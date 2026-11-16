Prinz Harry besucht verwundete Veteranen in der Ukraine

Besuch bei verwundeten Veteranen:Prinz Harry in der Ukraine: "Ihr werdet den Krieg gewinnen"
Prinz Harry ist erneut überraschend in die Ukraine gereist. In Lwiw traf er verletzte Soldaten in einer Rehabilitationsklinik und sah sich ein Rollstuhlrugby-Spiel an.
Der britische Prinz Harry ist am Wochenende zu einem Überraschungsbesuch in die Ukraine gereist. Bei seiner vierten Ukraine-Reise seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 traf er sich in Lwiw mit verwundeten Veteranen. "Ihr werdet den Krieg gewinnen", sagte Harry bei einer Veranstaltung in einer auf die Behandlung von Kriegsverletzungen spezialisierten Klinik.
Der Prinz traf sich außerdem mit Sportlern, die die Ukraine bei den von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games vertreten wollen, einem Sportwettbewerb für im Dienst verletzte Soldaten. In einer Schulsporthalle sah er sich außerdem ein Rollstuhlrugby-Spiel an. Die Ukraine will zur nächsten Auflage der Invictus Games im kommenden Juli in Birmingham rund 60 Athleten entsenden, ihre bislang größte Delegation.
Harry fordert mehr Unterstützung für Veteranen
Prinz Harry bezeichnete die ukrainischen Veteranen als Vorbilder für die Gesellschaft und sprach sich dafür aus, die westliche Unterstützung für die ukrainische Armee auf die Veteranen auszuweiten.
"Wir haben in sie investiert, bevor sie die Uniform anzogen, und wir müssen auch in sie investieren, wenn sie die Uniform wieder ablegen", sagte er am Sonntag. "Jeder einzelne Mensch in der Ukraine leistet seinen Beitrag in diesem Krieg", sagte Harry.
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