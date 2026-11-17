Die wichtige Krim-Brücke ist nach ukrainischen Angriffen teilweise eingestürzt. Was heißt das für die Versorgung der russisch besetzten Gebiete? Oberst Markus Reisner ordnet ein.

Die Krim-Brücke ist nach ukrainischen Angriffen teilweise eingestürzt. Welche Folgen das für den Ukraine-Krieg hat, analysiert ZDFheute live. 17.11.2026 | 9:37 min

Seit Jahren versucht die Ukraine, die von Russland genutzte Brücke zur Krim zu zerstören. Sie war lange Zeit eine wichtige Nachschubroute für die Versorgung der von Russland besetzten Gebiete und der dort stationierten Truppen.

Nun ist es der Ukraine erstmals gelungen, der Brücke so schweren Schaden zuzufügen, dass sie in Teilen einstürzte. Das zeigen Aufnahmen im Netz, die Augenzeugen filmten oder die der ukrainische Staat veröffentlichte. Oberst Markus Reisner von der Theresianischen Militärakademie in Österreich ordnet bei ZDFheute live ein, was das für Moskau bedeutet.

Sehen Sie das gesamte Interview oben im Video oder lesen Sie es hier in Auszügen.

Das sagt Oberst Reisner …

… zum Ablauf der ukrainischen Operation

"Wir haben gesehen, dass die Ukraine in den letzten Tagen die Angriffe mit ihren Drohnen massiv erhöht hat. Die russische Seite meldet, sie habe in den letzten 24 Stunden über 2.300 ukrainische Drohnen abgefangen", sagt Reisner.

"Durch diesen massiven Einsatz von Drohnen kommt es natürlich dazu, dass die russischen Fliegerwehrsysteme zunehmend überlastet werden", erklärt Reisner. "Dann gelingt es, [mit] gezielt durchgeführten Angriffen durchzustoßen und Objekte wie zum Beispiel diese Brücke zu treffen."

Bei den nun erfolgten Angriffen in der Nacht auf Dienstag sollen mehrere Marschflugkörper vom Typ Flamingo zum Einsatz gekommen sein, die die Ukraine selbst produziert.

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… zum Ausmaß der Schäden an der Brücke

Es habe zwei ukrainische Angriffe hintereinander gegeben. "Beim zweiten Mal kam es dazu, dass der Schaden derart massiv war, dass ein Brückenbogen eingestürzt ist", so Reisner.

Sichtbare Schäden an der Krim-Brücke: Teile der Straße sind in die Straße von Kertsch gestürzt. Quelle: Handout / UKRAINIAN SECURITY SERVICE / AFP

"Was man auf den Bildern erkennen kann, ist, dass die Straßenbrücke im Prinzip zerstört ist. Hier ist es so, dass der Brückenbogen in das Wasser gefallen ist", sagt Reisner. "Man kann davon ausgehen, dass es für die Schifffahrt eine große Herausforderung darstellt, unter der Brücke hindurchzufahren."

Die Eisenbahnbrücke scheint unbeschädigt zu sein. „ Markus Reisner, Oberst

Die Lage der Krim-Brücke über die Straße von Kertsch

… zur Bedeutung der Brücke fürs russische Militär

"Die Brücke [hat] ihre ehemalige Bedeutung inzwischen weitgehend verloren", betont Reisner. "Weil Russland aufgrund der Angriffe, die schon sehr früh begonnen haben auf diese Brücke (…) begonnen hat, sich redundant aufzustellen."

Es sei etwa eine neue Eisenbahnlinie durch die besetzte Südukraine gebaut worden. "Diese Eisenbahnlinie plus das Straßennetz durch die Südukraine nehmen die Massen des Logistikverkehrs auf, der notwendig sind, um die russischen Truppen zu versorgen."

Was bei der Brücke über die Straße von Kertsch entscheidend ist, ist die symbolische Bedeutung, die diese Brücke hat. „ Markus Reisner, Oberst

Diese Straßen und die Zugverbindung durch die Südukraine seien auch Ziel ukrainischer Drohnenkampagnen. "Da war die Ukraine sehr erfolgreich Mitte des Jahres - auch durch den Einsatz spezieller Drohnen vom Typ Hornet."

Die russische Seite reagiere darauf, indem sie ihre Transporte immer weiter aufteile, so Reisner. Aktuell gelinge es Russland, seine Truppen in der Südukraine und auf der Krim weiter zu versorgen.

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… zur medialen Bedeutung des ukrainischen Erfolgs

"Entscheidend ist zu verstehen, dass das Ziel der Ukraine ist, das Momentum im Informationsraum zurückzugewinnen, also zu zeigen, dass sie weiter handlungsfähig ist", erklärt Reisner.

Russland hat jetzt in den letzten Wochen eigentlich die Medien dominiert mit seinen strategischen Luftangriffen und jetzt hat die Ukraine gezeigt, dass sie sehr wohl in der Lage ist, zurückzuschlagen. „ Markus Reisner, Oberst

Russland hatte am Montagabend zwei Brücken über den Dnipro in Kiew angegriffen und beschädigt. Ziel seien auch wichtige Versorgungsleitungen über den Fluss, die Teil der Brücke seien. "Sie sind wichtige Schlüsselstellen, wo vor allem Energie, also Öl, Gas, aber auch Strom von der einen Seite auf die andere gebracht werden", sagt Reisner.

Militärisch gebe es entlang der Frontlinien ein Patt, sagt Reisner. "Das heißt, wir sehen eine Eskalation in der Luftkriegsführung. Und das, was wir jetzt in den letzten 24 Stunden gesehen haben auf beiden Seiten, (…) das kann man in den nächsten Tagen und Wochen auch erwarten."

Auch wenn die Brücke über die Straße von Kertsch völlig zerstört werden würde, würde das nicht den Krieg entscheiden. „ Markus Reisner, Oberst

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Quelle: ZDF