06.11.2026 | 2:35 min

Hegseth kündigt Pressekonferenz an

Zuvor hatte Hegseth das militärische Vorgehen der Trump-Regierung in Iran und in Venezuela verteidigt. Er freue sich darauf, die politischen Entscheidungen zu diskutieren, hatte er vor Journalisten geäußert. Für Dienstag kündigte er eine Pressekonferenz zur drohenden Amtsenthebung an - seine erste seit mehr als 180 Tagen.

Präsident Trump am Pult, hinter ihm die Minister Pete Hegseth und Marco Rubio

"Keine neuen Kriege!", verspricht Donald Trump im Wahlkampf – nicht zuletzt deshalb wird er gewählt. Doch die zweite Amtszeit des US-Präsidenten ist von militärischen Einsätzen geprägt.

02.11.2026 | 74:44 min

Wer infrage stellen wolle, was die Regierung bei Einsätzen gegen Iran, die Huthi im Jemen oder bei der Gefangennahme des damaligen venezolanischen Staatschefs Nicolás Maduro geleistet habe, stelle "die Soldaten und ihre historischen Leistungen infrage", sagte Hegseth.

Quelle: AP, AFP
Über die US-Midterms und mögliche Folgen berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, unter anderem im heute journal update am 06.11.2026.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren

Mehr zu Donald Trump

  1. Ein Wahlhelfer richtet für die Midterms 2026 Wahlkabinen in einem Wahllokal ein.

    Die Angst vor dem Tag nach den Midterms:Wahlleiter fürchten Trumps Griff nach Stimmen

    Elmar Theveßen, Washington D.C.
    mit Video6:12
  2. Donald Trump, aufgenommen am 28.10.2026

    Mit Selenskyi und Putin:Ukraine-Krieg: Trump kündigt "sehr bald" ein Treffen an

    mit Video10:15
  3. US-Präsident Donald Trump begrüßt Audi-CEO Gernot Döllner auf einer Wahlkampftribüne.
    FAQ

    Werk in den USA geplant:Audi-Chef bei Trump: Warum die Kritik am Auftritt wächst

    von Tobias Bluhm
    mit Video2:06
  4. Der frühere US-Präsident Barack Obama hält während einer Wahlkampfveranstaltung der Demokraten in Detroit eine Rede.

    Wahlkampf vor den US-Zwischenwahlen:"Überall Gold": Obama verspottet Trumps Deko im Weißen Haus

    mit Video0:49

Weitere ZDFinfo-Dokus

  1. Jane Fonda & Arnold Schwarzenegger im Battle-Look
    Vorab

    Doku | ZDFinfo Doku:Zauberwürfel, Aerobic & Co.

    Video44:50
  2. Steffi Graf und Kathi Witt im Retro-Duell-Look
    Vorab

    Doku | ZDFinfo Doku:Popper, Tennis & Co.

    Video44:38
  3. Illustration; Vorne rechts ein schwarz gekleideter Mann, vermummt, mit Helm, der eine rote Rauchfackel in die Luft streckt. Im Hintergrund eine Gruppe Demonstranten mit Fahnen und weiteren Rauchfacken, die auf der Straße auf den Betrachter zu marschieren
    Vorab

    Doku | ZDFinfo Doku:Inside Linksextrem - Protest, Sabotage, Gewalt

    Video44:23
  4. Porträt von Udo Lindenberg vor Menschenmenge und angedeuteter Mauer

    Doku | ZDFinfo Doku:Vertuschte Skandale und ein legendäres Konzert

    Video44:51