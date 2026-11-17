Die Ukraine setzt Russlands Ölsektor deutlich unter Druck. Innerhalb von einer Woche wurden neun der 35 großen Raffinerien getroffen oder im Betrieb gestört.

Russland meldet über 1.300 abgeschossene ukrainische Drohnen. Einige trafen Industrieanlagen. Die Krim-Brücke wurde zeitweise gesperrt. Russland greift weiter die ukrainische Infrastruktur an. 16.11.2026 | 0:45 min

Seit Ende Oktober hat die Ukraine ihre Angriffe auf Russlands Ölindustrie wieder deutlich verstärkt. Reuters berichtete am 10. November, dass binnen einer Woche neun der 35 großen Raffinerien getroffen oder in ihrem Betrieb gestört worden seien.

Die betroffenen Anlagen stehen zusammen für rund 30 Prozent der russischen nominalen Raffineriekapazität. Das bedeutet nicht, dass die tatsächlich verarbeitete Rohölmenge um 30 Prozent eingebrochen ist. Es zeigt aber, wie breit die Angriffe inzwischen in die Ölverarbeitung greifen.

In der Nacht zum 11. November trafen ukrainische Drohnen Ust-Luga am Finnischen Meerbusen, einen wichtigen russischen Exporthafen. Der Regionalgouverneur bestätigte einen Brand und drei Verletzte. Die ukrainischen Streitkräfte erklärten, fünf Tanks mit zusammen 150.000 Kubikmetern Fassungsvermögen sowie weitere Teile der Ölverladung seien beschädigt worden; der Umfang ist nicht unabhängig bestätigt.

Die Ukraine hat die zentralrussische Industriestadt Nischnekamsk angegriffen und offenbar chemische Anlage getroffen. In der Ukraine wurden mehrere Häuser durch russische Angriffe getroffen. 15.11.2026 | 0:21 min

In der Nacht zum 16. November folgte nach Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums die bislang größte ukrainische Drohnenwelle des Krieges. Wieder gehörten Raffinerien und Öldepots zu den Zielen. Die russischen Abschusszahlen sind nicht unabhängig überprüfbar.

Starshield-Probleme erschweren Abwehr

Seit dem 12. November meldet die Ukraine erneut Probleme mit Starshield, der für staatliche und militärische Nutzer ausgelegten Variante von Starlink. Ukrainische Stellen sagen, Terminals auf beweglichen Systemen verlören über russisch besetztem Gebiet und in Teilen des Frontbereichs oberhalb von 161 Kilometern pro Stunde die Verbindung.

Das betrifft unter anderem schnelle Abfangdrohnen: Fällt die Satellitenverbindung aus, verlieren Bediener Steuerdaten und Videobild für die Führung zum Ziel. Nach ukrainischer Darstellung erschwert dies besonders die Abwehr neuer strahlgetriebener russischer Angriffsdrohnen.

Für die Ukraine ist es das Rückgrat zur Verteidigung gegen Russland: Starshield. Das Satelliten-System wurde für militärische Operationen und Kommunikation entworfen. Wie die Ukraine Starshield nutzt. 15.10.2026 | 1:05 min

Betreiber SpaceX bestreitet allerdings, eine solche Beschränkung verhängt zu haben, und spricht von einem technischen Problem. Wer für die Ausfälle verantwortlich ist und ob einzelne russische Treffer tatsächlich darauf zurückzuführen sind, ist nicht geklärt.

Nebel begünstigt mechanisierten Vorstoß

Am 13. November nutzten russische Truppen dichten Nebel für einen mechanisierten Angriff nordöstlich von Dobropillia. Nach ukrainischen Angaben waren drei Panzer, drei Schützenpanzer und mehr als zehn leichte Fahrzeuge beteiligt. Der Nebel erschwerte ukrainische Drohnenaufklärung und -angriffe und erlaubte einigen Fahrzeugen, weiter in den Gefechtsraum vorzudringen. Ukrainische Kräfte schlugen den Vorstoß nach diesen Angaben zurück.

Der Angriff ist kein Hinweis auf einen allgemeinen russischen Durchbruch. Er zeigt aber, dass schlechtes Wetter zeitweise Bewegungsfenster für gepanzerte Kräfte öffnen kann. Auch in den Tagen zuvor gab es dort mechanisierte Angriffe. Russland versucht offenbar, geringere Sicht und schlechtere Flugbedingungen für Drohnen zu nutzen; ein größerer operativer Erfolg gelang bislang nicht.

In Brüssel beraten die EU-Außenminister über künftige Ukraine-Verhandlungen und über mögliche neue Russland-Sanktionen. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers ordnet die Lage ein. 16.11.2026 | 1:27 min

Handelsschiffe in rumänischen Gewässern getroffen

Am 14. November wurden drei Handelsschiffe nahe dem rumänischen Sulina-Kanal von Drohnen getroffen. Mindestens zwei Treffer lagen vier bis fünf Seemeilen vor der Küste und damit innerhalb rumänischer Hoheitsgewässer. Brände an Bord wurden von den Besatzungen gelöscht; Verletzte gab es nicht. Rumänien ließ Kampfjets aufsteigen. Die Behörden haben die Drohnen keinem Urheber eindeutig zugeordnet.

Der Sulina-Kanal verbindet die Donau mit dem Schwarzen Meer und ist ein wichtiger Verkehrsweg für ukrainische Exporte. Seit Wochen werden Handelsschiffe vor Rumänien und Bulgarien getroffen.

Am 16. November sank zudem der Frachter Betul 8 in der bulgarischen ausschließlichen Wirtschaftszone; die Besatzung wurde gerettet. Bulgarische Behörden bestätigten die Ursache zunächst nicht, Besatzungsmitglieder berichteten von Seedrohnen. Die Serie erhöht Risiken und Kosten auf den westlichen Routen aus ukrainischen Donauhäfen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog