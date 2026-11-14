Gedankenspiel oder konkrete Überlegung? US-Unterhändler sprachen nach Angaben von Präsident Selenskyj über einen Rückzug aus der Region Donbass im Tausch für einen Nato-Beitritt.

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat über ein US-Gedankenspiel bei den Ukraine-Gesprächen berichtet. Quelle: ddp

Die USA haben nach den Worten des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Ukraine die Nato-Mitgliedschaft im Gegenzug für einen Gebietsverzicht nahegelegt.

"Die Amerikaner haben eine Frage aufgeworfen: 'Was wäre, wenn die Ukraine der Nato beitritt? Würde die Ukraine sich aus dem Donbass zurückziehen?' Das war das erste Mal, dass diese Frage gestellt wurde", sagte Selenskyj in einer Stellungnahme.

Dies sei nach der jüngsten Runde der Friedensgespräche mit Russland in Abu Dhabi zur Sprache gebracht worden. "Deshalb glaube ich, dass die Nato wieder auf der Tagesordnung steht", sagt der ukrainische Präsident.

"maybrit illner“ mit dem Thema "Land für Frieden – wird Europa neu aufgeteilt?" vom 12. November 2026. 12.11.2026 | 62:00 min

Selenskyj: Ukraine fordert Sicherheitsgarantien

Selenskyj fügte hinzu, dass Kiew über "spezifische Sicherheitsgarantien seitens der Nato und der EU" diskutiere. Wenn diese im Zuge eines Abkommens zur Beendigung des Krieges in der Ukraine vereinbart würden, werde er die Ukrainer darüber abstimmen lassen. "Ich habe nicht das Recht, diese Entscheidung allein zu treffen", sagte Selenskyj.

Der Kreml besteht auf einem kompletten ukrainischen Abzug aus den als Donbass bezeichneten Regionen Donezk und Luhansk im Osten des Landes.

"Die Menschen hier können sich nicht vorstellen, dass aus den Gesprächen bei den täglichen russischen Luftangriffen da ein Kriegsende herauskommt", berichtet ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh aus Dnipro. 13.11.2026 | 2:45 min

Ukraine lehnt neutralen Status weiter ab

Die Ukraine lehnt einen neutralen Status und damit eine der Hauptforderungen Russlands zur Beendigung des Krieges weiter ab. "Wenn (der russische Präsident Wladimir) Putin davon ausgeht, dass die Neutralität der Ukraine festgeschrieben wird, dann wird dies nicht geschehen", sagte Selenskyj laut der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine.

Laut US-Unterhändler Kushner soll der russische Präsident Putin zu Verhandlungen mit der EU über ein Ende des Ukraine-Kriegs bereit sein. ZDF-Korrespondent Ulf Röller berichtet. 13.11.2026 | 1:57 min

Russland strebt einen neutralen Status des Nachbarlandes und dabei einen Verzicht auf den in der ukrainischen Verfassung verankerten Nato-Beitritt an. Selenskyj sagte weiter, weil sein Land bisher nicht in der Nato sei, habe es keine langfristigen Sicherheitsgarantien.

Nächste Gesprächsrunde mit europäischer Beteiligung

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Unterstützung gegen eine großangelegte russische Invasion. Moskau begann den Krieg auch, um einen Nato-Beitritt des Nachbarn zu verhindern, und fordert einen neutralen Status für die Ukraine.

Die EU hat ihr Verhandlungsteam für die Gespräche mit Russland, den USA und der Ukraine aufgestellt. Die Europäer seien in einer schwierigen Rolle, so EU-Korrespondent Ulf Röller. 13.11.2026 | 2:47 min

Zuletzt hatte eine von den USA vermittelte Wiederaufnahme direkter Gespräche zwischen Russen und Ukrainern Hoffnungen auf ein baldiges Kriegsende geweckt. An einer nächsten Gesprächsrunde sollen auch europäische Vertreter teilnehmen.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Quelle: AFP, Reuters, dpa