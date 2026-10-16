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Ein Tesla, der fliegt: Roadster mit Raketendüsen

Kurze Strecken im Flug:Ein Tesla, der fliegt: Roadster mit Raketendüsen

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Tesla hat in den USA einen fliegenden Sportwagen präsentiert, der dank Raketendüsen kurze Strecken in der Luft zurücklegen kann. Schon 2028 soll er auf den Markt kommen.

Neuer Tesla Roadster schwebt zu Boden.

Der US-Autobauer Tesla hat einen Sportwagen mit Kaltgas-Triebwerken vorgestellt. Der Roadster soll kurze Strecken fliegen und laut Tech-Milliardär Elon Musk 2028 in Produktion gehen.

16.10.2026 | 0:39 min

Tesla hat einen Sportwagen vorgestellt, der fliegen kann. Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle über geparkte andere Modelle des Elektroauto-Herstellers.

In der Präsentation beschleunigte der Roadster aus dem Stand auf 60 Meilen pro Stunde (knapp 96,6 km/h) in 0,81 Sekunden. Das Produktionsmodell werde noch schneller sein, kündigte Tesla-Chef Elon Musk an. Der Sportwagen werde 2028 in die Produktion gehen und man werde ihn kaufen können.

Tesla Roadster

Und plötzlich fliegt der Tesla: Der US-Autobauer hat in Texas sein Modell Roadster vorgestellt.

Quelle: AFP PHOTO / TESLA

Für Reservierung werden 250.000 Euro fällig

Ein Preis wurde nicht genannt. Allerdings werden schon für die Reservierung der Roadster-Version, die dank der Düsen schneller beschleunigen kann, insgesamt 250.000 Euro fällig - erst 5.000 Euro und dann weitere 245.000 Euro binnen zehn Tagen.

Auf der Tesla-Website heißt es nur bei den 5.000 Euro, dass man den Betrag vollständig zurückerstattet bekommen könne.

Flugauto eines niederländischen Unternehmens

Hier fliegt nicht James Bond, sondern ein Flugauto eines niederländischen Unternehmens. Von der EU gab es grünes Licht für die Produktion; die ersten Flugmobile sollen 2028 auf den Markt kommen.

10.09.2026 | 0:22 min

Fliegendes Auto nur auf Einladung zugänglich

Die "Rocket"-Variante, die mit weiteren Düsen auch fliegen kann, wird nach Angaben auf der Tesla-Website nur auf Einladung des Unternehmens zugänglich sein. Das Fliegen sei im öffentlichen Straßenverkehr nicht zugelassen und die "Rocket"-Ausführung werde möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sein, heißt es einschränkend auf der Tesla-Website.

Es blieb unklar, wie viele Fahrzeuge mit Kaltgas-Triebwerken Tesla bauen will. Für die Reservierung der "Performance"-Version ohne Düsen müssen insgesamt 50.000 Euro gezahlt werden. In den USA sind es die gleichen Beträge in Dollar. Alle Roadster sollen für die Straßenhaftung ein Saugsystem bekommen. Bei der Präsentation hielt es den Wagen kopfunter auf einer Rampe.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 16.12.2026 um 9:40 Uhr in dem Beitrag "Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen".
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