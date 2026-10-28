Mit Selenskyi und Putin: Trump kündigt "sehr bald" Treffen an

Zwischen den USA, Russland und der Ukraine könnte es bald zu neuen Verhandlungen kommen. US-Präsident Donald Trump zeigt sich zuversichtlich.

Ziel des Treffens mit Witkoff war es für Putin, sein Momentum zu erhalten, so ZDF-Korrespondent Klauser. Die Ukraine rücke für Trump in den Hintergrund, sagt ZDF-Reporter Hassanzadeh. 21.10.2026 | 10:15 min

US-Präsident Donald Trump hat ein baldiges Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin und dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj angekündigt. "Es wird sehr bald ein Treffen geben", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten.

"Ich glaube, dass dabei große Fortschritte erzielt werden könnten", fügte er mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen hinzu, den seit mehr als viereinhalb Jahren andauernden Krieg zu beenden.

Im Februar Verhandlungen ohne Fortschritt

Kürzlich hatte der Kreml für die erste Novemberhälfte direkte Verhandlungen zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter US-Vermittlung in Abu Dhabi angekündigt. Der ukrainische Präsident Selenskyj bestätigte die Pläne am Freitag im Onlinedienst X.

"Jetzt müssen wir uns alle darauf konzentrieren, dass diese Treffen stattfinden - gemeinsam mit Amerika, Europa und all unseren Partnern", erklärte er. Zuletzt hatten die drei Seiten im Februar ohne Fortschritte verhandelt.

Trump versuche alles, um Unterstützung vor den Midterms zu gewinnen, so der frühere Russland-Botschafter von Fritsch. Er komme Putin entgegen, lockere Sanktionen und setze Kiew unter Druck. 21.10.2026 | 17:43 min

Sondergesandter Witkoff war bei Putin

Zuvor hatte sich Trump zuversichtlich über ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs geäußert. "Vielleicht sind wir jetzt so nah dran wie noch nie", sagte er vergangene Woche Mittwoch in Washington nach einem Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit Putin. Jedenfalls sei eine Einigung seiner Einschätzung nach nähergerückt.

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Quelle: AFP