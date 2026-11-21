Nach dem erneuten Absturz militärischer Flugobjekte in Polen hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue beschworen. In Warschau findet er deutliche Worte.

Nato-Generalsekretär Rutte nennt den Einschlag mutmaßlicher Raketen in Polen einen „gefährlichen Vorfall“. Die Nato werde jeden Zentimeter Polens verteidigen. 21.11.2026 | 1:47 min

Nach den Abstürzen von drei militärischen Flugobjekten in Polen während russischer Luftschläge gegen die Ukraine hat Nato-Generalsekretär Mark Rutte die Bündnistreue beschworen. Bei einem Besuch in Warschau sagte Rutte:

Die Nato wird jeden Zentimeter polnischen Territoriums verteidigen. „ Mark Rutte, Nato-Generalsekretär

Rutte sprach von einem "gefährlichen Vorfall" und versicherte, der Nato-Oberbefehlshaber in Europa werde alles tun, um herauszufinden, wo die Gefahren für das westliche Abschreckungs- und Verteidigungssystem liegen - und welche Änderungen nötig seien.

Polen sei "ein verlässlicher Verbündeter", betonte Rutte. "Sie verfügen hier über ausgezeichnete Streitkräfte, und wir müssen nun genau feststellen, was geschehen ist", sagte er vor polnischen Medien, darunter die Nachrichtenagentur PAP.

In Polen übt die sogenannte "Koalition der Willigen" für die potenzielle Absicherung eines Friedens in der Ukraine. In der Nähe fallen Objekte vom Himmel. Steckt Russland dahinter? 21.11.2026 | 2:11 min

US-Denkfabrik: Russland wollte Reaktion der Nato testen

Am Freitag waren nach polnischen Regierungsangaben drei russische Flugobjekte in den polnischen Luftraum eingedrungen und abgestürzt. Bei einem der Objekte handelt es sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft um einen russischen Marschflugkörper vom Typ CH-101. An der Absturzstelle in Nowy Lipowiec habe man Antriebs- und Steuerungselemente geborgen. Verletzt wurde bei den Vorfällen niemand.

Regierungschef Donald Tusk warf Moskau eine gezielte Provokation während einer westlichen Militärübung vor. In Polen findet gerade das erste Manöver der sogenannten Koalition der Willigen statt. 2.800 Soldaten aus elf Ländern nehmen teil. Dabei soll getestet werden, wie nach dem Ende des Kriegs ein dauerhafter Frieden gesichert werden kann. Die Übung soll bis zum 22. November dauern und wird von Großbritannien und Frankreich geleitet.

In Polen wächst die Sorge, dass Russlands Krieg näher rückt. Das Land sichert seine Grenzen zu Belarus und Kaliningrad. Im Dorf Dorohusk nahe der Ukraine ist der Krieg für viele Menschen nah. 09.10.2026 | 1:36 min

Auch die Experten des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) ziehen in einer Analyse eine Verbindung zu dem Manöver. "Das ISW geht davon aus, dass der Kreml diese Luftraumverletzungen zeitgleich mit einer laufenden Militärübung der Koalition der Willigen in Nowa Deba in Polen durchgeführt hat, um die Unterstützung der Koalition der Willigen für die Ukraine zu beeinträchtigen und die Reaktionen der Nato zu testen", heißt es in dem Bericht.

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Vorfall soll im Nordatlantikrat erörtert werden

Die Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Flugobjekte werde am Montag in Brüssel in einer Sitzung des Nordatlantikrates erörtert, des wichtigsten politischen Entscheidungsgremiums der Nato, sagte ein Nato-Vertreter der Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich um "reguläre Konsultationen unter Verbündeten", präzisierte er. Dem polnischen Rundfunk zufolge wird Polens Vize-Verteidigungsminister Pawel Zalewski daran teilnehmen.

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Quelle: dpa, AFP