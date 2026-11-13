Laschet bei Illner: Merz soll mit Putin reden

Laschet (CDU) will mehr Klarheit in der EU-Außenpolitik, Mohamed Ali (BSW) ein Ende der Waffenhilfe für die Ukraine und der ukrainische Ex-Außenminister einen raschen EU-Beitritt.

Sehen Sie hier die Sendung maybrit illner vom 12. November 2026. 12.11.2026 | 62:00 min

Sollte Friedrich Merz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen? "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein deutscher Kanzler auch mit Putin redet", sagt Armin Laschet (CDU) in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Allerdings sei unklar, wer von europäischer Seite in die Gespräche gehe. Der Europäische Rat könne einen Sonderbeauftragten ernennen oder eine solche Delegation anführen, sagt Laschet.

Wenn es europäische Außenpolitik ist, muss es aufgehängt sein an den europäischen Institutionen. „ Armin Laschet, CDU-Politiker

Mohamed Ali: Weitere Waffenhilfe der falsche Weg

Das BSW habe von Anfang an gesagt, dass dieser Krieg nur am Verhandlungstisch enden könne, sagt die BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali. Humanitäre Hilfe sei dringend nötig, weitere Waffenhilfe der falsche Weg. Viel Geld versickere in der Ukraine.

Der Europäische Rat sollte nach Ansicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, Armin Laschet (CDU), entscheiden, wer bei Verhandlungen über Frieden in der Ukraine für den Kontinent spricht 12.11.2026 | 1:24 min

"Die Bevölkerung muss den Gürtel immer enger schnallen", sagt Mohamed Ali mit Blick auf Deutschland. Auf der anderen Seite würden Milliarden und Abermilliarden ausgegeben. "Und keiner weiß wirklich, wofür."

"Das Geld wird ausgegeben für die Verteidigung ukrainischer Zivilisten gegen russische Angriffe und auch für Fortschritte an der Frontlinie", stellt Dmytro Kuleba klar, ehemaliger ukrainischer Außenminister. Wer den Krieg durch Einstellung der Unterstützung der Ukraine beenden wolle, wünsche sich eigentlich, "dass mehr Zivilisten in der Ukraine sterben, dass die Russen sich noch mehr ukrainisches Territorium einverleiben und dass die Ukraine als Nation zu existieren aufhört". Zudem würde wichtige Militärtechnologie in russische Hände fallen.

ZDF-Sonderkorrespondentin: Putins Interesse ist eine destabilisierte Ukraine

"Aus Putins Sicht läuft alles für ihn", sagt der Sicherheitsexperte Christian Mölling. Ein schwerer Winter nahe, die Ukraine habe keine Flugabwehr mehr. Die einzige Frage sei, ob US-Präsident Donald Trump lange genug durchhält. Dass Putin bewirkt habe, dass über die europäische Sicherheitsordnung gesprochen wird, gebe ihm die Möglichkeit, eine Lösung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben.

Eine NGO bereitet sich in Kiew auf den Winter vor und baut zerstörte Häuser wieder auf. Mit dabei ist ein Deutscher, der seit zwei Jahren vor Ort hilft. 12.11.2026 | 3:23 min

Putin wisse, dass er gar nichts zu befürchten hat, mit Trump an seiner Seite und Europäern, die nicht mit einer Sprache sprechen, sagt die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf: "Putins Interesse ist eine komplett destabilisierte Ukraine. Putins langfristiges Interesse ist eine Spaltung und Destabilisierung Europas."

Vor dem Hintergrund wird es einen Friedensschluss nur auf der Grundlage geben, dass Russland nicht mehr in der Lage sein wird, Krieg zu führen. „ Katrin Eigendorf, ZDF-Sonderkorrespondentin

Kuleba: Drei Elemente einer Sicherheitsgarantie

"Die Ukraine ist bereit, die Kampfhandlungen entlang der aktuellen Frontlinie einzustellen", sagt Kuleba. Die Ukraine werde jedoch nicht den Anspruch Russlands auf besetzte Gebiete anerkennen. Der Ex-Außenminister nennt drei Elemente einer Sicherheitsgarantie: eine starke ukrainische Armee, verbindliche Zusagen zu militärischer Unterstützung und die Mitgliedschaft in der EU.

Diesen dritten Punkt nennt Laschet "unrealistisch". Es werde aber keinen Abschluss geben, der rechtlich ukrainisches Territorium an Russland übergibt.

Trump scheine sich wohl dabei zu fühlen, gemeinsam mit Putin über das Schicksal Europas zu entscheiden, so Ex-US-General Ben Hodges. 12.11.2026 | 29:05 min

Laschet: Ohne unsere Unterstützung gäbe es die Ukraine nicht mehr

Angesichts der schweren Angriffe auf die Zivilbevölkerung keine Waffen an die Ukraine zu liefern, nennt Laschet eine "zynische Haltung". "Gegen Verteidigungswaffen habe ich nichts einzuwenden", sagt Mohamed Ali. Bisher sei immer von weiteren Angriffswaffen die Rede gewesen. Auch Eigendorf spricht von einer "zynischen, fast schon menschenverachtenden Haltung gegenüber der Ukraine". Zynisch sei, so die BSW-Chefin, mit dem Ziel, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, immer mehr Menschen in den Tod zu schicken.

In Dublin suchen Europas Regierungschefs eine gemeinsame Linie für einen Frieden in der Ukraine und Hilfe für Kiew. Brüsselkorrespondent Ulf Röller ist in Dublin und berichtet. 12.11.2026 | 1:22 min

Mölling betont: "Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo ein Angreifer in dem Augenblick, wo der Verteidiger die Waffen niederlegt, auch aufhört." Putin gehe es um das Wiederaufstellen des großen russischen Reiches. Hätte man, sagt Laschet, nach der Zeitenwende die Ukraine nicht unterstützt, gäbe es sie nicht mehr.

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