Trump reist zum Apec-Gipfel nach China, wo er erstmals mit Xi und Putin zusammensitzen wird. Was der US-Präsident erreichen will und warum der Gipfel für ihn heikel werden könnte.

Trump will bei dem Gipfel über atomare Abrüstung und den Iran-Krieg sprechen. Quelle: Mandel Ngan / AFP

Es ist ein Gipfel, den es so noch nie gegeben hat: Erstmals werden die Staatschefs der USA, Chinas und Russlands gemeinsam an einem Tisch sitzen. Bislang gab es zwischen den drei Atommächten nur bilaterale Gespräche.

Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 waren Donald Trump, Wladimir Putin und Xi Jinping zwar alle vor Ort, direkte Gespräche führten sie jedoch nur unter vier Augen. Nun treffen sie sich am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen in China zu einem historischen Dreiertreffen.

US-Präsident Donald Trump brach bereits zu seiner seit Langem geplanten Asienreise auf. Auf die Frage, ob die Verluste der Republikaner bei den Midterms seinen Einfluss auf der internationalen Bühne schmälern könnten, antwortet er knapp "Nein". Die Wähler seien unzufrieden mit dem Kongress, nicht mit ihm.

In Shenzhen bietet sich Trump nun die Gelegenheit, genau das zu demonstrieren: dass er trotz der innenpolitischen Niederlage als zentrale Figur der Weltpolitik auftreten kann. Doch das Dreiertreffen birgt für den US-Präsidenten auch Gefahren.

Welche Ziele verfolgt Trump beim Apec-Gipfel?

Innenpolitisch spielt Apec für Trump eine wichtige Rolle, erklärt der US-Politikwissenschaftler Jack A. Goldstone gegenüber ZDFheute. Er sieht den Gipfel vor allem als Bühne für Trump.

Nach den verlorenen Midterms wolle der Präsident zeigen, dass er weiterhin zu den einflussreichsten Politikern der Welt gehöre.

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Sein wichtigstes Ziel sei es, sich neben Xi Jinping und Wladimir Putin als gleichrangiger Machtpolitiker zu präsentieren.

Trumps Ziel bei diesem Treffen wird es sein, sich als starker Mann zu präsentieren, auf Augenhöhe mit Xi und Putin zu erscheinen und seine Rolle als einer der führenden Politiker der Welt zu unterstreichen. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Konkrete Durchbrüche erwartet Goldstone dagegen eher nicht. Zwar könnte Trump Xi um Unterstützung bei Bemühungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges bitten. Doch aus Sicht des Experten habe China derzeit "nichts davon zu gewinnen, wenn dieser Konflikt endet".

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Welche Rolle spielen China und Russland in Trumps Außenpolitik?

China und Russland gehören zu den wichtigsten außenpolitischen Rivalen der Vereinigten Staaten. Xi und Putin ginge es bei dem Treffen nach Einschätzung Goldstones allerdings weniger darum, Trump konkrete Zugeständnisse abzuringen.

"Xi und Putin werden das Treffen vor allem nutzen, um vor den versammelten Apec-Staaten Stärke zu demonstrieren", sagt der Politikwissenschaftler. Ihr Ziel sei es, ein Bild einer veränderten Weltordnung zu vermitteln.

Xi und Putin wollen den Apec-Staaten zeigen, dass die USA an Einfluss verloren haben und nicht länger die führende Supermacht der Welt sind. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Dabei könnte Trump nach Ansicht Goldstones sogar in die Rolle des Statisten geraten. Die Wahl des Austragungsortes Shenzhen sei kein Zufall. Die chinesische Technologiemetropole solle die wirtschaftliche und technologische Stärke des Landes demonstrieren.

"Der Ort des Treffens wurde auch deshalb gewählt, um Chinas Aufstieg sichtbar zu machen", sagt Goldstone. Selbst die Inszenierung der Begegnungen könne darauf ausgerichtet sein, "Xi als Trump ebenbürtig oder sogar überlegen erscheinen zu lassen".

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Welche Gefahren birgt der Gipfel für Trump?

Der Gipfel bietet Trump die Möglichkeit, sich als globaler Staatsmann zu präsentieren. Gleichzeitig gibt es erhebliche Risiken für den US-Präsidenten, der in einer schwachen Position nach China reist.

Neben den deutlichen Verlusten der Republikaner bei den Midterms ist da noch der Skandal um Nvidia-Chef Jensen Huang, einem wichtigen Verbündeten Trumps in der Wirtschaft. Das dürfte Trumps Verhandlungsposition schwächen.

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China und Russland hätten deshalb wenig Grund, auf Trump zuzugehen, sagt US-Politikwissenschaftler Goldstone:

Xi und Putin werden deshalb das Gefühl haben, keinen Grund zu haben, bei Themen nachzugeben oder Trumps Forderungen zu entsprechen. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

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Schwächt Trumps "America First"-Politik den US-Einfluss in Asien?

Kritisch sieht der Politologe auch die Themen, die Trump seiner Ansicht nach wahrscheinlich nicht in den Mittelpunkt stellen wird. Eigentlich müsse es um internationale Regeln für Künstliche Intelligenz oder Chinas Vorgehen gegenüber Taiwan gehen.

Wenn Trump die amerikanischen Interessen konsequent vertreten wollte, würde er mit Xi und Putin über globale Sicherheitsstandards für Künstliche Intelligenz sprechen. „ Jack A. Goldstone, US-Politikwissenschaftler

Stattdessen befürchtet er, dass Trump vor allem darauf bedacht sein könnte, gute Beziehungen zu beiden Staatschefs aufrechtzuerhalten.

Katharina Schuster ist Korrespondentin im ZDF-Studio in Washington D.C.