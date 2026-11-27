Hitzige Debatte zwischen Paul Ronzheimer und Marcus Frohnmaier: In der phoenix runde geraten der Journalist und der AfD-Mann aneinander. Kern der Debatte: Hilfen für die Ukraine.

AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier im Schlagabtausch mit Journalist Paul Ronzheimer: "Meine Aufgabe ist es nicht, die Probleme in der Ukraine zu lösen." 27.11.2026 | 3:46 min

Die Ukraine weiter unterstützen - oder die Hilfen für das von Russland angegriffene Land reduzieren? Darüber gerieten der Journalist Paul Ronzheimer und der Außenpolitiker Markus Frohnmaier von der AfD am Donnerstag in der phoenix runde aneinander.

Sehen Sie den Schlagabtausch oben im Video oder lesen Sie ihn hier in Auszügen.

Ronzheimer: "Menschen in der Ukraine geht es schlecht"

"Den Menschen in der Ukraine geht es schlecht, weil die Angriffe nicht aufhören", erklärte Ronzheimer zu Beginn der Sendung. Vor dem bevorstehenden fünften Kriegswinter wachse zudem die Sorge vor Stromausfällen. Der Reporter und Podcaster ist für Reportagen aus der Ukraine, auch von der Front, bekannt.

"Das ist natürlich schlimm, was dort passiert", entgegnete Frohnmaier. Seine Partei fordere humanitäre Hilfe. Aber, so der AfD-Politiker:

Die Bereitschaft der Bevölkerung, diesen Konflikt auch mitzubezahlen, die schwindet. „ Markus Frohnmaier, AfD-Politiker

Hintergrund: Eine in dieser Woche veröffentlichte Forsa-Umfrage im Auftrag der Körber-Stiftung zeigt, dass die militärische Unterstützung der Ukraine durch Deutschland keine Mehrheit mehr findet: Nur 46 Prozent sprechen sich dafür aus (Vorjahr: 59 Prozent), eine knappe Mehrheit von 53 Prozent dagegen (2025: 39 Prozent).

Die EU hat "keine Exit-Option", sagt Friedensforscher Sascha Hach bei ZDFheute live zu den Hilfen für die Ukraine. 26.11.2026 | 18:26 min

Frohnmaier: "Wie eine Zitrone" ausgequetscht

"Es gibt keinen Vertrag, der sagt, dass wir die Ukrainer hier in Deutschland unterhalten müssen und die Ukraine mit Milliarden von Euro wieder aufbauen und funktionsfähig halten", sagte Frohnmaier, außenpolitischer Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion. Dieser Krieg könne nur fortgeführt werden, weil die deutschen Steuerzahler "wie eine Zitrone" ausgequetscht würden.

Ronzheimer konfrontierte Frohnmaier daraufhin direkt: "Wären Sie bereit, hunderttausende Flüchtlinge, die dann aus der Ukraine kommen, in Deutschland aufzunehmen?"

Würden Sie denn diese Ukrainer den Russen überlassen, die sie umbringen und foltern wollen? „ Paul Ronzheimer, Global Reporter bei Axel Springer

Die ganze Sendung der phoenix runde: Militärhilfe für die Ukraine - Warum schweindet die Zustimmung? 27.11.2026 | 44:44 min

Ronzheimer: "Das ist eine klare Antwort"

Frohnmaier erwiderte, er würde die Grenzen schließen und keine weiteren Ukrainer mehr in Deutschland aufnehmen. Seine Begründung: "Ich bin ein deutscher Politiker, meine Aufgabe ist es nicht, die Probleme in der Ukraine zu lösen." Ronzheimer zog daraus sein Fazit:

Das ist eine klare Antwort: Also Sie würden den Ukrainern nicht helfen. „ Paul Ronzheimer, Global Reporter bei Axel Springer

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Quelle: ZDF, dpa