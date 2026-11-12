Nvidia-Skandal: China wirft USA Verleumdung vor

Nvidia-CEO Jensen Huang hat eine Affäre mit einer Chinesin zugegeben. Sie soll für Peking spioniert haben. Die Regierung äußert sich empört, im Netz spricht man von einem Vorwand.

Nvidia-Chef Jensen Huang hatte eine Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin. Jetzt reagiert China auf den Vorwurf. Quelle: AFP | KENT NISHIMURA

"Ich liebe China", antwortete Jensen Huang im Mai einer Reporterin, die ihn fragte, wie es ihm im Land gefalle. Der Nvidia-CEO war damals zusammen mit US-Präsident Donald Trump in Peking zu Besuch. Nachdem dieser abgereist war, mischte sich Huang noch unters Volk. In den Hutongs, dem traditionellen Stadtviertel, isst er Streetfood und macht Selfies mit Fans. Sie sind hier stolz auf den in Taiwan geborenen Tech-Boss.

China wirft den USA vor, die Spionagevorwürfe gegen Nvidia-Chef Jensen Huang seien eine politische Kampagne. Auch in chinesischen sozialen Netzwerken ist das Ganze ein Thema. 12.11.2026 | 1:40 min

Huang als ein "Werkzeug im politischen Spiel"

Huang steht in den USA wegen zweier Affären - eine davon nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin - massiv unter Druck. Der führte mittlerweile sogar zu seinem Rücktritt - mit sofortiger Wirkung. Seine Aufgaben übernehme vorübergehend die bisherige Finanzchefin Colette Kress, teilte der US-Konzern am Donnerstagnachmittag mit.

In China sprach man zuvor davon, dass es sich um eine politische Kampagne der USA handele. Huang hatte sich in der Vergangenheit für einen ungehinderten Zugang zum chinesischen Markt eingesetzt und die US-Exportbeschränkungen kritisiert.

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. 10.11.2026 | 5:24 min

Auf Douyin, der in China genutzten Version von TikTok, kommentieren User, er sei "zu einem Werkzeug im politischen Spiel geworden". Dass Huang wegen seiner Herkunft von der Politik "beiseitegeschoben" werden solle oder die Affäre ein Vorwand der USA sei, "um die Kontrolle über einen mehrere Billionen schweren KI-Riesen zurückzugewinnen".

Peking spricht von Verleumdung

Den Spionage-Vorwurf hat die Regierung in Peking offiziell zurückgewiesen. Diese Anschuldigung sei unbegründet, sagte Guo Jiakun, ein Sprecher des Außenministeriums, Anfang der Woche.

Es handelt sich dabei um nichts anderes als Verleumdungen gegen China. „ Guo Jiakun, Sprecher des chinesischen Außenministeriums

Nvidia sei ein extrem prominentes Ziel, sagt Geheimdienstexperte Luca Manns. Normalerweise erlebe man ein "leises Vorgehen", was chinesische Spionage angehe. 09.11.2026 | 16:36 min

Zudem hieß es, die US-Regierung nutze die Spionagevorwürfe als Vorwand, um eine "technologische Blockade" gegen China zu verhängen.

Ob die Frau, die der Spionage beschuldigt wird, chinesische Staatsbürgerin ist, dazu machte Peking bislang keine Angaben.

Neue Anschuldigungen im Chip-Wettbewerb

China ist für Nvidia einer der wichtigsten Märkte. Der Handelskonflikt zwischen China und den USA erschwert jedoch das Geschäft. Die beiden Länder befinden sich im Wettbewerb um die Entwicklung künstlicher Intelligenz. Nvidia verfügt über wichtige Chip-Technologie. Aber China beschränkt den Import von Chips und die USA den Export, vor allem den der leistungsstärksten Chips von Nvidia.

Nun steht laut US-Medienberichten der Verdacht im Raum, dass die US-Exportkontrollen umgangen worden sein könnten. Mithilfe der mutmaßlichen chinesischen Spionin könnten die Chips doch über Singapur nach China gelangt sein.

"Wer diese Chips kontrolliert, hat nicht nur technologisch, sondern auch politisch Macht", sagt Valerie Haller zur Nvidia-Affäre. 09.11.2026 | 1:39 min

Zweite Affäre brachte Huang weiter in Bedrängnis

Die zweite Affäre von Huang wird von Usern in Chinas sozialen Medien als die schwerwiegendere bewertet. Jemand kommentiert, dabei handelt es sich "nicht mehr bloß um eine Frage persönlicher Ethik, sondern vielmehr um ein äußerst schwerwiegendes Versagen der Unternehmensführung". Der Nvidia-Chef soll laut New York Times auch mit einer ihm unterstellten Managerin eine Beziehung gehabt haben.

Trump selbst wurde mehrmals von den Verbindungen von Huang nach China unterrichtet, so USA-Korrespondent David Sauer. 09.11.2026 | 11:00 min

Was auffällt: Oft zensiert die chinesische Regierung politische Diskussionen online. Diese rund um Huang duldet sie aber. Diesmal scheint Kritik an den USA erlaubt. Und das vor einem möglichen Treffen von Parteichef Xi Jinping und Präsident Donald Trump nächste Woche beim Apec-Gipfel. Dieser findet in Shenzen statt.

ZDF-Reporterin Luisa Houben berichtet aus Peking.