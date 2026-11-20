Polnischer Verteidigungsminister:Offenbar russischer Marschflugkörper in Polen abgestürzt
Erneut dringt ein Flugobjekt in Polens Luftraum ein und stürzt ab. Nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers war es ein russischer Marschflugkörper - schon wieder.
In Polen sind nach Angaben der Regierung Objekte aus Russland in den Luftraum eingedrungen - dabei sei offenbar auch ein russischer Marschflugkörper vom Typ Kh-101 auf polnisches Gebiet gestürzt. Das sagte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz und nannte den Zwischenfall eine weitere russische Provokation. Es sei kein Zufall, dass dies während einer Übung der sogenannten Koalition der Willigen in Polen passiere.
An einem weiteren Ort sei mutmaßlich eine Rakete eingeschlagen, "am dritten war es höchstwahrscheinlich eine düsengetriebene Drohne", sagte der Minister. Verletzte oder Schäden an der Infrastruktur habe es nicht gegeben. "Das ganze Haus wackelte. Es gab einen Knall, als ob ein Blitz einschlug", sagte eine Anwohnerin dem Fernsehsender TVN über den Einschlag in Nowy Lipowiec. Regierungschef Tusk berief wegen der Verletzung des Luftraums eine Dringlichkeitssitzung seiner Regierung ein.
Nato-Generalsekretär Rutte sichert Unterstützung zu
Nato-Generalsekretär Mark Rutte kritisierte die Verletzungen des polnischen Luftraums scharf und sicherte dem Land Unterstützung zu. Als Reaktion seien Nato-Jets gestartet worden, erklärte Rutte am Freitag nach einem Gespräch mit dem polnischen Regierungschef Donald Tusk.
Nicht der erste Zwischenfall dieser Art
Die Ukraine war in der Nacht zum Freitag von den russischen Streitkräften angegriffen worden, mindestens sechs Menschen wurden nach ukrainischen Angaben getötet. Der polnische Alarm wurde jedoch kurz darauf wieder aufgehoben.
Bereits Ende Juli war nach polnischen Regierungsangaben ein russischer Marschflugkörper vom Typ CH-101 in Polens Luftraum eingedrungen und nahe dem Ort Tarnawa Kolonia abgestürzt. Verletzt wurde niemand.
Polen wirft Russland immer wieder Sabotage vor
In den vergangenen Monaten hatte es wiederholt Drohnenvorfälle in osteuropäischen Nato-Ländern gegeben, darunter auch in Polen. Das Land grenzt unter anderem an die russische Exklave Kaliningrad, das mit Russland verbündete Belarus und an die Ukraine. Auch die baltischen Staaten melden regelmäßig ähnliche Vorfälle. Unter anderem stürzten im Mai zwei aus Russland kommende Drohnen in Lettland ab.
Das EU- und Nato-Mitglied Polen ist einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine und ein wichtiger Umschlagsort für militärische und humanitäre Hilfsgüter der Unterstützerländer für die Ukraine. Polen hat Russland seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 wiederholt "Sabotage" vorgeworfen.
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