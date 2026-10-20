Ukraine-Krieg: Trump offen für Treffen mit Putin und Xi

US-Präsident Trump signalisiert Bereitschaft zu einem möglichen Dreiergipfel im November in China. Die Ukraine soll nicht dran teilnehmen - und kritisiert ihren Ausschluss scharf.

Trump zeigt sich offen für Gipfel mit Putin und Xi

Selenskyj warnt vor einer Parteinahme der Vereinigten Staaten für Russland. "Sollte sich Washington auf Moskaus Seite stellen, könne die Ukraine nicht überdauern", sagte er dem US-Sender NBC. 19.10.2026 | 0:24 min

US-Präsident Donald Trump hat sich offen für einen Dreiergipfel mit Kremlchef Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping am Rande des Treffens der Apec-Staaten in China im November gezeigt. Er sei zu einem solchen Treffen bereit, sagte Trump am Montag zu Journalisten.

Zuvor hatte das "Wall Street Journal" berichtet, Putin habe ein Treffen mit Trump und Xi ins Gespräch gebracht, um über ein Ende des Ukraine-Kriegs zu verhandeln.

Trump sagte, er gehe davon aus, dass es dabei eher um die nukleare Abrüstung gehen könne. Auf Nachfrage deutete er an, dass er auch bereit sein könnte, ohne den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über ein Kriegsende zu verhandeln. "Alles, was ich tun kann, um den Krieg zu beenden, ob jemand dabei ist oder nicht", sagte der Republikaner.

Ich denke, es ist an der Zeit, dass jemand anderes im Namen der Ukraine verhandelt. „ Donald Trump, US-Präsident

Fangnetze gegen russische Drohnen, eine Rampe für eine Pontonbrücke: In Kiew prägt der Krieg das Stadtbild. Der Winter naht, der Partner jenseits des Atlantiks ist unzuverlässig. 19.10.2026 | 2:35 min

Gespräche über mögliches Treffen von Trump und Putin

Vertreter Russlands und der USA hatten zuvor am Montag gesagt, die Gespräche über ein Treffen in China dauerten an. US-Außenminister Marco Rubio bestätigte, dass es Gespräche über ein Treffen gegeben habe. "Ich weiß nicht, ob irgendetwas beschlossen wurde."

Kremlsprecher Dmitri Peskow räumte ebenfalls ein, dass die Möglichkeit eines solchen Treffens zur Sprache gekommen sei. Konkrete Vorschläge oder Vereinbarungen über das Treffen selbst, eine mögliche Agenda und Gesprächsinhalte seien aber weder erörtert noch vorgelegt worden.

Ein mögliches Treffen zwischen China, den USA und Russland sorgt für große Besorgnis. Die Befürchtung: Die Ukraine könnte dabei außen vor bleiben. ZDF-Reporter Dara Hassanzadeh berichtet aus Kiew. 19.10.2026 | 1:57 min

Kiew: Krieg geht allein von Russland aus

Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha wies die Vorstellung zurück, dass ein Ende des Krieges ohne Vertreter Kiews besprochen werden könne. "Putin zu einem solchen Treffen einzuladen, würde seinen Drang nach Selbstüberhöhung nähren und ihm ein Format verleihen, das er nicht verdient", schrieb Sybiha auf der Plattform X.

Selenskyj schrieb in sozialen Medien, die Ukraine habe den Krieg mit Russland nie gewollt und auf sämtliche Vorstöße ihrer Partner, ihn zu einem "würdigen Ende" zu bringen, positiv reagiert. Dass der Kampf weitergehe, liege allein an den russischen Angriffen und dem Willen Moskaus, den Krieg in die Länge zu ziehen.

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Die Spannungen zwischen Washington und Kiew hatten zuletzt zugenommen. Trump hatte am Freitag bereits beschlossene Sanktionen gegen Russland für 60 Tage ausgesetzt und zuvor mit Moskau russische Diesellieferungen in die USA vereinbart.

Er wolle "nichts tun, was Russland törichterweise vom Verhandlungstisch wegbringen würde", sagte Trump am Sonntag zur Verteidigung der Sanktionspause gegen Kritik auch aus seiner Republikanischen Partei.

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