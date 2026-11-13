Laschet bei Illner: Merz soll mit Putin reden

CDU-Politiker bei "Maybrit Illner":Laschet: "Selbstverständlich soll Merz mit Putin reden"
von Torben Schröder
Laschet (CDU) will mehr Klarheit in der EU-Außenpolitik, Mohamed Ali (BSW) ein Ende der Waffenhilfe für die Ukraine und der ukrainische Ex-Außenminister einen raschen EU-Beitritt.
Sollte Friedrich Merz mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen? "Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ein deutscher Kanzler auch mit Putin redet", sagt Armin Laschet (CDU) in der ZDF-Sendung "maybrit illner". Allerdings sei unklar, wer von europäischer Seite in die Gespräche gehe. Der Europäische Rat könne einen Sonderbeauftragten ernennen oder eine solche Delegation anführen, sagt Laschet.
Mohamed Ali: Weitere Waffenhilfe der falsche Weg
Das BSW habe von Anfang an gesagt, dass dieser Krieg nur am Verhandlungstisch enden könne, sagt die BSW-Vorsitzende Amira Mohamed Ali. Humanitäre Hilfe sei dringend nötig, weitere Waffenhilfe der falsche Weg. Viel Geld versickere in der Ukraine.
"Die Bevölkerung muss den Gürtel immer enger schnallen", sagt Mohamed Ali mit Blick auf Deutschland. Auf der anderen Seite würden Milliarden und Abermilliarden ausgegeben. "Und keiner weiß wirklich, wofür."
"Das Geld wird ausgegeben für die Verteidigung ukrainischer Zivilisten gegen russische Angriffe und auch für Fortschritte an der Frontlinie", stellt Dmytro Kuleba klar, ehemaliger ukrainischer Außenminister. Wer den Krieg durch Einstellung der Unterstützung der Ukraine beenden wolle, wünsche sich eigentlich, "dass mehr Zivilisten in der Ukraine sterben, dass die Russen sich noch mehr ukrainisches Territorium einverleiben und dass die Ukraine als Nation zu existieren aufhört". Zudem würde wichtige Militärtechnologie in russische Hände fallen.
ZDF-Sonderkorrespondentin: Putins Interesse ist eine destabilisierte Ukraine
"Aus Putins Sicht läuft alles für ihn", sagt der Sicherheitsexperte Christian Mölling. Ein schwerer Winter nahe, die Ukraine habe keine Flugabwehr mehr. Die einzige Frage sei, ob US-Präsident Donald Trump lange genug durchhält. Dass Putin bewirkt habe, dass über die europäische Sicherheitsordnung gesprochen wird, gebe ihm die Möglichkeit, eine Lösung auf den Sankt-Nimmerleins-Tag zu verschieben.
Putin wisse, dass er gar nichts zu befürchten hat, mit Trump an seiner Seite und Europäern, die nicht mit einer Sprache sprechen, sagt die ZDF-Sonderkorrespondentin Katrin Eigendorf: "Putins Interesse ist eine komplett destabilisierte Ukraine. Putins langfristiges Interesse ist eine Spaltung und Destabilisierung Europas."
Kuleba: Drei Elemente einer Sicherheitsgarantie
"Die Ukraine ist bereit, die Kampfhandlungen entlang der aktuellen Frontlinie einzustellen", sagt Kuleba. Die Ukraine werde jedoch nicht den Anspruch Russlands auf besetzte Gebiete anerkennen. Der Ex-Außenminister nennt drei Elemente einer Sicherheitsgarantie: eine starke ukrainische Armee, verbindliche Zusagen zu militärischer Unterstützung und die Mitgliedschaft in der EU.
Diesen dritten Punkt nennt Laschet "unrealistisch". Es werde aber keinen Abschluss geben, der rechtlich ukrainisches Territorium an Russland übergibt.
Laschet: Ohne unsere Unterstützung gäbe es die Ukraine nicht mehr
Angesichts der schweren Angriffe auf die Zivilbevölkerung keine Waffen an die Ukraine zu liefern, nennt Laschet eine "zynische Haltung". "Gegen Verteidigungswaffen habe ich nichts einzuwenden", sagt Mohamed Ali. Bisher sei immer von weiteren Angriffswaffen die Rede gewesen. Auch Eigendorf spricht von einer "zynischen, fast schon menschenverachtenden Haltung gegenüber der Ukraine". Zynisch sei, so die BSW-Chefin, mit dem Ziel, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, immer mehr Menschen in den Tod zu schicken.
Mölling betont: "Es gibt kein Beispiel in der Geschichte, wo ein Angreifer in dem Augenblick, wo der Verteidiger die Waffen niederlegt, auch aufhört." Putin gehe es um das Wiederaufstellen des großen russischen Reiches. Hätte man, sagt Laschet, nach der Zeitenwende die Ukraine nicht unterstützt, gäbe es sie nicht mehr.
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