Starlink läuft in der Ukraine wieder normal - Kiew bestätigt

Die Ukraine braucht Starlink für Kommunikation und Drohnensteuerung. Laut Kiew läuft der Dienst wieder normal. Wer die Einschränkungen veranlasst hat, ist weiterhin unklar.

Laut US-Präsident Trump hat Elon Musk den Zugang der Ukraine zum Satelliten-Netzwerk Starlink wiederhergestellt. Das hat Kiew nun auch bestätigt. Das Militär braucht ihn für Kommunikation und Drohnen im Krieg gegen Russland. 23.10.2026 | 0:25 min

In der Ukraine funktioniert nach tagelangen Klagen der Führung in Kiew das für die Flugabwehr wichtige US-Satelliteninternet Starlink wieder. "Die Überwachungssysteme des Verteidigungsministeriums registrieren eine Rückkehr zur normalen Geschwindigkeit von Starlink und seiner Militärversion Starshield", sagte der ukrainische Verteidigungsminister Jewhenij Chmara vor Reportern in Kiew. Er betonte:

Wir messen eine Geschwindigkeit von über 400 Stundenkilometern. Die Verbindung ist stabil. „ Jewhenij Chmara, Verteidigungsminister Ukraine

Die Ukraine ist für ihre Kommunikation auf dem Schlachtfeld und den Einsatz von Drohnen auf das Satellitennetzwerk Starlink von Elon Musks Raumfahrtkonzern SpaceX angewiesen.

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Starlink-Einschränkungen wecken Sorge vor politischem Druck

Die Ukraine hatte Mitte Oktober SpaceX vorgeworfen, die Nutzung des Satellitennetzwerks eingeschränkt zu haben. Laut Militärvertretern in Kiew hatte der Raumfahrtkonzern am 14. Oktober ohne Vorwarnung die Funktion der militärischen Starlink-Terminals bei hohen Geschwindigkeiten unterbrochen.

Nach Aussage von Insidern war die Verbindungsgeschwindigkeit auf etwa 160 Stundenkilometer oder weniger reduziert worden. Dies verhindere den Einsatz der Satelliten zur Steuerung von Drohnen. Die Einschränkungen hatten in der Ukraine Befürchtungen genährt, die USA könnten die Unterstützung auf dem Schlachtfeld reduzieren, um Kiew zu Zugeständnissen zu zwingen.

US-Präsident Donald Trump hatte zuvor ein Abkommen mit Russland über den Kauf von russischem Dieselkraftstoff bekanntgegeben. Gleichzeitig hatte er auf neue Sanktionen gegen Moskau verzichtet und die Ukraine gedrängt, ihre Angriffe auf russische Ölraffinerien einzustellen. Weder SpaceX-Chef Musk noch die US-Regierung hatten die Verantwortung für die Drosselung von Starlink in der Ukraine übernommen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte von Insidern erfahren, dass die Anweisung zur Drosselung aus dem Weißen Haus gekommen sei.

Neben der Unterstützung ihres Landes beim EU-Gipfel sind die Ukrainer viel mehr damit beschäftigt, dass das Satellitensystem Starlink wohl gedrosselt wurde - Trump dementiert. 21.10.2026 | 3:01 min

Insider berichten von früheren Eingriffen der US-Regierung

Bereits in der Vergangenheit hatte die US-Regierung nach Aussage von mehreren Insidern SpaceX aufgefordert, den Satellitendienst Starlink in bestimmten Ländern an- oder abzuschalten. Unter der Regierung von US-Präsident Joe Biden sei es unter anderem darum gegangen, den Dienst für von Iran unterstützte Milizen im Jemen und im Libanon zu sperren, sagten sechs ehemalige hochrangige US-Regierungsvertreter Reuters.

Zudem habe die damalige US-Regierung darum gebeten, Starlink für die Unterstützung des ukrainischen Militärs sowie für den Internetzugang in Iran zu aktivieren, sagten vier der Insider. Auch die Trump-Regierung habe SpaceX-Chef Musk gebeten, den Dienst in Iran freizuschalten.

Dies sei nach US-israelischen Angriffen in den Jahren 2025 und 2026 geschehen, um den Internetzugang für regierungskritische Demonstranten zu stärken, sagten ein ehemaliger hochrangiger Trump-Beamter und eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Person.

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Quelle: AFP, dpa, Reuters