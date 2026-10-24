Oleschky: Russland und Ukraine bestätigen lokale Waffenruhe

Seit Monaten ist Oleschky in der südukrainischen Region Cherson abgeriegelt. Eine lokale Feuerpause soll Hilfslieferungen und die Evakuierung der Zivilbevölkerung ermöglichen.

Für die von Russland besetzte Stadt Oleschky im Süden der Ukraine ist eine befristete Waffenruhe angekündigt worden. Zunächst hatten die USA berichtet, First Lady Melania Trump habe sie vermittelt. 23.10.2026 | 1:39 min

Nach der Pendeldiplomatie von US-Unterhändler Steve Witkoff kommt wieder etwas Bewegung in die Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg. Russland und die Ukraine bestätigten nach einer entsprechenden US-Ankündigung eine lokal begrenzte Waffenruhe in der seit Monaten abgeriegelten Frontstadt Oleschky ab Dienstag 2.00 Uhr MEZ.

Der russische Generalstabschef Waleri Gerassimow sagte dem Verteidigungsministerium zufolge, im Rahmen einer humanitären Operation im Bereich von Oleschky würden die russischen Streitkräfte das Feuer in der Richtung Cherson dann einstellen. Auch Kiew stimmte einer Waffenruhe zu.

Der US-Sondergesandte Witkoff reiste nach seinem Treffen mit Russlands Staatschef Putin nach Oslo. Dort sollte mit den westlichen Partnern über ein Ende des Ukraine-Kriegs beraten werden. 22.10.2026 | 0:22 min

Feuerpause soll Hilfslieferungen und Evakuierung ermöglichen

Wie lange die Waffenruhe dauern soll, war zunächst nicht bekannt. Das Weiße Haus hatte zuvor eine von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe für Oleschky angekündigt, als Beginn allerdings zunächst den kommenden Donnerstag genannt.

Der Kiewer Generalstab kündigte in sozialen Medien an:

Die ukrainischen Streitkräfte tun alles in ihrer Macht Stehende, um den Einwohnern von Oleschky zu helfen, und werden alles daransetzen, die Sicherheit und Rettung unserer Mitbürger zu gewährleisten. „ Mitteilung des Kiewer Generalstabs

Laut dem ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinez soll gemäß der Vereinbarung eine Waffenruhe gewährleistet werden. Zudem sollen humanitäre Hilfsgüter nach Oleschky geliefert werden.

Quelle: ZDF

Front verläuft zwischen Oleschky und Cherson

Oleschky liegt am Ufer des Dnjepr in der Region Cherson und ist seit 2022 von Russland besetzt. Von den ursprünglich rund 24.000 Einwohnern sollen sich noch 1.700 bis 2.000 in der durch die Kämpfe schwer beschädigten Stadt aufhalten. Hilfsorganisationen beklagen seit langem die prekäre humanitäre Lage. Die Gebietshauptstadt Cherson ist in ukrainischer Hand und nur neun Kilometer entfernt. Dazwischen verläuft die Front.

Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass zufolge, die Evakuierung werde mindestens einige Tage dauern. Wer wolle, könne Oleschky verlassen.

Der Fraktionsvorsitzende der Partei des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, David Arachamija, erklärte auf der Plattform Telegram, in Kürze werde eine Operation zur "Entsperrung" von Oleschky beginnen. Das Ziel sei die Schaffung eines dauerhaften humanitären Korridors für eine sichere Evakuierung der Zivilbevölkerung und die Lieferung von Hilfsgütern.

Die ZDF Korrespondenten Felix Klauser in Russland und Darah Hassanzadeh in der Ukraine schätzen das Treffen von Trumps Unterhändlern und Putin ein. 21.10.2026 | 1:54 min

Gespräche zwischen USA, Russland und Ukraine geplant

Nach einem Gespräch mit US-Unterhändler Witkoff hatte sich Kremlchef Wladimir Putin zuletzt bereit gezeigt, die Kontakte mit Vertretern der USA und der Ukraine wiederaufzunehmen. Kremlsprecher Peskow bestätigte, dass für Mitte November ein Treffen in den Vereinigten Arabischen Emiraten vorbereitet werde. Als möglicher Zeitraum für ein Dreiertreffen in Abu Dhabi wurde ein Termin ab dem 10. November genannt.

Witkoff hatte sich nach Gesprächen mit Selenskyj und Europäern mit Putin in St. Petersburg getroffen. Wie bald auch EU-Vertreter an Gesprächen zwischen den beiden Kriegsparteien teilnehmen könnten, bleibt ungewiss. Russland sieht nach eigenen Angaben bei Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs erst in einer späteren Phase eine Rolle für die Europäer. Zunächst werde wieder im Dreierformat Russland, USA und Ukraine gesprochen, sagte Kremlsprecher Peskow laut Tass.

Laut US-Präsident Trump hat Elon Musk den Zugang der Ukraine zum Satelliten-Netzwerk Starlink wiederhergestellt. Das Militär braucht ihn für Kommunikation und Drohnen im Krieg gegen Russland. 23.10.2026 | 0:25 min

Kiew: Starlink bleibt weiter gedrosselt

Das Starlink-Satelliteninternet in der Ukraine läuft entgegen einer Ankündigung von US-Präsident Donald Trump nach Kiewer Angaben indes weiter gedrosselt. Es gebe noch immer Geschwindigkeitsbeschränkungen, sagte der ukrainische Präsident Selenskyj in einer Videoschalte mit dem Thinktank Hudson Institute.

Von SpaceX-Gründer Elon Musk und der US-Regierung gab es widersprüchliche Angaben, warum das Satelliteninternet Starlink langsamer läuft. Politisch setzen die USA die Ukraine derzeit unter Druck, wohl um sie kompromissbereiter gegenüber dem Angreifer Russland zu machen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: dpa, AFP