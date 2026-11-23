Beim Treffen mit Nato-Generalsekretär Rutte hat Kanzler Merz die Nicht-Aufnahme der Ukraine 2008 in die Nato einen Fehler genannt. Zudem warnte er Russland vor neuen Provokationen.

Hintergrund ist der Absturz dreier russischer Marschflugkörper in Polen. Bei dem Treffen von Kanzler Merz mit Nato-Generalsekretär Rutte ging es zudem um eine größere Unterstützung der Ukraine. 23.11.2026 | 1:39 min

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat die im Jahr 2008 nicht erfolgte Aufnahme der Ukraine in die Nato als Fehler bezeichnet. Merz äußerte sich bei einer Pressekonferenz mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte in Berlin auf die Frage, ob er die Ansicht des französischen Präsidenten Emmanuel Macron teile, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen sei, über einen Nato-Beitritt der Ukraine zu reden.

Merz sagte, es sei aus der Rückschau ein Fehler gewesen, dem amerikanischen Vorschlag im Jahr 2008 auf dem Nato-Gipfel in Bukarest nicht zu folgen, die Ukraine in die Nato aufzunehmen.

Wenn sie Mitglied der Nato geworden wäre, wäre dieser Krieg wahrscheinlich zu verhindern gewesen. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Debatte um Nato-Beitritt der Ukraine

Ende 2024 hatte die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Ukraine-Politik verteidigt. Das gilt insbesondere für ihre Weigerung, der Ukraine schon beim Nato-Gipfel in Bukarest 2008 den Weg in das westliche Militärbündnis durch einen "Aktionsplan für die Mitgliedschaft" zu ebnen. "Ich komme auch nach eingehender Prüfung dazu, dass es auf jeden Fall richtig war und gute Gründe gab", sagte Merkel im Podcast "Politik mit Anne Will".

Sie habe es richtig gefunden, so vorzugehen, wie sie vorgegangen sei. Merkel hatte darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der ukrainischen Bevölkerung seinerzeit gegen einen Nato-Beitritt gewesen sei.

In der Hauptstadt kamen die Delegationen aus 45 Nationen zusammen, um über weitere finanzielle Unterstützung für die Ukraine zu beraten und über die Beteiligung Europas an Friedensverhandlungen. 19.11.2026 | 2:24 min

Frankreichs Präsident Macron machte vor kurzem deutlich, er wolle über einen Beitritt der Ukraine zur Nato debattieren. "In der aktuellen Lage, angesichts der russischen Maximalpositionen, denke ich, dass wir die Frage des Beitritts der Ukraine in die Nato wieder aufmachen müssen", sagte Macron nach einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin.

Sicherheitsgarantien für die Ukraine

Merz nannte die französische Position "sachlogisch". Sie entspreche den Sicherheitsgarantien, die die Ukraine brauche und die man ihr nach dem Ende des Krieges geben wolle. Die Sicherheitsgarantien sollten "Artikel-5-ähnliche Sicherheitsgarantien" sein. Artikel 5 besagt, dass ein bewaffneter Angriff auf ein oder mehrere Bündnismitglieder als Angriff auf alle gilt.

Diese Sicherheitsgarantien kämen einem Nato-Beitritt "sehr nahe", sagte Merz. "Ich kann mir ehrlich gesagt die Zukunft der Ukraine nicht vorstellen ohne solche Sicherheitsgarantien, die sie dringend braucht. Und es sind Sicherheitsgarantien nicht alleine für die Ukraine, sondern es sind Sicherheitsgarantien für uns alle."

Während Kanzler Merz in Berlin die Willigen zum größten Ukraine-Gipfel empfängt, trifft sich Trump mit Putin und Xi. Im Anschluss ruft Trump in Berlin an und fordert mehr Friedensbemühungen. 22.11.2026 | 3:46 min

Merz warnt Russland vor weiteren Provokationen

Der Absturz von drei russischen Marschflugkörpern in Polen während schwerer Luftangriffe auf die Ukraine beschäftigt die Nato und ihre Mitgliedsstaaten. Bei dem Treffen mit Nato-Generalsekretär Rutte forderte Bundeskanzler Merz, Russland müsse seine "gefährlichen Provokationen" sofort einstellen.

Polen kann dabei auf unsere volle Solidarität zählen. Und wäre es erforderlich, dann wird die Nato im Bündnisgebiet natürlich jeden Fuß Territorium verteidigen. „ Bundeskanzler Friedrich Merz

Auch Rutte sah die Verantwortung für den Zwischenfall klar bei Moskau. Polen kündigte an, man werde den russischen Botschafter einbestellen.

Nato-Generalsekretär Rutte nennt den Einschlag mutmaßlicher Raketen in Polen einen „gefährlichen Vorfall“. Die Nato werde jeden Zentimeter Polens verteidigen. 21.11.2026 | 1:47 min

Bericht über russische Atomwaffenpläne im All

Merz äußerte sich zudem zu einem Medienbericht, wonach Russland noch in diesem Jahr einen Satelliten mit Atomsprengkopf in den Weltraum bringen könnte.

Bundeskanzler Merz nannte den Bericht bei dem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte im Kanzleramt "schockierend". "Es zeigt, zu welcher Eskalation Russland offensichtlich bereit ist", betonte der Kanzler.

Quelle: dpa