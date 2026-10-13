Nach dem Brand in einer Starlink-Station geht Polen von einem Anschlag aus. Warum Starlink für die Ukraine so essentiell ist, erklärt eine Expertin bei ZDFheute live.

Warum ist Starlink im Krieg in der Ukraine so wichtig?

Sehen Sie das Interview mit Juliana Süß hier in voller Länge oder lesen Sie es unten in Auszügen. 13.10.2026 | 12:29 min

Steckt Russland hinter dem Feuer in einer Starlink-Bodenstation in Polen? Die Regierung in Warschau geht davon aus und verdächtigt zwei Männer, die in Baden-Württemberg festgenommen wurden, hinter dem Anschlag zu stecken. Welches Ziel könnte Russland damit verfolgen und was ist Starlink genau?

Juliana Süß, Expertin für Weltraumsicherheit von der Stiftung Wissenschaft und Politik, beantwortet bei ZDFheute live die wichtigsten Fragen - sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Was ist Starlink?

Das Satellitennetz Starlink - betrieben von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX - sei seit dem Angriff Russlands essentiell für die Ukraine. Starlink liefere Internet aus dem All und versorge auch jene Regionen der Ukraine, in denen es andernfalls kein Netz gäbe, weil Mobilfunkmasten oder Datenleitungen zerstört wurden.

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Starlink bestehe aus drei Elementen, erklärt Süß: dem Satelliten im All, der Bodenstation auf der Erde und den Benutzerstationen auf der Erde. Von der Bodenstation wird das Signal zum Satelliten gesendet, der es dann an die jeweilige Benutzerstation weitergibt.

Warum ist Starlink für die Ukraine so wichtig?

Das ukrainische Militär nutze das Satellitennetz, um zu kommunizieren oder auch, um Drohnenoperationen auszuführen, erklärt Süß. Und auch für die Zivilbevölkerung spiele Starlink eine große Rolle. "Wir haben über die Jahre hinweg immer wieder russische Angriffe auf das ukrainische Kommunikationsnetz gesehen", so Süß. Und in diesen Fällen sei es häufig Starlink gewesen, "was sehr rasch eingesetzt werden konnte, um Gemeinden wieder online zu bringen."

"Also Starlink ist hier momentan wirklich ein kritisches, essentielles System", sagt Süß mit Blick auf den Kriegsverlauf in der Ukraine. Würde es ausfallen - ob wegen eines Angriffs oder aus politischen Gründen - müsste eine Alternative gefunden werden, "was das Ganze natürlich erschweren und auch verzögern würde."

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Wie kann man das Starlink-Netz besser schützen?

Russland habe in der Vergangenheit mehrmals versucht, das Starlink-System zu stören, berichtet Süß, "mithilfe von Cyberangriffen, aber auch durch Signalstörungen." Die Versuche seien jedoch immer ohne Erfolg gewesen. Um die Bodenstationen besser zu schützen, brauche es einerseits einen besseren Schutz der Infrastruktur. Die Standorte der Bodenstationen seien für Außenstehende einfach ausfindig zu machen. Süß plädiert auch dafür, dass die europäischen Partner sich stärker austauschen und vernetzen, wenn es um potenzielle Angriffe auf das Netz geht.

Kann Elon Musk die Unterstützung durch Starlink einfach einstellen?

Bei den jüngsten Spannungen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat sich Starlink-Betreiber Elon Musk auf die Seite von Trump gestellt. Dass er nun aufhört, das Netz der Ukraine zur Verfügung zu stellen, befürchtet Süß aber nicht. Musk und das Verteidigungsministerium der USA hätten einen Vertrag mit der Ukraine geschlossen, erklärt sie. "Das heißt, sollte das tatsächlich jetzt als Hebelmittel eingesetzt werden, würden wir hier von einem Vertragsbruch sprechen."

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Gibt es Alternativen zu Starlink, die die Ukraine nutzen könnte?

Nicht direkt, sagt Süß. Es gebe zwar weitere Anbieter, wie das Amazon-Projekt Leo (ehemals Kuiper) oder One Web oder Viasat. "Allerdings muss man sagen, keins dieser Systeme könnte momentan eins zu eins den Dienst ersetzen, den Starlink momentan in der Ukraine bereitstellt", so Süß. "Das heißt, Alternativen würden wahrscheinlich aus einer Mischung von diesen Systemen bestehen statt einem bestimmten System, was hier stattdessen eingesetzt werden könnte."

Das Interview führte Sara Bildau, zusammengefasst hat es Marie Ahlers.

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Quelle: Mit Material von dpa und AFP