Mafia-Methoden und Wegwerfagenten:So nimmt Russland Rüstungsfirmen ins Visier
von Julia Klaus und Nils Metzger
Bei Rüstungsunternehmen in ganz Europa häufen sich Sicherheitsvorfälle: Es gibt Ausspähversuche, Anschläge und Drohungen gegen Mitarbeiter - und Verbindungen nach Russland.
"Tomas, wir werden dich nie vergessen. Von deinen engen Freunden." Mehrere große Blumengestecke mit dieser Aufschrift tauchen Ende August vor einem Gebäude des litauischen Drohnenherstellers RSI Europe auf. Neben den Trauergestecken sind große Schwarz-Weiß-Fotos des RSI-Geschäftsführers platziert.
Tatsächlich ist niemand gestorben. CEO Tomas Milašauskas berichtet ZDF frontal:
Es ist ein eindrückliches Beispiel, wie persönlich Russlands Schattenkrieg für viele Betroffene inzwischen ist.
Rüstungsunternehmen betroffen von Spionage und Anschlagspläne
Rüstungsunternehmen stehen im Fokus von Geheimdienstkampagnen. Mal sind es Mafia-mäßige Drohungen, in anderen Fällen werden auf dem Firmengelände Brände gelegt, Cyberangriffe oder Ausspähversuche verübt, bei denen sich Vermummte nachts an Überwachungskameras zu schaffen machen. Auf den Rheinmetall-Chef Armin Papperger plante Russland offenbar einen Mordanschlag.
Die Rüstungsindustrie erlebt infolge des Ukraine-Kriegs einen Boom - 108 Milliarden Euro stellt die Bundesregierung allein in diesem Jahr für Verteidigung bereit. Die Auftragsbücher sind oft voll, gleichzeitig steigt aber auch die Gefährdung, der Mitarbeiter und Manager ausgesetzt sind.
Donaustahl: Wie sich ein Drohnenhersteller schützen muss
Einer von ihnen ist Stefan Thumann, Chef des bayerischen Drohnen-Startups Donaustahl. Auf ihn sollen zwei sogenannte Wegwerfagenten angesetzt worden sein; mit vorgespielter Identität forschten sie seinen Firmensitz aus. Donaustahl beliefert auch die Bundeswehr.
Im März 2026 ließ der Generalbundesanwalt zwei Tatverdächtige festnehmen. "Die Ausspähaktionen dienten mutmaßlich der Vorbereitung weiterer geheimdienstlicher Operationen gegen die Zielperson", schreiben die Ermittler. Für Thumann bedeutete der Vorfall schwerwiegende Einschnitte in seinem Alltag:
Verdächtiger: Angeworben auf einer Telegram-Jobbörse
Auch im Fall des Drohnenherstellers RSI Europe in Litauen gab es Festnahmen. Einer der Verdächtigen schildert ZDF frontal, wie er rekrutiert wurde - er möchte anonym bleiben.
Über eine Jobbörse auf Telegram sei er von einem Mann, der sich "Mykola" nannte, kontaktiert worden, um für 400 Euro Blumen zu kaufen, die am Firmensitz von RSI Europe abgelegt werden sollten. "Er hat mir geschrieben, dass sein ehemaliger Kollege gestorben sei und er deshalb Blumen für ihn kaufen wollte." Weil der Verdächtige kein Auto besaß, bat er einen Freund, die Blumen für ihn am Unternehmen abzulegen.
Der Verdächtige schildert, dass er in Litauen als belarussischer Flüchtling lebe, in Belarus wegen Protesten bereits im Gefängnis saß. Offenbar hatte er Geldprobleme. In Litauen drohen ihm nun bis zu sieben Jahre Gefängnis. "Ich wusste nicht, dass ich damit möglicherweise etwas Illegales tue. Es waren nur Blumen", sagt er.
ZDF frontal konnte die fraglichen Telegram-Posts von "Mykola" finden, auf eine Kontaktanfrage reagierte er nicht. In der gleichen Gruppe suchte "Mykola" auch Personen, mutmaßlich um Militärtechnik in Litauen zu fotografieren.
Litauens Außenminister fordert Maßnahmen gegen Russland
Die deutschen Sicherheitsbehörden beobachten eine Eskalation des russischen Vorgehens. "Neben den bekannten Spionagetätigkeiten sehen wir die Bereitschaft zu Sabotage und zu Tötungsoperationen", sagte Sinan Selen, Präsident des Bundesverfassungsschutzes, Anfang Oktober im Bundestag. Im Fadenkreuz sei insbesondere die Verteidigungsindustrie.
Litauens Außenminister Kęstutis Budrys fordert in Reaktion auf solche Vorfälle ein gemeinsames Vorgehen der EU-Staaten. Sein Fokus ist der russische Militärgeheimdienst GRU: "Bei vielen Operationen steckt der GRU dahinter", sagt Budrys ZDF frontal.
Experte rechnet mit mehr Anschlägen in Zukunft
Für den Sicherheitsexperten Christian Mölling wäre das allein noch keine Lösung - es müsse auch stärker in Spionageabwehr investiert werden. Die deutschen Nachrichtendienste seien gerade dabei, diese Kompetenzen aufzubauen. Doch Mölling warnt: "Der Staat wird nicht alles schützen können, auch wenn es theoretisch denkbar wäre. Es ist praktisch nicht umsetzbar, weil es eine Frage von Kosten ist, eine Frage von Personal ist."
Im Verborgenen finde gerade ein "Katz-und-Maus-Spiel" statt, so Mölling. "Immer da, wo Sie auf der einen Seite mehr tun, für eine Person oder ein Unternehmen, schwächen Sie wahrscheinlich den Schutz der anderen", sagt er ZDF frontal. Ein Gegner wie Russland würde das genau beobachten.
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