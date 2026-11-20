Erneut dringt ein Flugobjekt in Polens Luftraum ein und stürzt ab. Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers war es ein russischer Marschflugkörper - schon wieder.

Sicherheitskräfte sichern das Gelände nach dem Absturz eines Flugobjekts in Polen. Quelle: WOJTEK JARGILO / epa

In Polen sind nach Angaben der Regierung Objekte aus Russland in den Luftraum eingedrungen - dabei sei offenbar auch ein russischer Marschflugkörper vom Typ Kh-101 auf polnisches Gebiet gestürzt. Das sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz und nannte den Zwischenfall eine weitere russische Provokation. Es sei kein Zufall, dass dies während einer Übung der sogenannten Koalition der Willigen in Polen passiere.

An einem weiteren Ort sei mutmaßlich eine Rakete eingeschlagen, "am dritten war es höchstwahrscheinlich eine düsengetriebene Drohne", sagte der Minister. Verletzte oder Schäden an der Infrastruktur habe es nicht gegeben. "Das ganze Haus wackelte. Es gab einen Knall, als ob ein Blitz einschlug", sagte eine Anwohnerin dem Fernsehsender TVN über den Einschlag in Nowy Lipowiec. Regierungschef Tusk berief wegen der Verletzung des Luftraums eine Dringlichkeitssitzung seiner Regierung ein.

In Litauen haben Kampfflugzeuge der Nato eine Drohne nahe des Kaunas-Sees abgeschossen. Es wird vermutet, dass sie im benachbarten Belarus gestartet sein könnte. 15.09.2026 | 0:25 min

Nato-Generalsekretär Rutte sichert Unterstützung zu

Nato-Generalsekretär Mark Rutte kritisierte die Verletzungen des polnischen Luftraums scharf und sicherte dem Land Unterstützung zu. Als Reaktion seien Nato-Jets gestartet worden, erklärte Rutte am Freitag nach einem Gespräch mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk.

Wir stehen solidarisch an der Seite Polens und werden unsere Fähigkeit zur Abschreckung und Verteidigung weiter stärken. „ Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Bereits im Juli war ein Marschflugkörper in Polen eingeschlagen. "Die Leute hier im Grenzgebiet sind Drohnenalarm gewohnt", sagt Natalie Steger in Polen. Aber sie fragten sich nun, was passiert wäre, wenn er weiter geflogen wäre. 31.07.2026 | 1:44 min

Nicht der erste Zwischenfall dieser Art

Die Ukraine war in der Nacht zum Freitag von den russischen Streitkräften angegriffen worden, mindestens sechs Menschen wurden nach ukrainischen Angaben getötet. Der polnische Alarm wurde jedoch kurz darauf wieder aufgehoben.

Bereits Ende Juli war nach polnischen Regierungsangaben ein russischer Marschflugkörper vom Typ CH-101 in Polens Luftraum eingedrungen und nahe dem Ort Tarnawa Kolonia abgestürzt. Verletzt wurde niemand.

Wie gefährlich sind russische Marschflugkörper über Polen? Militärexperte Nico Lange ordnet ein. 30.07.2026 | 23:37 min

Polen wirft Russland immer wieder Sabotage vor

In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Drohnenvorfälle in osteuropäischen Nato-Ländern gegeben, darunter auch in Polen. Das Land grenzt unter anderem an die russische Exklave Kaliningrad, das mit Russland verbündete Belarus und an die Ukraine. Auch die baltischen Staaten melden regelmäßig ähnliche Vorfälle. Unter anderem stürzten im Mai zwei aus Russland kommende Drohnen in Lettland ab.

Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter der Unterstützerländer für die Ukraine. Polen hat Russland seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 wiederholt "Sabotage" vorgeworfen.

Quelle: AFP, dpa