Nvidia-Affäre: Spionage-Verdacht gegen Geliebte von Chef Huang

Nvidia-CEO Huang gerät wegen einer Affäre mit einer mutmaßlich chinesischen Spionin unter Druck. Die Aktie des Unternehmens bricht ein - der Vorfall betrifft Anleger und Politik.

Nvidia untersucht mögliche Spionage im Umfeld von Konzernchef Huang. Er räumte eine Affäre mit einer Frau ein, die amerikanische Geheimdienste als mutmaßliche chinesische Spionin einstufen. 09.11.2026 | 0:24 min

Eine Affäre des Nvidia-Chefs Jensen Huang mit einer möglichen chinesischen Spionin erschüttert die Tech-Industrie. Der Konzern, dessen Chips zur Schlüsseltechnik des KI-Booms wurden, leitete eine Untersuchung ein. Worum es geht: ein Überblick.

Nvidia-Aktie bricht ein: CEO Jensen Huang gesteht Affäre mit mutmaßlicher China-Spionin

Jensen Huang, Gründer und Firmenchef des US-amerikanischen Chip-Entwicklers Nvidia, hat am Sonntag in einer Erklärung an die Belegschaft des Unternehmens eine außereheliche Beziehung eingestanden. Nach anfänglichen Dementis gab Huang die Affäre zu.

"Ich schulde meiner Familie und Euch allen eine Entschuldigung", schrieb der 63-Jährige in einer E-Mail an die Nvidia-Beschäftigten. "Ich war meiner Frau untreu." Das Ehepaar ist seit gut 40 Jahren verheiratet.

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Wer ist Alice Huang und wie wurden die US-Sanktionen umgangen?

Bei der Frau, mit der Huang eine Affäre hatte, soll es sich um die chinesische Geschäftsfrau Alice Huang handeln. Ein Verwandtschaftsverhältnis liegt trotz gleichem Namen nicht vor. Laut der "New York Times" soll Alice Huang eine hochrangige Managerin des Unternehmens Megaspeed gewesen sein. US-Behörden kamen dem Blatt zufolge zu dem Schluss, dass die Frau für den chinesischen Geheimdienst arbeitete.

Megaspeed sitzt in Singapur, ist Kunde von Nvidia und steht schon seit längerem im Verdacht, hochentwickelte KI-Chips von Nvidia nach China zu schleusen - und damit US-Sanktionen zu umgehen. So forderte der republikanische Senator Tom Cotton das US-Handelsministerium im Oktober 2025 auf, solchen Informationen nachzugehen.

Die chinesische Regierung wies den Bericht über Spionage als "unbegründete Spekulation" zurück. Am Montag sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Peking:

Wir haben uns zu diesem Thema bereits geäußert. Die Geschichte über einen sogenannten chinesischen Spion ist nichts als unbegründete Verleumdung und Diffamierung. „ Außenministerium China

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Was wusste die US-Regierung über mögliche Spionage?

Der "New York Times" zufolge war US-Präsident Donald Trump bereits vor rund einem Jahr darüber informiert worden, dass eine Frau mit einem engen Verhältnis zum Nvidia-CEO nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten als chinesische Spionin angeworben worden sei. Bei der Überwachung sei festgestellt worden, dass sie Informationen nach Peking weitergeleitet habe, hieß es unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Was stellt Nvidia her? Der 1993 gegründete US-Konzern Nvidia ist in den vergangenen Jahren zum führenden Anbieter

von Chips für den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) aufgestiegen. Er entwickelte zunächst Grafikkarten für PCs. Einen ersten Boom erlebte das Unternehmen mit dem Siegeszug von Kryptowährungen vor rund zehn Jahren. Da Grafikprozessoren (GPUs) zahlreiche Rechenoperationen gleichzeitig abarbeiten können, eignen sie sich besonders für die Berechnung der Verschlüsselungs- und Validierungsalgorithmen von Bitcoin, Ethereum & Co.



Für das KI-Training müssen Unmengen von Daten verarbeitet werden. Auch hierfür sind GPUs optimal. Der Ende 2022 einsetzende Bauboom bei KI-Rechenzentren macht Nvidia zu einem der weltweit wertvollsten Börsenunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von zeitweise mehr als fünf Billionen Dollar. Der im kalifornischen Santa Klara ansässige Konzern beherrscht Schätzungen zufolge 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Hochleistungsprozessoren.



Quelle: Reuters

Trump entschied laut "New York Times", in der Sache nichts zu unternehmen. Der Präsident habe den Erfolgslauf von Nvidia nicht abwürgen und die Handelsbeziehungen zu Peking nicht weiter verkomplizieren wollen.

In US-Sicherheitskreisen sei derweil befürchtet worden, dass über Huang Informationen über Trumps Ansichten zu wichtigen politischen Fragen nach China gelangt sein könnten. Ein geheimes Papier zu dem Thema sei verfasst worden unter Aufsicht von Außenminister Marco Rubio. Jensen Huang und Trump stehen sich nahe. Auf Fragen zum Nvidia-Chef sagte Trump am Sonntag:

Ich weiß einfach, dass er ein guter Mensch ist. Aber man weiß ja nie, was gerade los ist. Ich bin mir sicher, ich hoffe, alles ist in Ordnung. Er hat wirklich Unglaubliches geleistet. „ Donald Trump, US-Präsident

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Warum ist die Chip-Branche politisch wichtig?

Die Affäre fällt inmitten des globalen KI-Booms und des Wettstreits zwischen den USA und China um dessen Vorherrschaft. Nvidia ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Die Computer-Chips des Konzerns sind für Rechenzentren beim Training und dem Betrieb Künstlicher Intelligenz oft essenziell. Die modernsten Nvidia-Chips unterliegen Exportrestriktionen nach China.

Huang und Trump hatten sich in der Vergangenheit wiederholt gegen eine Regulierung der Chip- und KI-Branche ausgesprochen. Die Begründung: Man dürfe im Rennen mit China nicht ins Hintertreffen geraten.

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Warum ist das auch in Deutschland wichtig?

Auch für Anleger in Deutschland hatte die Affäre am Montag direkte Folgen. Der Kurs des KI-Chip-Giganten geriet im Frankfurter Handel ins Rutschen, die Papiere gaben zeitweise gut sechs Prozent nach. Nvidia ist auch in vielen breitgestreuten ETFs fester Bestandteil.

Hinzu kommt die politische Vernetzung des CEOs. Erst im Oktober war Huang für einige Tage in Deutschland. Während des Treffens wurde angekündigt: Nvidia und die deutsche Bundesregierung schließen eine Partnerschaft, um KI in der Industrie zum Durchbruch zu verhelfen. Huang sieht Deutschland in einer Schlüsselrolle für die nächste Welle der KI. Der Bund ist laut "Handelsblatt" bereit, einen dreistelligen Millionenbetrag in das Projekt zu investieren.

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Droht Nvidia-Chef Jensen Huang jetzt der Rücktritt?

Wie "Daily Mail" berichtet, sollen drei US-Kongressabgeordnete den Nvidia-CEO für den 18. November zu einem nicht öffentlichen Briefing eingeladen haben. Einen Rücktritt hat der Nvidia-Chef bis Montagmittag nicht angeboten.

Nvidia hat als Reaktion auf die Affäre eine Untersuchung eingeleitet, die von unabhängigen Mitgliedern des Verwaltungsrates und externen Beratern geführt werden soll. Man habe aktuell aber "keinen Grund zur Annahme", dass nationale Sicherheit oder Geschäftsgeheimnisse von Nvidia gefährdet wurden. Jensen unterstütze die Untersuchung uneingeschränkt und habe sich zur Zusammenarbeit bereit erklärt.

Quelle: AFP, dpa, Reuters, KR