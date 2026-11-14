Donbass gegen Nato? Da könnte "horrend viel schiefgehen"

Die Grundidee sei aus ukrainischer Sicht richtig, sagt Militärexperte Gressel zum amerikanischen Vorstoß. Doch es gelte, zahlreiche Voraussetzungen zu klären.

Die USA haben der Ukraine laut Präsident Selenskyj einen Nato-Beitritt in Aussicht gestellt, sollte das Land den Donbass abtreten. Wie realistisch ist das? Militärexperte bei ZDFheute live. 14.11.2026 | 11:52 min

Eine Nato-Mitgliedschaft für die Ukraine gegen einen Rückzug aus der östlichen Region Donbass - diesen Vorschlag haben die USA nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ins Spiel gebracht. Nach der jüngsten Runde der Friedensgespräche mit Russland in Abu Dhabi sei darüber erstmals gesprochen worden, so Selenskyj.

Wie realistisch ist der US-Vorschlag? Und was könnte er für ein Ende des Krieges bedeuten? Darüber sprach ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel.

Sehen Sie das Interview oben im Video in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Gressel zu ...

… der Umsetzbarkeit des Vorschlags

"Von der Grundidee ist es durchaus etwas, womit die Ukraine wahrscheinlich leben kann", sagte Gressel zu dem Tauschvorschlag. Schließlich bräuchten die Ukrainer eine "Rückversicherung", damit der Krieg nicht wie nach den Minsker Abkommen von 2014 und 2015 für den Donbass sofort wieder aufflamme. Da Russland bisher kein Nato-Land angegriffen habe, wäre eine Mitgliedschaft für die Ukraine "der probateste Weg".

Die Frage sei aber, ob sich der Vorschlag überhaupt umsetzen ließe. Schließlich seien derzeit drei Regierungen - Bulgarien, die Tschechische Republik und die Slowakei - gegen eine Aufnahme der Ukraine in die Nato, sagte Gressel. Ein Beitritt könnte nur einstimmig beschlossen werden.

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Und: Voraussetzung für einen Nato-Beitrittsprozess wäre ein Waffenstillstand mit Russland.

Zurzeit ist es nicht wahrscheinlich, dass Moskau auf so einen Deal eingehen würde und dass so ein Waffenstillstand dann mit Moskau zustande käme. Aber es wäre, wenn Putin diese Haltung überdenkt, natürlich eine mögliche Variante. „ Gustav Gressel

In den Details könne auch dann allerdings noch "horrend viel schiefgehen", warnte Gressel. Denn gleichzeitig mit dem Beitritt hätte eine Übergabe zu erfolgen, die auch organisiert werden müsse.

Gustav Gressel ... … ist Politikwissenschaftler und Hauptlehroffizier an der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Er beschäftigt sich mit sicherheitspolitischen und militärstrategischen Fragen mit Fokus auf Osteuropa und Russland. Von 2014 bis 2024 war Gressel beim European Council on Foreign Relations in Berlin. Vor seiner wissenschaftlichen Laufbahn war Gressel unter anderem mehrere Jahre in militärischen Diensten in seiner Heimat Österreich. Seine Offiziersausbildung absolvierte er an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt.

... der Verhandlungsführung der Amerikaner

Während nach den Gesprächen in Abu Dhabi deutlich geworden sei, dass Russland seine Forderungen noch einmal ausgeweitet habe - Moskau wolle etwa bei der Bewaffnung der Armeen der östlichen Nato-Mitglieder mitreden, was "niemand annehmen" werde -, sei über Gegenforderungen nichts bekannt geworden.

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Gressel befürchtet daher, "dass die Amerikaner in erster Linie in den Gesprächen mit Russland Befehlsempfänger waren". Dabei hätten sie die Gelegenheit nutzen können, ebenfalls "mit der Tür ins Haus zu fallen".

Doch die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff hätten vor allem ein Interesse daran, möglichst gute "Deals" für US-Präsident Donald Trump herauszuschlagen. Das sei "der völlig falsche" Ansatz.

Solange Kushner und Witkoff noch maßgeblich hier die Zügel in der Hand haben, fürchte ich, dass die amerikanische Verhandlungsposition und Verhandlungsführung nicht besonders effektiv sein wird. „ Gustav Gressel

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... einem möglichen Weg zu einem Waffenstillstand

Solange der russische Präsident Wladimir Putin glaube, den Krieg gewinnen zu können, seien die Diskussionen über Verhandlungen mit ihm "vergebene Liebesmühe", betonte Gressel. Karten des russischen Verhandlerteams hätten "völlig absurde Linien" des Frontverlaufs "irgendwo in der Ukraine" gezeigt.

Dementsprechend ist davon auszugehen, dass Putin in einer Welt lebt, in der er den Krieg gerade gewinnt, und er will sich jetzt sozusagen die Butter nicht vom Brot nehmen lassen aus seiner Sicht und hier einen Sieg in einen Verlust umwandeln. „ Gustav Gressel

Was lasse sich dagegen tun? Den Krieg mit Angriffen auf Raffinerien nach Russland hineinzutragen, scheine bisher noch nicht die beabsichtigte Wirkung erzielt zu haben, sagte Gressel. Sollte die Ukraine nun also weitere, andere Ziele angreifen? Über solche Fragen müsse jetzt nachgedacht werden, damit Putin "aus seiner Welt rauskommt und sich damit abfindet, dass dieser Krieg für Russland nicht zu gewinnen ist".

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Die Ukraine hingegen sei bereits kriegsmüde, doch sie werde sich mit Blick auf den ins Spiel gebrachten Tausch dennoch fragen: Wäre der Krieg dann wirklich beendet und wäre sie nach dem Beitritt ein vollwertiges Nato-Mitglied?

Und da kann man natürlich jetzt mal daran gehen, das (...) mal zu skizzieren, was es wirklich dafür braucht, auch um sich der Komplexität dieser Anforderung bewusst zu werden. „ Gustav Gressel

Gressel appellierte allerdings, vor möglichen Verhandlungen mit Moskau zunächst die Amerikaner zu fragen: "Meint ihr das wirklich ernst? Seid ihr bereit, alle diese Wege mitzugehen, die es braucht, um das wirklich umzusetzen? Und seid ihr jetzt auch gewillt, den nötigen Druck auf Russland auszuüben?"

Würden die Amerikaner dem zustimmen, könne man an den Details arbeiten. Andernfalls jedoch "muss man das ad acta legen als eine Laune des amerikanischen Präsidenten, die sich mit dem nächsten Truth-Social-Tweet wieder ändert".

Die Fragen stellte ZDFheute live-Moderatorin Barbara Parente. Die Zusammenfassung ist von Anja Engelke.

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