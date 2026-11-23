Drohne versenkt Korvette in Bengasi:Darf Kiew russische Kriegsschiffe in Libyen angreifen?
von Jan Schneider
Die Ukraine bekennt sich zum Angriff auf ein russisches Kriegsschiff im Hafen von Bengasi. Völkerrechtlich bewegt sich Kiew dabei geschickt in einer Grauzone.
Im Hafen der ostlibyschen Stadt Bengasi ist die russische Korvette "Merkury" gesunken. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte schnell, dass sein Militär das Schiff mit sieben Seedrohnen versenkt habe. Die ostlibysche Regierung sprach von einer Verletzung der libyschen Souveränität, die UN-Mission in Libyen forderte eine unabhängige Untersuchung. Doch darf die Ukraine ein Kriegsschiff in einem fremden Hafen überhaupt angreifen?
- Im Hafen von Bengasi in Libyen: Ukraine hat russisches Kriegsschiff versenkt
Grundsätzlich verboten - in Libyen aber kompliziert
"Grundsätzlich darf man nicht einfach in einem neutralen Hafen oder in neutralen Hoheitsgewässern Schiffe anderer Mächte angreifen", erklärt Moritz Brake, Gründer und Geschäftsführer des Beratungsunternehmens Nexmaris für maritime Sicherheit. Auch nicht im Rahmen eines Krieges oder als Akt der Selbstverteidigung.
In Libyen sei die Lage aber etwas komplizierter: Nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 ist Libyen faktisch in mehrere Teile zerbrochen. Die von den Vereinten Nationen anerkannte Regierung von Abdulhamid Dbeibah sitzt in Tripolis. Der Osten mit Bengasi wird von der Familie von Militärmachthaber Chalifa Haftar kontrolliert.
Johannes Peters, Abteilungsleiter für Maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Universität Kiel, sieht darin den Kern der Frage: Die anerkannte Regierung Libyens habe in Bengasi keine Kontrolle. Die Ukraine habe die Souveränität des Staates damit also nicht direkt verletzt.
Durfte das russische Schiff in Bengasi aufgetankt werden?
Ähnlich verhält es sich mit der Frage, ob Libyen seine Neutralität in dem Konflikt aufgibt, wenn es der "Merkury" gestattet, in Bengasi aufzutanken. Da die anerkannte Regierung dort keine Kontrolle hat, könne Libyen seine Neutralität dort auch nicht aufgeben. Eine Zustimmung örtlicher Machthaber zur Versorgung des Schiffs sei nicht gleichzusetzen mit einer Zustimmung der anerkannten Regierung.
Russland gehört zu den wenigen internationalen Unterstützern der von Haftar kontrollierten Kräfte. Der ukrainische Schlag gegen die russische Logistik ist daher auch im Interesse der Dbeibah Regierung - deshalb gestattet sie der Ukraine auch, eine Drohnenoperationsbasis in Westlibyen zu unterhalten, von der nun auch diese Angriffe durchgeführt wurden.
In einem Hafen mit klaren Zuständigkeiten hätte Kiew diesen Angriff eher nicht durchgeführt, so Peters weiter.
Warum ist Moskau das Risiko eingegangen?
Der Hafen in Bengasi war für das russische Schiff ein Risiko. Aus Sicht von Peters war Moskau das Risiko womöglich bewusst, aber es habe kaum Alternativen. Seit der Stützpunkt im syrischen Tartus weggefallen sei, fehle Russland ein Rückhalt im Mittelmeer. Nachversorgen und tanken könne es praktisch nur im östlichen Libyen.
Die Ukraine begründet die Angriffe als Reaktion auf russische Aggression. "Wir reagieren auf die Aggression Russlands. Wir entwickeln ukrainische Waffen weiter", schrieb Selenskyj auf X. Die Attacke in Bengasi folgte kurz auf den Drohnenangriff auf den Frachter "Sparta II" im Finnischen Meerbusen. Der finnische Grenzschutz ordnete die Drohne der Ukraine zu. Zu diesem Angriff hat sich Kiew bisher nicht geäußert.
X-Post von Selenskyj
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Politisches Signal von globaler Bedeutung
Brake sieht in dem Angriff jedoch auch ein politisches Signal von globaler Bedeutung: Die Ukraine sei "technisch dazu immer mehr in der Lage" Schiffe und russische Interessen an weit entfernten Orten anzugreifen. Das gilt aber nicht nur für die Ukraine: Auch westliche Marinen stelle das vor Probleme:
Auch andere Staaten oder auch terroristische Gruppen könnten so erheblichen Druck auf Handelsrouten ausüben - und da 90 Prozent weltweiten Warenverkehrs per Schiff transportiert werden, "betreffen solche Angriffe den Kern der nationalen Versorgungsgrundlagen unserer Gegner, aber auch von uns selbst."
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