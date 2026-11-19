"Koalition der Willigen" in Berlin:Merz' Mega-Gegengipfel: Das Bild ist die Botschaft
von Dominik Rzepka
An der Seite von Selenskyj hat Kanzler Merz Vertreter aus 37 Ländern empfangen - und drei Botschaften an Trump, Putin und Xi geschickt. Trump wiederum redet mit - per Handy.
So ein Bild gibt es auch nicht alle Tage in Berlin. Da steht Friedrich Merz neben dem ukrainischen Präsidenten, dem französischen, dem britischen Premier und gleich zwei US-Sondergesandten.
An der Seite von Wolodymyr Selenskyj, Emmanuel Macron, Andy Burnham, Jared Kushner und Steve Witkoff sagt der Kanzler:
Das hier, das sollen alle sehen, ist ein Gegengipfel. Es ist die Antwort auf das Treffen von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen.
Das sind die drei Botschaften des Gipfels
Merz gibt den Dreien noch einen mit. Ein Bildtermin sei ihr Treffen gewesen. Ohne konkrete Beschlüsse. Und: Ein Jalta-Format werde den Frieden nicht bringen - in Anspielung auf den Gipfel zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, der die Teilung Europas in zwei Blöcke in die Wege leitete.
Ganz anders der Gipfel in Berlin. Laut Merz haben die Vertreter aus rund drei Dutzend Ländern vor allem drei Entscheidungen getroffen:
- Unterstützung der Ukraine mit zusätzlich 45 Milliarden Euro aus Europa im Jahr 2027.
- Vorbereitung auf Verhandlungen
- Für Europa sprechen Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Polen und Italien.
Merz verweist auf russische Opferzahl
Die sogenannte "Koalition der Willigen" werde Kiew so lange wie nötig unterstützen, sagt Merz. Und fordert, bei Verhandlungen mit am Tisch zu sitzen.
Merz stellt auch in Aussicht, Sanktionen gegen Russland zu lockern. Zunächst aber fordert er Putin auf, den Krieg zu beenden. Schließlich seien die Verluste auf Seiten Russlands groß:
Trump ruft an: US-Präsident auf Lautsprecher
Zwar hat Donald Trump an dem Treffen in Berlin nicht teilgenommen. Allerdings hat er den US-Sondergesandten Jared Kushner angerufen.
Kushner habe das Handy auf Lautsprecher gestellt und ans Mikrofon gehalten. Trump soll sich demnach positiv über die Gespräche in Shenzehn geäußert haben und laut dem britischen Premier Burnham die Opfer auf beiden Seiten angesprochen haben - auch auf russischer Seite.
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Laut Kushner sind er selbst und Witkoff von Trump selbst nach Berlin geschickt worden. Sie würden Trump ausrichten, dass "hier der Wunsch nach Frieden vorherrscht", so Kushner.
Europas "Pfeifen im Walde"
Das Treffen in Berlin sei von einer ganz wichtigen Symbolik, sagt Politikwissenschaftler Stephan Bierling zu ZDFheute live. Auch der Zeitpunkt sei gut gewählt.
Zumindest verbal habe man sich hinter Selenskyj versammelt. Insgesamt aber seien die Europäer schwach, so Bierling. "Das war auch ein Pfeifen im Walde", so Bierling. Und er erklärt weiter:
Letztlich würden die Entscheidungen in Washington getroffen. Von dem Mann, der heute nicht in Berlin war: Donald Trump. Darüber kann auch das symbolische Bild von Berlin nicht hinwegtäuschen.
Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.
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