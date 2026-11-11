Nach dem zweitägigen Treffen zwischen der Ukraine und Russland unter der Vermittlung der USA sind die Differenzen nach wie vor groß. Ein Überblick über die Ergebnisse.

Bei den Verhandlungen in Abu Dhabi wurden Gefangenenaustausche vereinbart. "Das ist gut für die Menschen, die frei kommen, aber für den Friedensprozess nicht der große Wurf", so ZDF-Reporter Sebastian Ehm. 11.11.2026 | 2:30 min

Keine zwei Stunden hat der zweite Verhandlungstag zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern unter der Vermittlung der USA gedauert, dann war Schluss. Es war das erste Mal seit über acht Monaten, dass die Kriegsparteien wieder direkt aufeinandertrafen. Die Ergebnisse, die auf dem Tisch liegen - relativ dürftig.

Dabei hatte US-Präsident Trump im Vorfeld von "einem großen, schönen Abkommen" gesprochen. Eigentlich sollte es heute, am zweiten Tag, tatsächlich um mehr gehen: Deeskalationen von Angriffen auf Energieinfrastruktur auf beiden Seiten und im Schwarzen Meer.

Zudem klangen gestern die angekündigten Gespräche über Sicherheitsgarantien noch hoffnungsvoll, doch es scheiterte vor allem an einem wesentlichen Punkt.

Welche Ergebnisse liegen auf dem Tisch?

Zunächst hatte es Dreiergespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA gegeben. Danach haben die Ukrainer die europäischen Bündnispartner informiert. Der Chef des militärischen Geheimdienstes Igor Kostjukow ließ nach dem Treffen verlauten, dass die Europäer die Verhandlungen gestört hätten, doch immerhin wenigstens physisch kein Störfaktor waren.

Das Hauptergebnis der Verhandlungen: Eine wohl umfangreichere humanitäre Freilassung von Gefangenen, deren genaue Anzahl morgen festgelegt werde, so US-Vermittler und Schwiegersohn von US-Präsident Trump, Jared Kushner. Einen Austausch von Kriegsgefangenen gab es bereits nach den letzten Verhandlungen, seit 2022 sind insgesamt bei 78 Gefangenenaustauschen knapp 10.000 Ukrainer freigekommen.

"Seit Beginn des Krieges gab es regelmäßig Verhandlungen", sagt Sicherheitsexpertin Claudia Major zu den Ukraine-Verhandlungen. "Aus russischer Sicht ist es immer noch attraktiver, weiterzukämpfen". 11.11.2026 | 4:58 min

Weitere Gespräche mit Putin in Moskau

"Wir sehen Einigungen, aber auch Differenzen", so Kushner anschließend und kündigt an, bereits am Donnerstag nach Moskau zu fliegen, um mit dem russischen Präsidenten Putin unter anderem die Frage zu klären, inwieweit die Europäer in die Gespräche einbezogen werden können.

Für diese hatte Kushner noch einen Seitenhieb parat: Europa solle "einen einzigen Verhandler" für die Gespräche mit Russland benennen. "Das wäre ein größerer Erfolg, als die Zustimmung der Russen, sie in die Verhandlungen einzubeziehen."

Im Anschluss an den Besuch in Moskau will die US-Delegation den ukrainischen Präsidenten Selenskyj mutmaßlich am Rande eines europäischen Gipfeltreffens in Dublin treffen.

Unterhändler der Ukraine, Russlands und der USA kommen zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg zusammen. Man solle nicht auf Wunder hoffen, sagt Sicherheitsexperte Nico Lange. 09.11.2026 | 3:49 min

Warum geht es nicht voran?

Es gibt zwischen den Kriegsparteien im fünften Kriegsjahr immer noch völlig unterschiedliche Ziele und Forderungen.

Russlands Interessen und Maximalforderungen haben sich auch nach mehr als vier Jahren Krieg kaum geändert. Putin drängt auf eine Entmilitarisierung der ukrainischen Streitkräfte, dauerhafte Neutralität der Ukraine und die vollständige Abtretung der Regionen im Donbass, auch der bisher militärisch nicht eingenommenen Gebiete. All diese Forderungen sind für die Ukraine nicht verhandelbar.

Bei den Ukraine-Russland-Gesprächen in Abu Dhabi ging es bisher um Gefangenenaustausch und Sicherheitsgarantien. Einen sofortigen Waffenstillstand lehnt Russland aber nach wie vor ab. 11.11.2026 | 2:33 min

Eine Erkenntnis: Russland will neue Sicherheitsarchitektur

Bei den Gesprächen in Abu Dhabi liegen auch die Positionen zur Reihenfolge der Friedensschritte auseinander: Selenskyj will erst einen Waffenstillstand, dann Verhandlungen über Sicherheitsgarantien für die Ukraine.

Russland aber will vor einem Waffenstillstand über einen "breiteren europäischen Sicherheitsrahmen" verhandeln. Damit meint die russische Seite offenbar eine grundlegend neue Sicherheitsarchitektur - aber nach ihren Vorstellungen.

Seit heute verhandeln Russland und die Ukraine unter der Vermittlung der USA. Auch europäische Regierungen sind in Abu Dhabi, nehmen aber nicht direkt an den Verhandlungen teil. 10.11.2026 | 1:47 min

Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski hat heute im Anschluss an das Treffen die angebliche Missachtung der Verträge von Potsdam und Jalta nach dem Zweiten Weltkrieg kritisiert. Der Konflikt in der Ukraine habe gezeigt, dass das gesamte Sicherheitssystem schlecht funktioniere, so Medinski:

"Der Konflikt in der Ukraine hat gezeigt, dass das Sicherheitssystem in Europa sehr schlecht funktioniert, und im Grunde ist der ganze Organismus krank, und in der Ukraine ist ein Eiterherd aufgebrochen."

Es ist das erste Mal seit Februar, dass sich Vertreter Russlands und der Ukraine zu Friedensgesprächen treffen. Was von den Verhandlungen in Abu Dhabi zu erwarten ist - ZDFheute live analysiert. 10.11.2026 | 38:02 min

Kremlsprecher: "Putin für alle Kontakte mit allen offen"

Die Russen geben weiterhin vor, gesprächsbereit zu sein. Am Rande seiner heutigen Pressekonferenz sagte Kremlsprechers Dmitri Peskow auf die Frage nach Putins Teilnahme beim G20-Gipfel in Miami im Dezember: "Putin hat immer betont und betont weiterhin, dass er für Kontakte mit allen offen ist. Auch mit Europäern.

Auf die Frage: "Auch mit Merz?! lautete seine Antwort: "Selbstverständlich."

Morgen nun gehen die Gespräche in Moskau in die nächste Runde. Dass der russische Präsident Putin zu größeren Zugeständnissen bereit ist, daran glauben weder Europa noch die Ukraine.

Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog

Manuela Conrad ist ZDF-Reporterin für das Berichtsgebiet Russland, Kaukasus und Zentralasien.