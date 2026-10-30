Vor den Midterms nähern sich Trump und Putin an - mit dem Waffenstillstand in Oleschky und neuen möglichen Gesprächen, aber ohne Kiew. Militärökonom Keupp analysiert die Lage.

Wie Trumps Nähe zu Putin die Zukunft der Ukraine beeinflusst

Mit der Waffenruhe in Oleschky wolle Russland die öffentliche Meinung in Europa beeinflussen, so Militärökonom Marcus M. Keupp bei ZDFheute live. Das sei typisch für den Kreml. 29.10.2026 | 24:48 min

In der russisch besetzten Stadt Oleschky hält die von den USA und Russland beschlossene Waffenruhe. Sie zeigt: Frieden in der Ukraine wäre möglich - wenn Putin es will.

Vermittelt wurde die Feuerpause von der US-amerikanischen First Lady Melania Trump, trotzdem könnte dieser vermeintlich friedenspolitische Erfolg eher den Republikanern bei den anstehenden Midterms helfen. Denn US-Präsident Donald Trump muss Ergebnisse liefern, um seine Wahlversprechen zu halten und Stimmen zu sammeln.

Die Mission sei so geplant worden, dass sie funktioniere, so ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh bei ZDFheute live. In anderen Teilen der Ukraine greife Russland weiter massiv an. 29.10.2026 | 4:52 min

Welche Folgen hat die neue Nähe zwischen Donald Trump und Wladimir Putin? Militärökonom Marcus M. Keupp sagt, die Unterstützer der Ukraine sollten sich nicht von Putin in die Irre führen lassen. Im Interview mit ZDFheute live erklärt der Experte, wie der Kreml versucht, die USA und auch Europa zu beeinflussen.

In Oleschky haben Evakuierungs- und Hilfsaktionen begonnen. Die Bewohner der seit Jahren besetzten Stadt sollen in Sicherheit gebracht werden. 30.10.2026 | 3:05 min

Sehen Sie oben das Interview in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen:

Das sagt Militärökonom Marcus M. Keupp zu der Frage…

… welche Bedeutung die Waffenruhe in Oleschky hat

Als US-Wahlkampfmanöver schätzt Militärökonom Marcus M. Keupp die unter anderem von First Lady Melania Trump vermittelte Waffenruhe zwischen der Ukraine und Russland ein. Aus russischer Perspektive stecke mehr dahinter:

Das alles sind russische Einflussoperationen, die darauf gerichtet sind, unser Denken so in Richtung zu bewegen, es stünde jetzt irgendeine Art von Frieden vor der Tür. „ Marcus M. Keupp, Militärökonom

Durch die Waffenruhe in Oleschky werde der "Eindruck einer Friedens-Illusion" erweckt, während der Beschuss auf Kiew und andere ukrainische Städte unvermindert weitergehe, so der Experte.

Dr. Marcus M. Keupp Quelle: ZDF … ist Dozent für Militärökonomie an der Militärakademie der ETH Zürich, der Ausbildungsstätte für Berufsoffiziere der Schweizer Armee. Zuvor hat er an der Universität Mannheim und der Warwick Business School Betriebswirtschaftslehre studiert und an der Universität St. Gallen promoviert. In seiner Forschung beschäftigt sich Keupp insbesondere mit militärischer Logistik. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine 2022 analysiert Keupp das Geschehen an der Front, die russischen und ukrainischen Nachschublinien sowie die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges.

Russland setze bei den Deals mit den USA auf einen langfristigen Effekt, sagt ZDF-Reporter Sebastian Ehm bei ZDFheute live. Russland vermittle Washington, nach einem Sieg sei dort "richtig Kohle" zu machen. 29.10.2026 | 6:12 min

… was die Midterms mit der Annäherung von Trump und Putin zu tun haben

"Sie haben es hier zu tun mit zwei wirklich zutiefst korrupten Männern und Geschöpfen des 20. Jahrhunderts, die versuchen, 'die Uhr der Weltgeschichte zurückzudrehen'" - sagt Militärökonom Keupp. Vor den Midterms in den USA stehe Präsident Trump insbesondere wegen der infolge des Iran-Kriegs hohen Gaspreise unter Druck. Putin habe dabei klar verstanden, wie man "Trumps narzisstische Ader" bedienen könne, so Keupp.

Trump hat natürlich ein Interesse daran, dass er sich positionieren kann als 'Ich bin der Präsident, der jetzt doch was tut‘. „ Dr. Marcus M. Keupp, Militärökonom

Diesen Eindruck wolle er mit der Waffenruhe in Oleschky, aber auch durch den mit Russland geschlossenen Diesel-Deal vermitteln. Mit diesem habe Trump viele Schlagzeilen machen können, obwohl mit Russlands erster Diesel-Lieferung nicht annähernd der Bedarf der USA gedeckt werden könne.

Der US-Präsident steht innenpolitisch unter anderem wegen hoher Spritpreise unter Druck. Nun soll ein Deal mit Putin für Diesellieferungen aus Russland sorgen - trotz Sanktionen. 10.10.2026 | 2:18 min

... zur Rolle Russlands in der Welt

Russlands Präsident Putin sehe sich in der Tradition sowjetischer Führer und halte sich für ebenbürtig gegenüber den USA und China. Das sei weder wirtschaftlich noch militärisch der Fall, so der Militärökonom.

Putin ist im Moment dabei, eine Art Rohstoffkolonie oder Vasall von China zu werden. „ Marcus M. Keupp, Militärökonom

Gelinge es Putin, Trump auf seine Seite zu ziehen, müsse er nicht mehr militärisch gewinnen, analysiert Keupp. Dabei könne man sogar spekulieren, dass Russlands Präsident mittlerweile selbst der Überzeugung sei, dass er diesen Konflikt nicht mehr militärisch gewinnen könne oder viel mehr dafür opfern müsste, so der Experte.

Dem gegenüber müsse Europa geeint stehen, weiter aufrüsten und Waffenlieferungen an die Ukraine ausweiten.

Das Interview führte ZDFheute-live-Moderatorin Sarah Bildau.

Ein mögliches Dreiergipfeltreffen, vielleicht ein Machtwechsel bei den Midterms und eine Waffenruhe, bei der Kiew und Moskau zusammenarbeiten: ZDFheute live zur Zukunft der Ukraine. 29.10.2026 | 39:56 min

Sehen Sie hier die ganze ZDFheute-live-Sendung:

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, die Kämpfe dauern an. Alle Entwicklungen und Ukraine-News im Liveticker. Liveblog