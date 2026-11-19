An der Seite von Selenskyj hat Kanzler Merz Vertreter aus 37 Ländern empfangen - und drei Botschaften an Trump, Putin und Xi geschickt. Trump wiederum redet mit - per Handy.

In Berlin berät die Koalition der Willigen über die Ukraine. Merz hat Selenskyj und die US-Unterhändler eingeladen. Beim Treffen geht es um Mitsprache, Geld und Garantien für die Ukraine. 19.11.2026 | 1:48 min

So ein Bild gibt es auch nicht alle Tage in Berlin. Da steht Friedrich Merz neben dem ukrainischen Präsidenten, dem französischen, dem britischen Premier und gleich zwei US-Sondergesandten.

An der Seite von Wolodymyr Selenskyj, Emmanuel Macron, Andy Burnham, Jared Kushner und Steve Witkoff sagt der Kanzler:

Es ist sehr lange her, dass es im Kanzleramt in Deutschland einen so großen Gipfel gab. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Das hier, das sollen alle sehen, ist ein Gegengipfel. Es ist die Antwort auf das Treffen von Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping in Shenzhen.

Heute früh haben Präsident Trump und Präsident Putin in China über den Krieg in der Ukraine gesprochen. Hier in Berlin, in der Mitte Europas, formulieren wir gemeinsam, wo wir stehen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Ergebnisse in Berlin und Reaktionen auf Putins Einladung nach Moskau: ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet vor dem Kanzleramt in Berlin über den Stand der Ukraine-Gespräche. 19.11.2026 | 2:23 min

Das sind die drei Botschaften des Gipfels

Merz gibt den Dreien noch einen mit. Ein Bildtermin sei ihr Treffen gewesen. Ohne konkrete Beschlüsse. Und: Ein Jalta-Format werde den Frieden nicht bringen - in Anspielung auf den Gipfel zwischen den Siegermächten des Zweiten Weltkriegs, der die Teilung Europas in zwei Blöcke in die Wege leitete.

Ganz anders der Gipfel in Berlin. Laut Merz haben die Vertreter aus rund drei Dutzend Ländern vor allem drei Entscheidungen getroffen:

Unterstützung der Ukraine mit zusätzlich 45 Milliarden Euro aus Europa im Jahr 2027.

Vorbereitung auf Verhandlungen

Für Europa sprechen Deutschland, Frankreich, das Vereinigte Königreich, Polen und Italien.

In Berlin kommt die „Koalition der Willigen“ zusammen. Die Unterstützer der Ukraine wollen Geschlossenheit und Stärke zeigen und ein Signal an die USA, Russland und China senden. 19.11.2026 | 2:03 min

Merz verweist auf russische Opferzahl

Die sogenannte "Koalition der Willigen" werde Kiew so lange wie nötig unterstützen, sagt Merz. Und fordert, bei Verhandlungen mit am Tisch zu sitzen.

Kommt es zu Friedensverhandlungen, dann werden wir uns einbringen. Gelingen können Verhandlungen mit der Ukraine und Europa nur zusammen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Merz stellt auch in Aussicht, Sanktionen gegen Russland zu lockern. Zunächst aber fordert er Putin auf, den Krieg zu beenden. Schließlich seien die Verluste auf Seiten Russlands groß:

Allein im Oktober hat Moskau über 50.000 Soldaten verloren. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Bei den Ukraine-Russland-Gesprächen in Abu Dhabi ging es bisher um Gefangenenaustausch und Sicherheitsgarantien. Einen sofortigen Waffenstillstand lehnt Russland aber nach wie vor ab. 11.11.2026 | 2:33 min

Trump ruft an: US-Präsident auf Lautsprecher

Zwar hat Donald Trump an dem Treffen in Berlin nicht teilgenommen. Allerdings hat er den US-Sondergesandten Jared Kushner angerufen.

Kushner habe das Handy auf Lautsprecher gestellt und ans Mikrofon gehalten. Trump soll sich demnach positiv über die Gespräche in Shenzehn geäußert haben und laut dem britischen Premier Burnham die Opfer auf beiden Seiten angesprochen haben - auch auf russischer Seite.

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Laut Kushner sind er selbst und Witkoff von Trump selbst nach Berlin geschickt worden. Sie würden Trump ausrichten, dass "hier der Wunsch nach Frieden vorherrscht", so Kushner.

Europas "Pfeifen im Walde"

Das Treffen in Berlin sei von einer ganz wichtigen Symbolik, sagt Politikwissenschaftler Stephan Bierling zu ZDFheute live. Auch der Zeitpunkt sei gut gewählt.

Damit hat man zumindest erreicht, dass man einiges an Geschlossenheit präsentieren konnte, was ja sonst in Europa und in der 'Koalition der Willigen' nicht so verbreitet ist. „ Stephan Bierling, Politikwissenschaftler

Zumindest verbal habe man sich hinter Selenskyj versammelt. Insgesamt aber seien die Europäer schwach, so Bierling. "Das war auch ein Pfeifen im Walde", so Bierling. Und er erklärt weiter:

Man weiß, die Welt wird neu geordnet, wahrscheinlich so stark wie seit 1945 nicht mehr. Und die Europäer spielen nur eine nachgeordnete Rolle. „ Stephan Bierling, Politikwissenschaftler

Letztlich würden die Entscheidungen in Washington getroffen. Von dem Mann, der heute nicht in Berlin war: Donald Trump. Darüber kann auch das symbolische Bild von Berlin nicht hinwegtäuschen.

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.