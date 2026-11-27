Der Schlagabtausch im Video:Ukraine-Hilfen: Ronzheimer und AfD-Mann geraten aneinander
Hitzige Debatte zwischen Paul Ronzheimer und Marcus Frohnmaier: In der phoenix runde geraten der Journalist und der AfD-Mann aneinander. Kern der Debatte: Hilfen für die Ukraine.
Die Ukraine weiter unterstützen - oder die Hilfen für das von Russland angegriffene Land reduzieren? Darüber gerieten der Journalist Paul Ronzheimer und der Außenpolitiker Markus Frohnmaier von der AfD am Donnerstag in der phoenix runde aneinander.
Sehen Sie den Schlagabtausch oben im Video oder lesen Sie ihn hier in Auszügen.
Ronzheimer: "Menschen in der Ukraine geht es schlecht"
"Den Menschen in der Ukraine geht es schlecht, weil die Angriffe nicht aufhören", erklärte Ronzheimer zu Beginn der Sendung. Vor dem bevorstehenden fünften Kriegswinter wachse zudem die Sorge vor Stromausfällen. Der Reporter und Podcaster ist für Reportagen aus der Ukraine, auch von der Front, bekannt.
"Das ist natürlich schlimm, was dort passiert", entgegnete Frohnmaier. Seine Partei fordere humanitäre Hilfe. Aber, so der AfD-Politiker:
Hintergrund: Eine in dieser Woche veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung zeigt, dass die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland keine Mehrheit mehr findet: Nur 46 Prozent sprechen sich dafür aus (Vorjahr: 59 Prozent), eine knappe Mehrheit von 53 Prozent dagegen (2025: 39 Prozent).
Frohnmaier: "Wie eine Zitrone" ausgequetscht
"Es gibt keinen Vertrag, der sagt, dass wir die Ukrainer hier in Deutschland unterhalten müssen und die Ukraine mit Milliarden von Euro wieder aufbauen und funktionsfähig halten", sagte Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Dieser Krieg könne nur fortgeführt werden, weil die deutschen Steuerzahler "wie eine Zitrone" ausgequetscht würden.
Ronzheimer konfrontierte Frohnmaier daraufhin direkt: "Wären Sie bereit, hunderttausende Flüchtlinge, die dann aus der Ukraine kommen, in Deutschland aufzunehmen?"
Ronzheimer: "Das ist eine klare Antwort"
Frohnmaier erwiderte, er würde die Grenzen schließen und keine weiteren Ukrainer mehr in Deutschland aufnehmen. Seine Begründung: "Ich bin ein deutscher Politiker, meine Aufgabe ist es nicht, die Probleme in der Ukraine zu lösen." Ronzheimer zog daraus sein Fazit:
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