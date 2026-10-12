Ukraine-Krieg: Warum Europa für Russland 2026 zum Problem wird

Europas Unterstützung ist aus Sicht von Russland-Expertin Hanna Notte entscheidend für die Ukraine. Trumps Diesel-Deal mit Russland nennt sie einen "politischen Coup" für Putin.

"Wir sehen einen neuen Keil im Verhältnis zwischen Donald Trump und Selenskyj", sagt Politikwissenschaftlerin Hanna Notte. Sie hält den Diesel-Deal mit Putin für einen politischen Erfolg Russlands. 12.10.2026 | 6:13 min

Europas Unterstützung ist für die Ukraine aus Sicht der Russland-Expertin Hanna Notte entscheidend. Mit Blick auf den Herbst und Winter müssten Sanktionen und Hilfen nachjustiert werden, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.

Ihre Forderung kommt kurz vor einem Treffen der EU-Außenminister und nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten "Energie-Waffenruhe" zwischen Kiew und Moskau und dem Diesel-Deal der USA mit Russland. Notte betonte:

Die Ukraine muss diesen Winter überleben. „ Hanna Notte, Russland-Expertin

Nach US-Präsident Trumps Ankündigung einer "Energie-Waffenruhe" wirft die Ukraine Russland einen Angriff auf ein Heizkraftwerk in Kiew vor. Auch aus Charkiw wurden neue Angriffe gemeldet. 12.10.2026 | 0:21 min

Warum Europas Hilfe für die Ukraine wichtig ist

Russland wolle die Angriffe auf ukrainische Städte verstärken und sie "unbewohnbar" machen, betonte Notte.

Man kann den Krieg an der Front nicht gewinnen, aber man hofft auf einen internen Kollaps in der Ukraine. „ Hanna Notte, Russland-Expertin

Deutschland komme aktuell eine wichtige Rolle zu, auch weil es der wichtigste Unterstützer der Ukraine sei. Und weil die Europäer aus Sicht der Russen zum "strategischen Hinterland der Ukraine" geworden seien, ziele die hybride Bedrohung nicht mehr nur darauf ab, den gesellschaftlichen Rückhalt für die Ukraine-Politik zu zerstören, sondern auch darauf, Militärlogistik und Rüstungsindustrie zu treffen, sagte Notte im ZDF.

Russlands Hauptproblem 2026 sind die Europäer. „ Hanna Notte, Russland-Expertin

Hanna Notte ... ... ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie leitet das Eurasien-Programm des James Martin Center for Nonproliferation Studies und ist Senior Associate am CSIS.

Trumps Kritik an Selenskyj sei "schon sehr massiv", sagt ZDF-Reporter Torge Bode. Der US-Präsident hat eine Waffenruhe für Angriffe auf Energieanlagen angekündigt, Bedingungen bleiben offen. 12.10.2026 | 4:26 min

Neuer Keil zwischen Trump und Selenskyj

Zum Diesel-Deal, wonach Russland Hunderttausende Tonnen Dieselkraftstoff an die USA und den Weltmarkt liefern soll, sagte Notte:

Das ist natürlich jetzt ein politischer Coup für Wladimir Putin. „ Hanna Notte, Russland-Expertin

Wirtschaftlich werde der Deal aber "nicht so sehr ins Gewicht fallen". Zudem sei unklar, wie viel Diesel die Russen überhaupt exportieren könnten.

Aber wir sehen einen neuen Keil im Verhältnis zwischen Donald Trump und Selenskyj. „ Hanna Notte, Russlandexpertin

Russische Angriffe und eine unsichere Strom- und Wasserversorgung belasten den Alltag in Kiew. Viele planen, die Stadt zu verlassen, doch nicht alle können sich einen Umzug leisten. 12.10.2026 | 2:28 min

Russland und USA: Diesel-Deal ohne Ende des Ukraine-Krieges

Russland etabliere das Prinzip, dass man bilaterale Deals mit den Amerikanern machen kann, ohne eine Befriedung des Ukraine-Konfliktes vorauszusetzen, betonte die Russland-Expertin.

Politisch ist hier wirklich Russland der Profiteur. „ Hanna Notte, Russland-Expertin

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