Deutschland und Nvidia starten KI-Offensive für die Industrie

Vereinbarung mit Nvidia:Deutschland will KI-Entwicklung in der Industrie voranbringen
Mit Nvidia als Partner will die Bundesregierung Deutschland zum Vorreiter für industrielle KI machen. Im Fokus steht unter anderem die Entwicklung von KI-Robotik.
Die Bundesregierung treibt ihre Strategie für industrielle Künstliche Intelligenz mit einem prominenten Partner voran: Durch eine Kooperation mit Nvidia soll in der deutschen Industrie unter anderem die Entwicklung von KI-gesteuerten Robotern vorangetrieben werden.
Das Bundeswirtschafts- und das Forschungsministerium unterzeichneten eine entsprechende Absichtserklärung mit Nvidia am Montag im Rahmen eines Investitionsgipfels in Berlin. Vereinbart werde, "eine Initiative zur Entwicklung modernster KI-Modelle für Physical AI voranzutreiben" - also KI, die in physischen Systemen wie etwa Robotern integriert wird.
Dreistellige Millionenbeträge für industrielle KI im Gespräch
Der Konzern mache seine KI-Modelle künftig neben der Großindustrie auch kleineren und mittleren Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zugänglich, hieß es. Die Verschmelzung von klassischem Ingenieurswissen mit moderner Technologie solle die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Deutschlands sichern.
Zu möglichen Investitionen im Rahmen der Kooperation machte der Bund zunächst keine Angaben. Einem Medienbericht zufolge will er das Projekt mit einem dreistelligen Millionenbetrag unterstützen. Das Geld solle unter anderem dazu dienen, Rechenkapazitäten in der KI-Cloud der Deutschen Telekom anzumieten.
Merz wirbt um internationale Investoren
Bundeskanzler Friedrich Merz warb auf der Investorenkonferenz um internationales Kapital und stellte Deutschland als verlässlichen Investitionsstandort dar.
Trotz globaler Unsicherheiten befinde sich Deutschland als eine der größten Volkswirtschaften Europas weiterhin "in einer starken Position", sagte der Bundeskanzler vor internationalen Investoren in Berlin.
Nvidia-Chef drängt Europa zum Handeln
Jensen Huang, Gründer und Chef von Nvidia, lobte Deutschlands technologisches Potenzial, kritisierte aber zugleich das langsame Innovationstempo in Europa.
"Ich finde es sehr schade, dass eines der technologisch fortgeschrittensten Länder bei der Technologie so weit hinterherhinkt", sagte Huang. Der Grund könne darin liegen, "dass sich in Europa über alles der Kopf zerbrochen wird", so der KI-Pionier.
Die Bundesregierung will genau an diesem Punkt ansetzen. Nach eigenen Angaben soll die Zusammenarbeit mit Nvidia den Aufbau eines leistungsfähigen KI-Ökosystems beschleunigen. Dabei sollen Forschungseinrichtungen, Großunternehmen sowie kleine und mittlere Betriebe gleichermaßen eingebunden werden.
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