Ukraine-Krieg: Warum Europa für Russland 2026 zum Problem wird

Expertin Hanna Notte zu Ukraine-Krieg:"Russlands Hauptproblem 2026 sind die Europäer"
Europas Unterstützung ist aus Sicht von Russland-Expertin Hanna Notte entscheidend für die Ukraine. Trumps Diesel-Deal mit Russland nennt sie einen "politischen Coup" für Putin.
Europas Unterstützung ist für die Ukraine aus Sicht der Russland-Expertin Hanna Notte entscheidend. Mit Blick auf den Herbst und Winter müssten Sanktionen und Hilfen nachjustiert werden, sagte sie im ZDF-Morgenmagazin.
Ihre Forderung kommt kurz vor einem Treffen der EU-Außenminister und nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten "Energie-Waffenruhe" zwischen Kiew und Moskau und dem Diesel-Deal der USA mit Russland. Notte betonte:
Warum Europas Hilfe für die Ukraine wichtig ist
Russland wolle die Angriffe auf ukrainische Städte verstärken und sie "unbewohnbar" machen, betonte Notte.
Deutschland komme aktuell eine wichtige Rolle zu, auch weil es der wichtigste Unterstützer der Ukraine sei. Und weil die Europäer aus Sicht der Russen zum "strategischen Hinterland der Ukraine" geworden seien, ziele die hybride Bedrohung nicht mehr nur darauf ab, den gesellschaftlichen Rückhalt für die Ukraine-Politik zu zerstören, sondern auch darauf, Militärlogistik und Rüstungsindustrie zu treffen, sagte Notte im ZDF.
... ist promovierte Politikwissenschaftlerin. Sie leitet das Eurasien-Programm des James Martin Center for Nonproliferation Studies und ist Senior Associate am CSIS.
Neuer Keil zwischen Trump und Selenskyj
Zum Diesel-Deal, wonach Russland Hunderttausende Tonnen Dieselkraftstoff an die USA und den Weltmarkt liefern soll, sagte Notte:
Wirtschaftlich werde der Deal aber "nicht so sehr ins Gewicht fallen". Zudem sei unklar, wie viel Diesel die Russen überhaupt exportieren könnten.
Russland und USA: Diesel-Deal ohne Ende des Ukraine-Krieges
Russland etabliere das Prinzip, dass man bilaterale Deals mit den Amerikanern machen kann, ohne eine Befriedung des Ukraine-Konfliktes vorauszusetzen, betonte die Russland-Expertin.
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