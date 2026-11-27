Die Ukraine hat zuletzt russische Schiffe fernab der eigenen Grenzen vor Finnland und Libyen angegriffen. Militärexperte Gressel erklärt, wie diese Angriffe einzuschätzen sind.

Was Kiew mit Angriffen auf russische Schiffe erreichen will

Militäranalyst Gustav Gressel bei ZDFheute live. 26.11.2026 | 19:42 min

Die Ukraine attackiert russische Schiffe jenseits der eigenen Küste. Zuletzt gab es Angriffe vor Finnland und Libyen. Militärexperte Gressel erklärt im Interview bei ZDFheute live, welche Strategie Kiew damit verfolgt und was das für Europas Sicherheit bedeutet.

Sehen Sie das Interview oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Gressel ...

... zum Zweck der ukrainischen Angriffe

Zum einen seien die Angriffe eine Reaktion auf russische Angriffe gegen ukrainische Getreideexporte im Schwarzen Meer, sagt Gressel. Diese Angriffe würden nicht nur gegen ukrainische Häfen und Einrichtungen, sondern auch gegen Schiffe anderer Länder, die aus Schwarzmeerhäfen der Nachbarstaaten Rumänien und Bulgarien ablegen, erfolgen. Die Ukraine wolle nun zeigen, dass sie dieses Spiel auch spielen kann, so Gressel weiter.

Das langfristige Ziel aus ukrainischer Sicht sei, "eine Art Schwarzmeerabkommen 2.0 zu erreichen, also einen temporären Waffenstillstand für gewisse Schifffahrtsbewegungen und Exportrouten, um eben wieder Getreide exportieren zu können".

Es sei allerdings wenig wahrscheinlich, dass Moskau bis zum Frühling darauf eingeht. Um "eventuell doch über solche temporären oder räumlich begrenzten Waffenstillstände zu reden", müsse aus ukrainischer Sicht der Druck auf Moskau steigen. Das mache die Ukraine momentan hauptsächlich selber, nachdem die internationale Unterstützerkoalition hier durchaus unschlüssig sei, wie man mit dem russischen Schiffsverkehr umgehen solle, sagt Gressel.

Gustav Gressel ... … ist seit November 2026 Analyst beim europäischen Rüstungsunternehmen Helsing. Er publiziert außerdem für das European Council on Foreign Relations in Berlin. Vorher war der Politikwissenschaftler Hauptlehroffizier an der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Gressel beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen und militärstrategischen Fragen mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Vor seiner wissenschaftlichen Laufbahn war Gressel unter anderem mehrere Jahre in militärischen Diensten in seiner Heimat Österreich. Seine Offiziersausbildung absolvierte er an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

... zu den Folgen für die Sicherheit im Mittelmeer und in der Ostsee

Grundsätzlich sei es so, dass "man Handelskrieg gegen den Gegner führen darf und kann und dass eben alles außer die unmittelbaren Hoheitsgewässer anderer Staaten dafür nicht tabu ist".

Entscheidend seien dann die Kapazitäten, so Gressel. Die Ukraine habe keine Hochseeflotte und sei "im Schwarzen Meer gefangen". Für sie gäbe es "wenige Methoden, aus dieser geografischen Lage für einen Krieg gegen die russischen Export- und Nachschubrouten rauszukommen". Abgesehen von diesen Limitationen seien solche Angriffe aber etwas, mit dem man auch immer rechnen müsse, sagt Gressel weiter.

Die Ukraine attackiert russische Schiffe fernab der eigenen Küste, zuletzt vor Finnland und Libyen. Welche Strategie verfolgt Kiew im Seekrieg? Und was bedeutet das für Europas Sicherheit? 26.11.2026 | 42:10 min

In den meisten Fällen seien die Angriffe in internationalen Gewässern verübt worden, so Gressel. Hier müsse man zwischen exklusiver Wirtschaftszone und hoher See unterscheiden.

Eine exklusive Wirtschaftszone räume zwar Staaten ein Vorrecht der wirtschaftlichen Nutzung ein, aber auch der freien Kommunikation. Im Seerecht, so Gressel, sei es so, dass "die exklusive Wirtschaftszone nicht vor Angriffen oder vor Kampfhandlungen auf See schützt".

Ich darf in der exklusiven Wirtschaftszone eines anderen Staates Kriegsschiffe einer gegnerischen Partei angreifen. „ Gustav Gressel, Militäranalyst

Das bedeute aber nicht, dass man auf alle Schiffe schießen dürfe, die sich dort aufhalten. Das sei zuletzt das Problem im Schwarzen Meer gewesen, da dort auch Schiffe von Russland angegriffen wurden, die nicht unter ukrainischer Flagge gefahren seien - und bei denen man aufgrund der Frachtpapiere auch nicht auf Getreideschiffe hätte schließen können, sagt Gressel.

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Zudem habe es einen Angriff oder einen Seedrohnenvorfall in bulgarischen Hoheitsgewässern und den "Anschlag gegen die russische Korvette in libyschen Hoheitsgewässern" gegeben, so Gressel. Hier gälten größere Restriktionen. "Das darf man im Prinzip nicht, es sei denn, ein Kriegsschiff verletzt die Pflichten gegenüber neutralen Staaten." Beispielsweise wenn sich ein Schiff länger als 48 Stunden in den Gewässern eines neutralen Staates aufhalte.

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... zur Fähigkeit der Ukraine, russische Ziele anzugreifen

Die ukrainischen Angriffe seien für Russland mit erheblichen Kosten verbunden. Allerdings solle man nicht glauben, dass die Ukraine jetzt beliebig angreifen kann, sagt Gressel.

Sowohl die Angriffe in der Ostsee als auch die Angriffe auf die Krimbrücke haben erhebliche Vorbereitungen gebraucht. „ Gustav Gressel, Militäranalyst

Bei den Angriffen Richtung Ostsee seien viele Drohnen in der russischen Luftwaffe hängen geblieben.

Die Ukraine müsse ihre Ressourcen dort einsetzen, wo es ein Ziel gebe, das zum einen schwach verteidigt sei, damit man es leicht überwältigen könne. Das beschränke die Wahl der Ziele für die Ukraine, so Gressel.

Das Interview führte Alica Jung, zusammengefasst hat es Jonas Winke.

Quelle: ZDF