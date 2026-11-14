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Weißes Haus: Trump trifft sich mit Putin und Xi in China

Dreiertreffen angekündigt:Weißes Haus: Trump trifft sich mit Putin und Xi in China

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Erstmals sollen Trump, Xi und Putin nach Angaben des Weißen Hauses zu einem Dreiertreffen nächste Woche in China zusammenkommen. Es soll auch um Atomwaffen gehen.

Donald Trump spricht in ein Mikrofon

Trump trifft Xi und Putin laut den USA am Rande des Apec-Wirtschaftsgipfels.

Quelle: AP

US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin werden nach Angaben des Weißen Hauses in der nächsten Woche zu einem Dreiertreffen in China zusammenkommen. Dabei wolle Trump auch über eine mögliche Reduzierung der weltweiten Atomwaffenbestände sprechen, hieß es aus der Regierungszentrale in Washington.

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Das diplomatische Dreiertreffen in dieser Zusammensetzung ist ein historisches. Bislang gab es nur bilaterale Gespräche zwischen den Atommächten. Beim G20-Gipfel im japanischen Osaka 2019 waren Trump, Putin und Xi zwar zugegen, es kam allerdings nur zu bilateralen Treffen.

Geht es um einen neuen Atomwaffen-Abrüstungsvertrag?

Ein US-Beamter dämpfte die Erwartungen, dass bei dem Gespräch über Atomwaffen konkrete Ergebnisse oder eine Vereinbarung erzielt werden. Vielmehr sei dieses als Einstieg anzusehen.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Weltkarte mit Atommächten und Atomwaffen

Russland und die USA besitzen den größten Teil der Atomwaffen. Deswegen sind bilaterale Verträge zur Abrüstung zentral.

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Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden. Zuletzt hatte Trump gesagt, die USA stünden mit Russland und China in Gesprächen zu atomarer Abrüstung.

Ende 2025 hatte Trump weltweit für Aufsehen gesorgt, als er Atomwaffentests der USA ankündigte - nukleare Explosionen sollte es dabei nicht geben, stellte sich hinterher heraus. Trump hatte gesagt, dass die USA nicht das einzige Land bleiben wollten, das nicht teste. Putin hatte in diesem Zeitraum seine Regierung angewiesen, die Zweckmäßigkeit möglicher Atomwaffentests zu prüfen.

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Wird auch der Ukraine-Krieg Thema sein?

Trump, Putin und Xi treffen sich im Kontext des Wirtschaftsgipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), der in Shenzhen am Mittwoch und Donnerstag ausgerichtet wird. Zuletzt hatte Xi im September Trump im Weißen Haus besucht.

Der US-Präsident trifft erstmals persönlich wieder auf Russlands Präsidenten Putin, seitdem sich die beiden zu einem Zweier-Gipfel in Alaska im Sommer 2025 getroffen hatten. Putin war zuletzt im Mai nach Peking gereist, um Xi zu besuchen. Tage davor hatte Xi dort Trump empfangen.

Trump und Putin kommen in China zusammen, nachdem es zuletzt wieder diplomatische Gespräche über einen Ausweg aus dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gegeben hatte. In der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate hatten Teams aus Russland und der Ukraine erstmals seit mehr als acht Monaten wieder unter US-Vermittlung miteinander verhandelt.

Trump wollte schon länger Xi dazu animieren, mit den USA auf ein Ende des Konflikts hinzuwirken, der seit Februar 2022 dauert. China ist ein wichtiger Handelspartner Russlands. Ölimporte aus Russland spülen viel Geld in Moskaus Kriegskasse. Peking gilt als wichtiger Rückhalt Moskaus auf internationaler Bühne.

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete Maybrit Illner am 29.10.2026 um 22:15 Uhr.

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