Neue Weltordnung?:Militärökonom Keupp: Putin "ist ein Vasall Chinas"
Der Gipfel in China habe zwischen zwei Großmächten stattgefunden - und einer, die gerne dazugehören würde, sagt der Militärökonom Keupp. Xi habe Putin gezeigt, was seine Rolle sei.
Beim Dreiergipfel im chinesischen Shenzhen haben die Staatschefs der USA, Russlands und Chinas über internationale Konflikte gesprochen. Doch obwohl sich die Atommächte auf eine "Erklärung zum Frieden" einigten, sei das Treffen rein symbolisch zu werten, sagte der Militärökonom Marcus Keupp bei ZDFheute live. Spannend sei es jedoch im Hinblick auf die Dynamiken zwischen den drei Teilnehmern Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping gewesen.
Sehen Sie das Interview oben im Video in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagte Keupp über ...
... die Bedeutung des Dreiertreffens in Shenzhen
Eine neue Weltordnung entstehe aus dem Treffen zwischen Putin, Xi und Trump nicht, stellte Keupp klar.
So trage die etwa von Bundeskanzler Merz gezogene Parallele zur Konferenz von Jalta im Jahr 1945 nicht: Damals hatte Deutschland den Zweiten Weltkrieg verloren und saß als Aggressor - anders als heute Putin - nicht mit am Konferenztisch.
Das Treffen in Shenzhen sei "etwas völlig anderes". "Es ist eine schöne Inszenierung, es ist ein großer Gewinn für China, würde ich sagen." Die kleinen, feinen Details seien zwar "sehr schön gemacht", aber es gebe "wenig Ergebnis".
… ist Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich, der Ausbildungsstätte für Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Zuvor hat er an der Universität Mannheim und der Warwick Business School Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Universität St. Gallen promoviert. In seiner Forschung beschäftigt sich Keupp insbesondere mit militärischer Logistik. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022 analysiert Keupp das Geschehen an der Front, die russischen und ukrainischen Nachschublinien sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges.
... Putins Rolle in der Welt
In Russland selbst möge Putin zwar mächtig sein, verglichen mit Xi und Trump sei er aber "die kleinste Macht", sagte Keupp. Zwar fabuliere der Kreml-Chef von sich selbst als Großmacht. Doch es gelte, zwischen purer Symbolik und den wirtschaftlichen und militärischen Fakten klar zu trennen.
Schließlich schaffe Putin es seit viereinhalb Jahren "nicht einmal, die beiden großen Städte Brjansk und Kramatorsk einzunehmen". Trotzdem gebe es bisher keinerlei Anzeichen, dass Putin von seinen Kriegszielen und seiner imperialen Weltsicht abrücken könnte.
Das "Gerede" über Verhandlungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs bestärke das Kreml-Narrativ, warnte Keupp. Damit würde man einen Kriegsverbrecher, nämlich Putin, aufwerten.
Dazu zählt laut Keupp auch die jüngste Einladung Putins an die Europäer zu Gesprächen nach Moskau. "Wir sollten dringend weg davon, uns so konditionieren zu lassen", appellierte Keupp.
Stattdessen sollte die Ukraine so ausgestattet werden, dass sie "Putin in jeder Form klar machen kann, dass er keine Chance hat". Etwa habe die Ukraine bisher keine vollständige Kontrolle über ihren Luftraum. Europa agiere weiterhin zu passiv und "viel zu zögerlich" - trotz der nun zugesagten weiteren Hilfen von 45 Milliarden Euro sowie bei der Flugabwehr.
... das Verhältnis zwischen Xi und Putin
Aufschlussreich sei, wie Putin bei dem Treffen von Xi Jinping behandelt worden sei, sagte Keupp. Auf Fotos habe der chinesische Präsident den Kreml-Chef auf die Seite gedrängt.
Das ärgere den russischen Präsidenten auch sichtlich. Wenn überhaupt, entstehe gerade eine neue bipolare Ordnung aus China als aufstrebender Großmacht und den USA als "eher stagnierender Großmacht", in der Russland nicht gleich bedeutend sei.
Aktuell profitiere China zwar vom Ukraine-Krieg, da es Russland nun sämtliche Konsumgüter liefere, die zuvor aus den USA importiert wurden. Doch Russland sei für China kein wichtiger Markt. Vielmehr halte China Russland über die Belieferung in Abhängigkeit.
Derzeit sei Moskau für China nützlich als "böser Kettenhund gegen den Westen". Doch China denke langfristiger: Wenn ihm Russland irgendwann nicht mehr nütze, werde es womöglich mit dem nächsten amerikanischen Präsidenten versuchen, "irgendeine Art von stabilem Kompromiss auszuhandeln", so Keupp.
... mögliche Folgen aus dem Treffen von Putin, Xi und Trump
Während Xi ohnehin kein Interesse daran habe, "aktiv irgendwas zu tun", stehe Trump mit den neuen Senatoren und Kongressabgeordneten ab Januar unter sehr großem Druck und werde seine Energie auf innenpolitische Fragen richten müssen. Und die Ukraine werde unterdessen weiterkämpfen.
Das schüre die Hoffnung, dass sich die Weltordnung in diesem Kriegswinter womöglich auch "zum Positiven wenden" könnte, sagte Keupp. "Vielleicht haben wir den Höhepunkt der autoritären Verehrung des Rechtspopulismus und so weiter gesehen."
Klar sei aber, dass sich Europa seinen "bequemen Wohlstandspazifismus" nicht mehr leisten könne. Der Ukraine-Krieg habe bei allem Schrecken auch etwas Gutes, findet Keupp: "Er erzeugt Anpassungsdruck."
Die Europäer würden merken, dass es so nicht weitergehen könne, weil sie sonst aus der Weltpolitik verschwinden würden. "Ich hoffe sehr, dass es für Europa noch nicht zu spät ist."
Das Interview führte ZDFheute live-Moderator Philip Wortmann. Die Zusammenfassung ist von Anja Engelke.
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